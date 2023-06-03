Все флаги в гости к нам

На этой неделе в столице Казахстана состоится Международный форум "Астана". Его повестка – "преодоление вызовов через диалог: по пути сотрудничества, развития и прогресса", передает Кazpravda.kz .

Главы государств и правительств, руководители международных организаций и крупнейших компаний, видные политические деятели и представители экспертных кругов – более 300 иностранных делегатов, среди которых главы МВФ, ВТО, АБР, ЕБРР, ОБСЕ, ЮНЕСКО, ШОС, председатель ПА ОБСЕ, представители ОЭСР и Торговой миссии США, члены Совета иностранных инвесторов при президенте РК, 8-9 июня обменяются мнениями, чтобы совместными усилиями прийти к четким и действенным решениям общемировых проблем.

Предметом обсуждения станут четыре ключевые направления: внешняя политика и международная безопасность, международное развитие и устойчивость, энергетика и изменение климата, экономика и финансы.

Это мероприятие высокого уровня под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева призвано объединить усилия мирового сообщества для поиска консолидированных ответов на беспрецедентные вызовы, связанные с нарастанием геополитической напряженности и кардинальной трансформацией традиционных моделей межгосударственного сотрудничества.

Форум организует Правительство РК при поддержке ООН и партнерстве с CNN. Его программа включает в себя более 40 панельных сессий, неформальных дискуссий и других внепрограммных мероприятий.

В рамках Международного форума "Астана" состоится 35-ое заседание Совета иностранных инвесторов с участием президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Не сбавляя темпа.

Казахстан лидирует как самая привлекательная страна для инвестиций в центральноазиатском регионе. По данным исследования EY, посвященного инвестиционной привлекательности стран Центральной Азии, 56% респондентов – более двух третей опрошенных инвесторов уже ведут свою деятельность в нашей стране - считают, что Казахстан станет еще более инвестиционно привлекательным.

Инвесторы отдают предпочтение таким странам, которые гарантируют сохранность капиталов, верховенство закона, прозрачную и комфортную бизнес-среду. И Казахстан является одной их таких стран, благодаря внедрению новых подходов по привлечению инвестиций, работе с инвесторами и ряду успешно проведенных правительством реформ, направленных на содействие диверсификации экономики и стимулирование роста в среднесрочной перспективе.

По оценкам Евразийского банка развития, Казахстан лидирует в СНГ по привлеченным прямым иностранным инвестициям. По итогам І полугодия 2022 года доля Казахстана в притоке ПИИ составила 24%. В мае текущего года международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг РК на уровне "BBB", прогноз "Стабильный".

Как сообщили в Комитете по инвестициям МИД РК, валовый приток ПИИ в Казахстан по итогам 2022 года составил 28 млрд долларов, что на 17,7% больше результатов 2021 года. Это рекордный показатель за последнее десятилетие – в 2012 году объем ПИИ достигал 28,9 млрд долларов.

Лидеры по объему прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в нашу страну - Нидерланды, США, Швейцария, Бельгия, Россия, Южная Корея, Китай. Как сообщает EY, за 2019-2021 годы наибольшее количество проектов пришлось на возобновляемые источники энергии, больше всего рабочих мест создано в пищевой промышленности, а проекты в химической промышленности принесли наибольший объем капиталовложений.

"В разрезе отраслей наибольший объем ПИИ был направлен в горнодобывающую и обрабатывающую промышленность, оптовую и розничную торговлю, профессиональную, научную и техническую деятельность, транспорт и складирование, строительство, финансовую и страховую деятельность и другие сферы. При этом среди регионов наибольшую активность в их привлечении показали Атырауская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Алматинская области и города Алматы и Астана", - отмечает председатель Комитета по инвестициям МИД РК Ардак Зебешев.

По его словам, за 2022 год общий объем инвестиций в основной капитал (ИОК) составил 15,1 трлн тенге, что на 7,9% больше, чем годом ранее. Основная доля инвестиций приходится на промышленность, операции с недвижимым имуществом, транспорт и складирование.

Для создания более благоприятных условий для инвесторов Правительство Казахстана приняло законодательные меры, направленные на улучшение системы лицензирования в стране, упрощение процедуры создания бизнеса и оптимизацию некоторых функций государственного надзора. По словам президента Касым-Жомарта Токаева, Казахстану нужна гибкая, адаптированная к потребностям и реалиям налоговая политика, высокая мобильность и финансовая чистоплотность всех государственных служащих. По его мнению, зарубежным инвесторам следует предлагать вкладывать в конкретные проекты, формировать готовые пакетные решения.

"Правительство продуктивно работает с крупными зарубежными партнерами в конкретных отраслях, но надо наращивать усилия. Необходимо создать интерактивную инвестиционную карту, запустить цифровую базу данных инвесторов и инвестиционных проектов каждого региона", – сказал глава государства на совещании по вопросам социально-экономического развития страны под его председательством в апреле этого года.

Доверие все крепче.

Какие же отрасли экономики привлекают иностранных инвесторов в Казахстане? Как отмечают эксперты EY, в 2019-2021 годах Россия, Китай и США являлись ключевыми инвесторами в потребительский сегмент центральноазиатского региона.

Правительство Казахстана намеревается предложить инвесторам льготы для создания предприятий пищевой промышленности. В мае 2022 года американский производитель продуктов питания Champion Foods объявил о планах инвестировать 100 млн долларов США в строительство мощностей по переработке фруктов и овощей на экспорт в Казахстане. Правительство также обязалось инвестировать 1,2 млрд евро в повышение рентабельности зерновой отрасли на 30-40% и расширение экспорта сельскохозяйственной продукции с пшеницы на масличные и бобовые культуры.

Сельскохозяйственный бизнес является одним из наиболее приоритетных секторов экономики Казахстана, поскольку в стране более 200 млн га сельскохозяйственных угодий, свыше 25 млн га пахотных земель, около 20% активного населения занятого в сельском хозяйстве. В 2021 году правительство Нидерландов и Казахстана подписало шесть меморандумов о взаимопонимании для развития в Казахстане современных агропромышленных комплексов и тепличных хозяйств, реализованных по программе устойчивого развития. Компания Van Der Hoeven (Нидерланды) объявила о планах инвестировать 35 млн долларов США в строительство тепличных комплексов в Западно - Казахстанской области. В 2021 году Al Dahra (ОАЭ) также заявила о своих планах по изучению инвестиционных возможностей в агропромышленном секторе страны и возможному созданию сельскохозяйственного фонда.

Инвестиции в сектор возобновляемых источников энергии имеют решающее значение для достижения крайне необходимой диверсификации энергетики. По данным Министерства энергетики, с 2014 года Казахстан привлек в сектор возобновляемой энергетики 1,8 млрд долларов.

Инвестклимат прогрессирует

За годы независимости в Казахстане проделана большая работа в инвестиционной сфере. За последние три десятилетия Казахстан привлек ПИИ на сумму более 417 млрд. долларов. Рыночный потенциал, социально-экономические планы, инвестиции в НИОКР и квалифицированная рабочая сила являются ключевыми факторами, обуславливающими привлекательность региона для инвесторов в последние три года. Инвестиционной привлекательности также способствуют изобилие природных ресурсов, растущая урбанизация и модернизация, наличие молодой рабочей силы.

Казахстан предлагает широкий спектр возможностей во многих отраслях, включая нефтехимию, металлургию, агропродовольственную и потребительскую сферы. В течение последних нескольких лет Правительство реализовало ряд реформ, направленных на либерализацию и диверсификацию экономики в новые отрасли, включая финансовые услуги и потребительский сектор.

В 2017 году республика стала 48-й страной, присоединившейся к Декларации Организации экономического сотрудничества и развития по международным инвестициям и многонациональным предприятиям и ассоциированным членом Комитета по инвестициям ОЭСР. Активное участие в создании благоприятного инвестиционного климата принимает иностранный бизнес и дипломатический корпус, которые работают в Казахстане.

В стране создано 14 специальных экономических зон и 36 индустриальных зон, которые освобождают инвесторов от различных видов налогов и таможенных пошлин. СЭЗ предоставляют участок земли, доступ к установленной инфраструктуре. Учреждена национальная компания KAZAKH INVEST как единый инструмент для поддержки инвестиционных проектов, также по новому регламенту во исполнение поручения Главы государства создано специальное подразделение Investment Task Force, являющееся оператором по приему заявок Соглашений.

Также функционирует Международный финансовый центр «Астана», одной из задач которого является содействие в привлечении инвестиций в экономику страны на принципах права Англии и Уэльса и стандартах международных финансовых центров.

Для решения точечных и системных проблемных вопросов инвесторов функционирует Совет иностранных инвесторов при Президенте. Функции Инвестиционного омбудсмена возложены на премьер-министра.

"В этом году клубу исполняется 25 лет. Главная его задача - разработка рекомендаций и предложений по определению основных направлений инвестиционной политики Казахстана, улучшению инвестиционного климата и совершенствованию нормативной правовой базы Республики Казахстан об инвестициях. В настоящее время в его состав входят руководители 32 крупных транснациональных иностранных компаний и международных организаций и 9 наблюдателей с иностранной стороны. Председателем Совета является Президент Республики Казахстан, рабочий орган - Комитет по инвестициям МИД РК", - говорит Ардак Зебешев.

Ежегодно, каждый второй четверг июня, проводятся пленарные заседания Совета под председательством главы государства. С 1998 года проведены 34 пленарных заседания, на которых обсуждался широкий спектр вопросов по улучшению инвестиционного климата страны.

"Основной темой предстоящего 35-го заседания определена «Цифровая трансформация реальных секторов экономики». Пройдет оно 8 июня этого года в гостинице «Хилтон Астана» в рамках Международного форума Астана. На официальной сессии будут рассмотрены отчеты об исполнении протокольных поручений предыдущих пленарных заседаний Совета, предложения иностранных членов Совета на основную тематику заседания. Неформальная сессия будет посвящена обсуждению вопросов иностранных инвесторов, связанных с их инвестиционной деятельностью в части налоговой политики, развития человеческого капитала, цифровизации и другие отрасли", - анонсирует повестку заседания Ардак Зебешев.

Реализованные Правительством инициативы помогли стране улучшить деловой климат, открыть свой рынок для иностранных инвесторов и предоставить существенные инвестиционные возможности. В августе 2022 года инвестиционный климат в Казахстане оценил Государственный департамент США, отметив в своем отчете значительный прогресс в создании рыночной экономики.

Хорошие новости для инвесторов.

Правительство Казахстана проводит постоянную целенаправленную работу по улучшению инвестклимата страны, в том числе совершенствуются инструменты поддержки инвестиций. Как рассказал Ардак Зебешев, упрощены процедуры открытия и ведения бизнеса, таких как онлайн-регистрация любого бизнеса через сайт egov.kz. Инвестиционным законодательством предусмотрено освобождение от обложения таможенными пошлинами, различные налоговые льготы, а также натурные гранты.

"В рамках Соглашения об инвестициях предоставляется стабильность законодательства в течение 25 лет на реализацию инвестиционных проектов стоимостью не менее 7,5 миллионов МРП. По поручению главы государства, с января 2023 года упрощен процесс заключения Соглашения об инвестициях. Теперь заключение таких соглашений возможно по проектам во всех сферах, за исключением запрещенного списка (производство подакцизных товаров, недропользование, игорный бизнес и др.)", - продолжает глава Комитета по инвестициям МИД РК и подчеркивает, что это позволит сократить срок заключения таких Соглашений.

Как он поясняет, проекты будут отбирать, полагаясь на принцип наибольшего экономического эффекта для развития отрасли. Для каждого проекта предоставляются индивидуальные условия (точечные льготы и преференции) и установлены встречные обязательства для инвестора. На сегодняшний день уже подписано два Соглашения об инвестициях. Одно из них - по созданию центра по производству и распределению возобновляемой энергии и «зеленого» водорода» в Мангистауской области с немецкой компанией "Svevind".

Законодательством Казахстана предусмотрена возможность заключения Соглашения об инвестиционных обязательствах, которым гарантируется стабильность налогового законодательства на 10 лет предприятиям-товаропроизводителям (инвестиции в размере не менее 75 миллион-кратного МРП (или более 500 млн. долларов) за исключением недропользователей). Стабильность налогового законодательства под инвестиции позволит предприятиям планировать финансовые потоки на долгосрочный период, обеспечит прогнозируемость окупаемости инвестиций.

"Беспрецедентные условия для ведения бизнеса предоставляются инвесторам на площадке МФЦА, созданной по аналогии с МФЦ Дубая и не имеющей аналогов на территории постсоветского пространства. На МФЦА действует альтернативная юрисдикция на основе общего права с возможностью разрешения инвестиционных споров на базе Международного арбитражного центра. Предоставляются налоговые каникулы, установлены гибкие трудовые правила, разрешено проведение операций в любой валюте", - отмечает Ардак Зебешев.

На сегодняшний день на территории МФЦА зарегистрировано 1700 участников из 67 стран мира, из них более 500 – в 2022 году, что больше на 55% по сравнению с 2021 годом.

В июле 2022 года принята Концепция инвестиционной политики РК до 2026 года, согласно которой Казахстан изменит подход к инвестициям в направлении конкурентоспособного производства товаров с высокой добавленной стоимостью. Ее осуществление позволит решить амбициозную задачу, поставленную перед Правительством, - довести уровень инвестиций в основной капитал до 25,1% к ВВП и повысить приток прямых иностранных инвестиций до 25,5 млрд долларов уже в 2026 году.

По поручению президента сформирован Единый пул всех инвестиционных проектов, реализуемых в стране. Данный пул ежеквартально обновляется и опубликован на сайтах министерств и акиматов. По словам Ардака Зебешева, пул включает 875 проектов с участием более 38 стран мира на общую сумму 31,98 трлн тенге, и созданием свыше 138 тысяч рабочих мест. Из них по итогам 2022 года реализовано 199 проектов на сумму 2,3 трлн тенге, создано 15,9 тыс. рабочих мест. На 2023 год запланирован ввод в эксплуатацию 281 проекта (1,97 трлн тенге с созданием свыше 32 тыс. рабочих мест).

Помимо этого, для подготовки конкретных предложений иностранным инвесторам со всех отраслей МИДом формируются, так называемые, «заказы на инвестиции», заключаются инвестиционные контракты по предоставлению натурных грантов, таможенных и налоговых преференций.

Проводится работа по релокации в Казахстан крупных промышленных предприятий и международных корпораций, объявивших о прекращении деятельности в Российской Федерации и Беларуси. Сформирован перечень из 401 крупнейшей компании из 38 стран мира (Германия - 75, США - 61, Швейцария - 37, Япония - 25, Италия - 21). На сегодня имеются конкретные результаты по 69 компаниям, сообщают в Комитете по инвестициям МИД РК.

Как ранее отмечал заместитель министра иностранных дел РК Алмас Айдаров, с учетом новой Концепции инвестиционной политики, стандартов ESG, а также потребностей страны и текущей ситуации в мире, Казахстану необходимо акцентировать внимание на привлечении инвестиций в АПК, доля которого в структуре ПИИ менее 1%, транспорт и логистику, сектор услуг, финтех, "зеленую" энергетику, редкие и редкоземельные металлы.

"Казахстан имеет шанс стать индустриальным, у страны есть потенциал для экономического развития, человеческие ресурсы, поддержка главы государства, правительства, высокий интерес общества и МСБ. Главное - верить в идею развития и действовать конструктивно. Мы, со своей стороны, продолжаем инвестировать в отечественный автопром, наращиваем и локализуем производство на двух действующих предприятиях, строим мультибрендовый завод полного цикла, комплекс по производству автокомпонентов и решаем задачи по полному переходу на мелкоузловое производство, это наша стратегическая цель", - поделился CEO "Астана Моторс" Бекнур Несипбаев.