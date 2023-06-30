Все чаще дети получают травмы и увечья на игровых площадках. Кто виноват и что делать, выясняла корреспондент «КП»
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Валентина Мелехова, Костанайская область
В 2018 году цивилизация наконец добралась до казахстанских дворов: в городах стали массово устанавливать детские площадки с современными качелями, турниками, хоккейными кортами и футбольными полями. Народ ликовал. Ведь, чего греха таить, старое оборудование, доставшееся в наследство с советских времен, давно проржавело, местами прогнило и представляло большую угрозу для жизни и здоровья детей. Впрочем, радость была недолгой.