Врачи Шымкента экстренно приняли роды у иностранки

Общество
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Любовь Доброта

Месяц провела в перинатальном центре города гражданка Украины Диана Щебетун. В медицинское учреждение ее доставила неотложка, после того как начались преждевременные схватки.

фото "КП"

Роды начались намного раньше срока – на 33-й неделе беременности. Врачи перинатального центра, проведя полное медицинское обследование новорожденного, диагностировали у него врожденный порок – атрезию пищевода. Малышу сделали экстренную операцию, которая прошла успешно.

Все медицинские мероприятия были оказаны бесплатно в рамках обязательного социального медицинского страхования.

Ребенок родился весом 1 700 граммов. За время, проведенное в стационаре, мальчик набрал вес свыше двух килограммов. Улучшилось здоровье и его мамы, после чего врачи приняли решение о возможности выписки.

Гражданка Украины поблагодарила врачей и медицинский персонал за успешно проведенную операцию и помощь при рождении ребенка. В городском управлении здравоохранения отмечают, что этот случай еще раз подчеркивает важность и эффективность системы ОСМС, благодаря которой сложные медицинские процедуры доступны всем нуждающимся.

#Шымкент #скорая помощь #роды #гражданка Украины

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