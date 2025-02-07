Водитель превратил автобус в большую «спальню» в Туркестанской области

Полицейские запретили эксплуатацию такого автобуса, поскольку ездить в нем небезопасно, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

На трассе Алматы - Екатеринбург в Костанайской области полицейские остановили автобус Yotong, который шокировал их своей незаконной конструкцией. Вместо привычных сидений в салоне были установлены 36 кроватей.

Водитель - 40-летний житель Туркестанской области.

В автобусе были использованы конструкции, которые не прошли технические испытания и соответствующие экспертизы. Фактически водитель самовольно внес изменения в конструкцию автобуса без подтверждения их безопасности.

Как показывают исследования, такая конфигурация мест не обеспечивает нужной защиты при аварии.

Полицейские оперативно приняли меры, запретив эксплуатацию автобуса до устранения всех недостатков, и назначили водителю штраф в размере 60 тысяч тенге за переоборудование автобуса без соответствующего разрешения.