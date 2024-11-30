Вопрос жизни Общество 30 ноября 2024 г. 2:00 7 Дина Устиненко старший корреспондент отдела культуры Главное в борьбе за детей – не оставаться равнодушным Фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова Почему ребенок идет на суицид? Леденящие душу размышления этой осенью коснулись всех. Соцсети бушевали несколько месяцев. Под жернова народного осуждения попали педагоги, врачи, психологи, родители, экология, гаджеты и, конечно же, власть. Понять людей можно. Такие трагедии вызывают коллективную боль, страдает все общество. А семья, в которой ребенок совершил суицид, практически навсегда вычеркивается из полноценной качественной жизни. Ушел один, а по сути, выбывает несколько человек. С января по июль этого года в нашей стране добровольно ушли из жизни 112 детей и подростков. Такие данные сообщает Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры. Но самое страшное то, что предотвращение суицидов – задача, решить которую раз и навсегда практически нереально. В этом уравнении слишком много неизвестных. Главной проблемой предотвращения суицидов специалисты называют неизученность причин. Цифры безжалостно вторят: из 2,1 тыс. покончивших с собой в этом году более 1,7 тыс. тех, чьи мотивы навсегда останутся неизвестными. Жути нагоняют и психологи, плодящиеся в геометрической прогрессии. Распознать из этого неимоверного числа истинных специалистов трудно, подводит порой даже сарафанное радио. Родители, обратившиеся за помощью к обычным детским психологам из соцсетей, чаще всего сталкиваются с еще большими проблемами. Так, псевдоспециалисты вместо решения конкретной проблемы уходят в пространственные рассуждения о «всемирной виноватости родителей» – отличный козырь, когда не знаешь, чем помочь. Именно поэтому за разъяснением и компетентными комментариями мы обратились к официальным специалистам Управления образования РК. Проблему с дефицитом профессиональных кадров они признали, как и то, что, если бы удалось выяснить причины, побудившие подростка к таким действиям, задачу можно было бы считать решенной. А причин этому настолько много и они настолько индивидуальны, что единого рецепта нет и быть не может. – Причины детских суицидов связаны как с внутренними, так и с внешними факторами, – комментирует и. о. директора Центра психологической поддержки Управления образования г. Алматы Венера Коканова. – Среди внутренних факторов – психические расстройства: депрессия, состояние тревожности, а также проблемы с самооценкой и ощущение беспомощности. Внешние факторы включают в себя высокие требования в школе, семейные проблемы, развод родителей, буллинг, социальное давление, общение в социальных сетях и даже насилие. Школьные психологи совместно с классными руководителями, педагогами-предметниками играют большую роль в выявлении этих проблем. Они могут отслеживать изменения в поведении учащихся, проводить тестирование на наличие депрессии или тревожности, а также работать с учителями и родителями, чтобы вовремя заметить признаки опасности. Важно, чтобы школьный психолог мог работать в тесном контакте с врачами и другими специалистами. Все это хорошо звучит, но в реальной отдельно взятой школе, семье, сообществе все намного сложнее, и порой выявить ребенка, решившегося на это, маловероятно. Но все же шанс есть. По словам специалистов, такие решения не принимаются спонтанно. Этому предшествует довольно длительный период, в течение которого заметить изменения в поведении и состоянии подростка и забить тревогу вполне возможно. Здесь очень важно не играть в спасателя, а направить человека к специалистам. Сейчас существует много государственных и частных фондов и программ, где на добровольных началах консультируют компетентные психологи. Надо хотя бы позвонить на горячую линию, а там уже вас могут перенаправить дальше. Главное – не остаться в стороне. Самые страшные преступления вершатся при молчаливом равнодушии окружающих. К ним смело можно отнести тех самых крикунов в Сети, возмущенно вещающих в никуда ради собственного самоутверждения и нагнетания паники среди населения. – На самом деле ведется большая работа по профилактике детских и подростковых суицидов, – продолжает Венера Сембековна. – Школы в ней играют важную роль. Учителя и школьные психологи обучаются методам выявления рисков суицидального поведения, а также оказания первой психологической помощи. Школьный психолог может проводить тренинги по развитию эмоционального интеллекта, стрессоустойчивости, а также организовывать консультации для учащихся. Важно также налаживание тесного взаимодействия с родителями и медучреждениями. Держать руку на пульсе необходимо круглосуточно, потому как спусковым механизмом на подготовленной почве может служить все что угодно. Вполне вероятно, что внешне спокойный подросток держится из последних сил, и малейшая провокация может привести к срыву. Будь то ссора, насмешки, неудачи. Но было бы неправильно навешивать ярлыки и конкретную ссору со сверстниками, плохую оценку или конфликты дома назначать причиной совершения суицида. – Конфликты, буллинг, безответная любовь происходят с каждым, но ведь не каждый идет в окно, – говорит семейный психолог Елена Сочнева. – Этому чаще всего предшествует определенный сбой в ментальном здоровье человека, сильный стресс, длительный негативный сценарий, имеющийся в жизни. Очень важно не брать на себя чужую роль и не пытаться помочь, даже из самых благих побуждений, если нет в этом компетенции. А этим грешат многие специалисты, выписывая, например, препараты, не имея на то разрешения. Психотропные средства назначать может только врач. Так же и обратная ситуация, встречающаяся намного чаще. Когда пациенту нужен не психолог, а госпитализация в профильную клинику, а он на приеме у психолога бабочек рисует и рассказывает, как в детстве мама не пустила его на утренник... Казахстан входит в число стран с наибольшим количеством детских и подростковых суицидов. Печальная статистика заставляет поднимать эту проблему на самом высоком уровне. В набат бьют не только диванные эксперты. О проблеме говорили неоднократно и продолжают говорить видные общественные деятели, депутаты, артисты. Исполнительный директор ОО «Әділдік жолы» Дидар Смагулов осенью прошлого года поделился своими подсчетами: за последние восемь лет в Казахстане в год совершается в среднем 172 детских суицида и 355 попыток. Член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике Айгуль Омарова обращалась к Президенту с просьбой обратить особое внимание на эту проблему с акцентом на вопросы расследования уголовных дел по детскому суициду. Есть мнение, что любая попытка суицида – это психиатрия. Но все не так однозначно. – Не каждая попытка суицида требует вмешательства психиатра, но каждая требует серьезного внимания и немедленной профессиональной помощи, – говорит Венера Коканова. – Даже если внешне подросток кажется в порядке, важно понимать, что попытка суицида – это сигнал о глубоком внутреннем кризисе. В этих случаях школьный психолог должен работать в связке с другими специалистами. Он может предложить ребенку временную поддержку и помочь ему разобраться в чувствах, а при необходимости направить к психотерапевту или психиатру для дальнейшего лечения. Важно, чтобы школа не оставалась в стороне и активно сотрудничала с другими учреждениями. Специалисту вторит и начальник отдела ювенальной полиции УМПС г. Алматы Жанна Шонжанова: – Задача каждого взрослого – не оставаться безучастным и равнодушным к проблемам и состоянию ребенка. Наблюдать, подмечать изменения – все это может очень облегчить задачу специалистам. Ключевая роль в профилактике суицидального поведения отводится социально-психологической службе учебных заведений. Одним из основных направлений их деятельности является выявление факторов риска суицидального поведения подростков посредством психологических диагностик, проведения с ними комплексной коррекционной работы, а также индивидульной работы с родителями склонных к суициду детей. Инспекторы по делам несовершеннолетних помогают психологам при выявлении детей аутодеструктивного поведения проводить работу с родителями, в случае если последние игнорируют рекомендации школьных психологов. У решившихся на суицид нет общего портрета. Их не выявить среди общего числа детских лиц, нет характерных черт. Но все же надо помнить, что эти дети и подростки не хотят умирать, просто они не хотят жить так, как живут сейчас, и не могут изменить ситуацию. И наша задача – хотя бы стать внимательнее и лояльнее, проявлять бдительность и терпение. Ведь это может спасти чью-то жизнь. А что может быть важнее? #дети #суицид #помощь #родители #психологи