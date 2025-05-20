В минувшие выходные у монумента «Отан қорғаушылар» было многолюдно. Здесь состоялась церемония принятия военной присяги молодыми солдатами.

фото Игоря Бургандинова

В ней приняли участие представители командования Сухопутных войск, местных исполнительных органов, ветеранов Вооруженных сил, родители и близкие военнослужащих. До принятия присяги новобранцы, согласно уставу, прошли курс молодого бойца, овладели основами строевой, тактической, огневой, физической и инженерной подготовки.

…Зазвучал гимн Республики Казахстан, подчеркивая торжественность момента. Мамы и бабушки украдкой смахивали слезы, мужчины вели себя сдержанно, пытаясь разглядеть в строю своего сына, внука, брата.

– Торжественно клянусь до последнего дыхания быть преданным народу Казахстана и его законно избранному Президенту, свято соблюдать Конституцию и законы моего суверенного государства, – один за другим военнослужащие произносили клятву, четким шагом возвращаясь в строй.

Слушая их, невольно задумываешься о ценности мира и понимаешь, что самое главное богатство – мирное небо над головой.

– В торжественной клятве заложен глубокий нравственный и духовный смысл. Военная присяга – это добросовестное исполнение воинского долга, высокая ответственность и готовность по первому зову встать на защиту Родины, – подчеркнул командир войсковой части 68665 полковник Абай Алибеков.

В этом призыве в бригаде особого назначения будут служить братья-близнецы Сундетхан и Медетхан Жолдас, призванные из Туркестанской области.

– По жизни мы всегда идем плечом к плечу – в школе, в спорте, а теперь и в армии. Думаю, и этот этап мы пройдем достойно и уверенно, – поделился Сундетхан Жолдас.

Канат Иманкулов приехал из Бухар-Жырауского района Карагандинской области. Среди принимавших присягу его внук Амир Оспанов. Приехали также родители Амира – Арслан и Индира.

– Нашему Амиру 18 лет, окончил школу хорошо. Провожали в армию всей родней. Чего скрывать, были и тревога, и страх. Но я сам служил в армии в молодости и считаю, что мужчина обязательно должен пройти эту школу мужества. Сегодня вот внука повидал, убедился, что с ним все в порядке. Он прошел учебку в войсковой части возле Астаны. Также я узнал, что он попал в такую хорошую часть, и испытал гордость за него. Нам сказали, что после присяги дадут им увольнение на некоторое время, вот заберем его, побудем вместе и со спокойным сердцем поедем домой, – поделился ­Канат Толегенович.

Из отдаленного аула Туркестанской области прибыла и Гульжан Кудайбергенова. Ее младший сын Мейрамбек ­Сейдахан также произнес клятву на верность служения Родине.

– Хоть здоровье уже слабое, но я не могла пропустить такой важный момент. Здесь у меня живут старшие сын и дочь, они накрыли дастархан, а потом мы все пришли сюда. После церемонии Мейрамбек поедет с нами, их отпустят в увольнение, мы приготовили его любимые блюда, – рассказала женщина. – Когда сын решил пойти служить, я переживала. Но увидела сегодня его живым и здоровым, а он у меня младший, поздний ребенок, и успокоилась. Вверяю его командирам и Всевышнему.

После присяги родные, с нетерпением ждавшие окончания церемонии, с радостью обнимались со своими сыновьями, внуками, братьями. Мамы, конечно, придирчиво рассматривали, засыпая вопросами любимое чадо, а парни сдержанно отвечали, что кормят хорошо, и вообще, все отлично, они Родине служат.

Военнослужащие продемонстрировали элементы рукопашного боя. Завершилось мероприятие выступлением роты почетного караула и небольшим концертом. Интересным ­моментом стало исполнение рядовым срочной службы Асетом Алиханом песни собственного сочинения на армейскую тему под домбру.