Все чаще дети получают травмы и увечья на игровых площадках. Кто виноват и что делать, выясняла корреспондент «КП»

Уже год спустя в Костанае прои­зошла трагедия: летом 2019-го футбольными воротами придавило 16-летнего юношу. Через две недели подросток скончался в больнице. Тогда-то и стало понятно, что новое – не значит безопасное, как многим думалось раньше.

В акимате случился переполох: как и водится в подобных ситуа­циях, в срочном порядке стали искать, кто виноват, а главное – думать: что делать? Но подходящего ответа не находилось ни на один из поставленных вопросов.

Оказалось, что железные ворота на футбольных полях не были закреплены. За сохранность и безопасность оборудования на новых игровых зонах во дворах никто не отвечает, ведь на баланс их никто никому так и не передал, да и вообще в Казахстане не нашлось ни единого документа, который регламентировал бы правила содержания детских площадок.

В итоге порешали, что настало время перемен, и определили ответственных за новые качели-карусели. В Костанае эту обязанность торжественно возложили на ПКСК, закрепив это дело подписанными меморандумами. На том и разошлись.

Однако, как показала практика, это не решение проблемы. Ведь на баланс обслуживающих компаний передали лишь часть площадок, другая – так и зависла в воздухе, да и о меморандумах благополучно забыли. Пока ситуация не повторилась четыре года спустя.

В нынешнем апреле на 16-летнего подростка вновь упали футбольные ворота. Правда, на сей раз обошлось без жертв: у постра­давшего произошел разрыв двенадцатиперстной кишки, но он выжил. И только тогда во дворах Костаная закипела работа: футбольные ворота в срочном порядке начали приваривать к основанию.

Вандал, про закон слыхал?

Впрочем, футбольные ворота – лишь капля в море. Дети продолжают получать увечья на детских площадках. Они хоть и новые, но основная их масса уже пришла в негодность: болты выкручены, сиденья сломаны, деревяшки разобраны, качели в буквальном смысле держатся на веревках...

– Самый большой плюс новых детских площадок – современное тартановое покрытие. Это практично, потому что резина снижает риск получения травмы при падении ребенка. Но все остальное оборудование слишком хлипкое, поскольку ломается очень быстро. На детской площадке в нашем дворе нет «живого» места, а ведь ей всего три года! Поэтому я со своим ребенком гуляю во дворе крайне редко, – говорит жительница нового микрорайона «Юбилейный» города Костаная Елена Синенко.

Подрядные организации, занимающиеся установкой детских площадок, дают два года гарантии. Но редко какое оборудование выдерживает даже 24 месяца. В большинстве своем современные качели-карусели могут продержаться без поломок примерно год. И это в лучшем случае.

Конечно же, замена вышедшего из строя оборудования на детских площадках Костаная производится, пусть и не так регулярно, как хотелось бы, но все же. Вот только толку от этого мало.

– В нашем дворе уже дважды за пять лет меняли винтовую горку. С последней замены прошла всего пара месяцев, а она снова нуждается в срочном ремонте. Понимаете, приходят взрослые дети и начинают на ней скакать, а ведь она пластиковая и быстро ломается. В итоге на внутреннем полотне образовались две дырки. Недавно маленькая девочка расцарапала себе ногу, катаясь на этой горке, – рассказала жительница дома № 14 по ул. Абая Людмила Майер.

Бесспорно, качество современных детских турников и качелей оставляет желать лучшего. Совершенно ясно и другое: при бережном отношении их жизнь продлилась бы существенно. Зачастую жители не соблюдают правила эксплуатации, перегружая оборудование, не рассчитанное на большое количество людей и вес. Нередки и случаи вандализма.

– Кто ломает это все? В большинстве своем подростки, ребята 12–15 лет, для которых вообще эти площадки не предназначены. Вот свежий случай: в домик для малышей набилось около 15 подростков. Друг на друге сидели. В результате половина одной боковинки треснула и отвалилась. Понятно, подросткам тоже вроде как некуда себя деть, но это же совершенно не значит, что нужно прийти на детскую площадку и все там переломать, – негодует жительница дома № 16 по ул. Волынова Айнур Бисенова. – Есть еще другая проблема: бабушки, которые любят кататься на качеле-лавочке. Усядутся там втроем и раскачиваются не спеша. Вообще-то, на ней указана допустимая нагрузка – 120 кг, а они ее вдвое перегружают! Но попробуй им скажи об этом. Даже на замечание о том, что дети хотят кататься, только и слышишь недовольное фырканье в ответ.

Управы на бабушек, любительниц качелей-лавочек, пока не нашлось. Да и вряд ли найдется, во всяком случае на законодательном уровне. Здесь может сработать разве что их собственная мудрость. А вот с подростками, нарочно ломающими оборудование на детских площадках, с недавних пор разбираются жестко.

– За последние пять лет в полиции зарегистрированы четыре сообщения о порче детских качелей, два из которых поступили в отношении несовершеннолетних. По всем фактам проводились разбирательства. Все материалы остались без рассмотрения, так как эти дела должны были разрешаться в гражданско-правовом поле. Заявителям выдавались уведомления о возможности обращения в суд в гражданском порядке.

А вот с января 2023 года за умышленное повреждение имущества предусмотрена админист­ративная ответственность по статье 147-1 КОАП РК «Умышленное уничтожение или повреж­дение чужого имущества». Виновному грозит штраф в размере 20 МРП. Процессуальное решение по данной норме принимает специализированный суд по административным правонарушениям. В соответствии со статьей 28 КОАП РК к административной ответственности подлежит физическое вменяемое лицо, достигшее к моменту окончания или пресечения адми­нистративного правонарушения 16-летнего возраста. Штраф придется платить родителям.

Если вы стали очевидцем порчи имущества, в том числе на детской площадке, просим незамедлительно сообщать о таких фактах в полицию, осуществлять видеофиксацию правонарушения на сотовый телефон, что в дальнейшем может послужить доказательством, – разъяснили в ДП Костанайской области.

Сделано в СССР

Итак, костанайцам, ратовавшим за новые современные детские площадки, вскоре стало очевидно, что они ничем не лучше советского достояния. Не безопаснее, если уж быть совсем точным. И более того, время показало, что «железяки» из прошлого века куда прочнее и надежнее нынешней пластмассы и дерева. Сносу-то им нет. Вероятно, именно оттого турники и качели времен СССР благополучно соседствуют с ярким современным оборудованием. И такой контраст наблюдается во всех дворах Костаная.

Все бы ничего, да вот снова беда: недавно катание на такой карусели завершилось для девятилетней девочки травмой: ей ампутировали часть среднего пальца руки.

И вновь началась суета: кто виноват? что делать? Примечательно, что заявление мамы девочки в полиции сначала оставили без рассмотрения, но тем же вечером передумали. После проведения дополнительной проверки было принято решение о регистрации в ЕРДР (Едином реестре досудебных расследований) данного факта по статье «Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Для обеспечения полноты расследования назначены судебные экспертизы, проводятся необходимые следственные действия.

А между тем председатель ПКСК, обслуживающий дом № 13 в девятом микрорайоне, во дворе которого и произошел несчастный случай, уверен в своей непричастности.

– Мама с дочкой живут в другом доме, другом дворе. Сюда пришли в гости. И вот в десять часов вечера девочка вышла на площадку, засунула палец в железку, кто-то крутанул качели – и ребенок получил травму. Но почему мать оставила девочку без присмотра? Это ведь ее вина, а она на нас теперь перекладывает. К тому же эта карусель у нас на балансе не числится, – отмечает председатель ПКСК «Уют-К» Бакытжан Орымбаев. – Считаю, что старые турники и качели давно пора демонтировать. Они уже отжили свой век. Есть новая детская площадка, зачем нужен этот металлолом? Но проблема в том, что местные жители против.

Через пару дней карусель все же демонтировали, но другие старинные турники в этом дворе по-прежнему стоят на месте. Местные жители считают, что они еще прослужат долго. При правильном и своевременном обслуживании. Вот только кто должен это делать? Опять воп­рос. Если с новыми площадками худо-бедно разобрались, то как быть со старыми турниками?

– Мне кажется, что неправильно «вешать» детские площадки на ПКСК. Все-таки это оборудование, обслуживанием которого должны заниматься специалисты. А у нас их нет, да и не предусмотрено в штате. Да, наш плотник ездит раз в две недели, проверяет, где какие поломки, дефекты... Мы это все записываем и передаем в ЖКХ, затем они проводят тендер на ремонт. Это все занимает определенное время. А вот если бы была профильная организация, которая целенаправленно занималась этим, возможно, они быстрее бы реагировали, – высказал свою точку зрения председатель ТОО «КСК-Партнер» Кумар Салкенов.

В общем, как ни крути, а проб­лема получения увечий и травм на детских площадках все так же актуальна. И ни новые хозяева в виде ПКСК, ни даже введенные штрафы за порчу имущества вряд ли решат ее кардинально. Будем честны: воспитание подрастающего поколения оставляет желать лучшего. Так что в первую очередь стоит задуматься родителям, которые вовремя не донесли до своего чада информацию о том, что ломать качели и карусели, предназначенные для детей, – своего рода преступление.

К тому же на оборудование детских площадок государство выделяет колоссальные средства: одна игровая зона обходится бюджету в 19 млн тенге! А ведь это деньги налогоплательщиков. Так может, пора задуматься об уважении – если не к окружающим, то хотя бы к самому себе?..