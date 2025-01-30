Вопросы науки и образования должны войти в повестку Национального курултая

О том, какие инициативы на следующем его заседании планирует представить научное и образовательное сообщество, рассказывает председатель правления – ректор Karaganda Buketov University, доктор юридических наук, академик НАН РК Нурлан Дулатбеков

фото из архива Нурлана Дулатбекова

– Нурлан Орынбасарович, на Национальном курултае Вы представляете сферу и образования и науки Карагандинской области. Миссия почетная, но и очень ответственная, ведь звучащие на этой площадке инициативы должны быть актуаль­ны не только для конкретного регио­на, но и для страны в целом.

– Согласен, поэтому наш разговор хочу начать с вопросов, которые считаю очень важными для нынешнего поколения казахстанцев, для формирования новых культурных кодов, необходимых для того, чтобы не потерять нашу нацио­нальную идентичность, основанную на богатом историческом наследии.

На торжественном мероприятии, посвященном Национальному дню домбры, Президент Касым-Жомарт Токаев отметил: «Казах и домбра – это одно целое. Звучание домбры вдохновляло наших батыров и поэтов. Домбра должна стать ценным достоянием, которое поднимет дух каждого казаха на небеса». Известно, что кюй казахского народа делится на две большие школы. Основоположниками традиционной инструментальной музыки можно назвать Курмангазы, основателя школы төкпе кюй, стоящего на вершине нашего священного искусства, и Таттимбета, основателя искусства шертпе кюй. Это имена, внесенные нашей страной в мировую цивилизацию, гордость нации. Искусство төкпе кюй сложилось в Западно-Казахстанской и Мангистауской областях, шертпе кюй – в Арке, Алтае-Тарбагатае, Каратау, Жетысу.

В этом году исполняется 210 лет великому композитору, виртуозу шертпе кюй Таттимбету Казангапулы. Возрождение его великого имени открывает путь к сохранению и изучению национальной духовности и ценностей. Я считаю, необходима популяризация, пропаганда и широкое применение в воспитании будущих поколений искусства кюя.

В этом контексте было бы целесооб­разно присвоить одному из ведущих казахстанских вузов искусств имя выдающегося человека нашего народа – Таттимбета Казангапулы. В Алматы есть известная Казахская национальная консерватория имени Курмангазы, а в Астане можно увековечить таким образом имя Таттимбета, как и в двух струнах домбры – төкпе кюй и шертпе кюй.

Второй вопрос, который я как юрист хотел бы поднять на площадке Национального курултая, связан с развитием цифрового правосудия. Цифровизация способствует электронному управлению судебными процессами, включая внедрение инновационных методов работы, направленных на повышение эффективности судопроизводства.

Однако для дальнейшего улучшения доступности правосудия существует потребность в активизации использования инструментов искусственного интеллекта.

С 2014 года в Казахстане функционирует система «Судебный кабинет», представляющая собой единое «окно» доступа к электронным сервисам судебных органов, позволяющее населению обращаться в суды в дистанционном режиме через Интернет. Интеграция цифровых технологий в правосудие не только упрощает процессуальное взаи­модействие между гражданами и судебной системой, но и открывает новые перспективы для научных исследований в области юридической информатики.

Кроме того, в Казахстане успешно функционируют различные электронные сервисы, такие как «Е-примирение», «Онлайн-беседа», «Поиск судебных дел», «Онлайн-конструктор заявлений» и «Банк судебных актов». Система «Төрелік» также играет значительную роль в улучшении доступности и проз­рачности судебного процесса.

В рамках проекта «Е-уголовное дело» до 74 процентов всех уголовных дел теперь поступает в суды в электронном формате. Все это свидетельствует о значительном прогрессе интеграции цифровых технологий в судопроизводство, что не только упрощает работу судебных органов, но и способствует более оперативному и эффективному разрешению дел.

Но дело в том, что существующие цифровые сервисы в основном предназначены для использования государст­венными органами и учреждениями, оказывающими юридические услуги. А граждане в основной своей массе не владеют соответствующими информацией и навыками.

В связи с этим предлагаю создание автоматизированной системы, обеспечивающей помощь населению в подготовке к судебному разбирательству путем предоставления информации о стадиях дела, в изучении судебной практики, а также в ее обобщении на казахском и русском языках.

Нужен цифровой сервис, предназначенный для обеспечения финансирования судебных издержек населения с использованием инструментов искусственного интеллекта и аналитики данных на казахском и русском языках, конструктор судебных документов с использованием ИИ. Для реализации этих задач меморандумы должны быть заключены с Судебной администрацией РК, Комитетом по правовой статистике и специальным учетам ГП РК, министерствами цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, юстиции.

– Какие предложения Вы планируете инициировать непосредственно в сфере науки и высшего образования?

– Несмотря на успешную реализацию инициатив Главы государства по строительству общежитий для студентов, проб­лема их дефицита остается актуальной. Сегодня Казахстан переживает бурный демографический рост, в 2024 году чис­ло выпускников школ составило около 190 тысяч человек. И большинство из них будут поступать в вузы, выбирая для этого учебные заведения крупных городов.

Высшие образовательные учреждения Астаны традиционно являются местом притяжения для выпускников школ со всего Казахстана. Поэтому нехватка койко-мест в общежитиях столицы сохраняет свою актуальность из года в год. В то же время этот показатель является неотъемлемой частью качественного предоставления образовательных услуг.

Я считаю, что одним из путей решения данной проблемы могло бы стать строительство академических городков в одном из центральных регионов страны, например, в Карагандинской области. Это поможет значительно разгрузить астанинские вузы. Начало подобному проекту уже положено в городе Конаеве, где будут построены кампусы с развитой инфраструктурой для студентов вузов Алматинской области.

Еще один очень важный вопрос – увеличение количества филиалов казах­станских университетов в приграничных государствах и повышение привлекательности нашей республики как центра образования в Центральной Азии.

На сегодняшний день Казахстан активно развивает сотрудничество с другими странами, включая открытие филиалов зарубежных вузов. Такая практика является все более популярной в рамках интернационализации и глобализации системы высшего образования, а также стремления Казахстана к усилению своих позиций на международной образовательной арене.

Однако количество филиалов казахстанских университетов, открытых за рубежом, остается недостаточным, что выступает препятствием для повышения уровня международного признания казахстанского высшего образования. Необходимо принять во внимание: в приграничных государствах идет бурный демографический рост, а это, в свою очередь, приводит к увеличению спроса на получение качественного образования.

– В этом ключе важным, наверное, является и вопрос повышения мировой конкурентоспособности отечественных вузов?

– Безусловно. К сожалению, на сегодняшний день большинство учебных заведений республики имеют остав­шиеся со времен СССР учебные корпуса и другие объекты инфраструктуры.

Стратегической инициативой должно стать формирование современной материально-технической базы университетов, включая строительство и реконструкцию учебных и лабораторных корпусов (по международным стандартам GLP), центров досуга студентов, спортивных сооружений...

Еще одной проблемой в сфере высшего образования остаются вопросы большого количества формальных требований и процедур при поступлении в докторантуру, которые не всегда способствуют выявлению наиболее способных и мотивированных кандидатов.

В связи с этим предлагается передать процесс отбора докторантов в ведение самих университетов в рамках принципов академической свободы. Такой подход позволит университетам самостоятельно определять критерии и механизмы отбора, опираясь на их уникальные образовательные и научные приоритеты.

Эффективным примером является практика западных университетов, где поступление в докторантуру базируется на подготовке и защите исследовательского предложения, которое оцени­вается профессорско-преподавательским составом. Каждый профессор или научный руководитель самостоятельно выбирает кандидатов. Такой механизм способствует созданию индивидуальных образовательных траекторий, более глубокому вовлечению докторантов в исследовательский процесс, а также формирует ответственность вузов за качество научной подготовки.

Реализация данного подхода в Казахстане позволит не только упростить процедуру поступления в докторантуру, но и повысить ее эффективность.