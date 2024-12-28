Все лучшее – детям!

Общество,Образование
531
Екатерина Бескорсая
cобственный корреспондент по Павлодарской области

Более 9 тыс. ребят смогут бесплатно посещать новый центр детского творчества в Экибас­тузе. Построить в моногороде этот объект поручил Президент страны Касым-Жомарт Токаев во время рабочей поездки в Экибастуз в августе 2023 года – тогда к нему с такой просьбой обратились горожане. Реализовать задачу менее чем за полтора года помогла поддержка двух крупнейших промышленных компаний Павлодарской области: группы ERG и KazMineralsBozshakol. Общая стоимость проекта составила 5,3 млрд тенге.

фото Валерия Бугаева

Трехэтажный центр «Самғау» площадью 7 200 кв. м располагается в центре города, с удобной транспортной развязкой. Работа нового объекта позволит увеличить охват дополнительным образованием детей Экибастуза до 70%: посещать кружки и секции будут более 16 тыс. ребят. Центр полностью адаптирован и для детей с особыми потребностями: здание оснащено лифтом и подъемными механизмами, тифло- и сурдооборудованием.

Сейчас здесь предусмотрены занятия по 12 направлениям в рамках новой модели системы дополнительного образования, для работы привлечены более 50 педагогов. Безусловно, важным преимуществом центра стало современное оборудование различного профиля.

На первом этаже здания – танцевальный и театральный репетицион­ный залы, комнаты для индивидуальных вокальных и музыкальных занятий, большой зрительный зал на 275 мест.

Из творческих направлений дети смогут выбрать занятия по хореографии (народные, современные и классические танцы), театральному искусству, вокальному и хоровому пению или инструментальному мастерству (домбра, кобыз, гитара, мандолина, дауылпаз, асатаяк, шертпе).

На втором этаже размещены дебатный центр, научно-биологическая лаборатория центра зеленых технологий (гидро- и экопоника), студии ландшафтной архитектуры и флористического дизайна. Сформирован шикарный медиацентр со студией звукозаписи, телестудией, академией фотографии, студией юного блогера и коворкинг-центром. Еще одно востребованное подраз­деление – это fashion-студия для подготовки художников по гриму и костюмам, дизайнеров интерьера.

Любителей IT-технологий ждут на третьем этаже: здесь оснащены по последнему слову техники клубы по робототехнике и компьютерному моделированию, космической радиосвязи и радиотехники, СТЭМ и ЛЕГО лаборатории, клуб беспилотных летающих аппаратов. Соседями с юными айтишниками стали творческие натуры – в художественно-прикладном блоке дети будут обучаться кройке и шитью, моделированию, керамике, изобразительному искусству и кулинарному делу.

Кроме этого, в центре будут работать кабинет психолого-педагогической поддержки для родителей и детей, зоны для настольного тенниса, лечебной физкультуры и тренажерный зал.

– Мы с нетерпением ждали открытия у нас центра, где дети могли бы заниматься и учиться новому. Мне кажется, не в каждом городе такой есть! Очень благодарны нашему Президенту за то, что он услышал нас и поручил сделать это для города, для детей и их будущего. Спасибо всем, кто был причастен к этому, были реализованы все наши пожелания. Планировала записать детей в творческий кружок, но тут столько всего интересного! Теперь хочется попробовать многие направления, – поделилась впечатлениями жительница Экибастуза Аяна Смагулова, которая и озвучила в прошлом году просьбу горожан на встрече с Главой государства.

В Павлодарской области власти стараются повсеместно улучшить условия для гармоничного развития подрастающего поколения. Ранее для размещения Центра творчества на 800 детей было реконструировано заброшенное административное здание в Иртышском районе. В сентябре был открыт Центр детского творчества и досуга «Алтын сақа» в микрорайоне частного сектора Павлодара. Как сообщили в пресс-службе акимата области, в ближайшие три года планируется строительство школ искусств в Успенском, Щербактинском и Павлодарском районах.

#дети #творчество #детский центр #Экибас­тузе #Самғау

Популярное

Все
Тепло и свет – без дефицита
СВМДА: на пути эволюционного развития
Для повышения независимости судей
Залог уважения и достоинства
Указ Президента Республики Казахстан
В доход государства взыскано 52 млрд тенге
Вместимость имеет значение
Наградили сильнейших
Все лучшее – детям!
Расследование крушения самолета ведется согласно международным стандартам
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 27 декабря 2024 года № 60-НП
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 27 декабря 2024 года № 59-НП
Сабырхан и Кызайбай – лучшие боксеры страны
ESG-инструменты меняют работу крупных предприятий
И птица Самрук, и новогодняя бабочка
Выпускники журфака КазНУ вручили новогодний подарок студентам
Поликлиники и больницы получили неотложки
Письма Морозу на почту ношу
Солидарность братских народов
Фронтовик, академик Зулхарнай Сеитов отметил 102-ой день рождения
Секс за золото: как живут женщины на нелегальных приисках Амазонки
Год единства и созидания
Целый месяц рассчитывался за покупки найденной картой житель Аксая
В Атырау выявили частную школу без лицензии
Самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау
В Казахстане установили требования к автовокзалам и автостанциям и по пассажирским перевозкам
Информацию об уходе Черчесова прокомментировали в КФФ
Одного из пассажиров потерпевшего крушение самолета AZAL сняли с рейса
Как за неделю изменились цены на продукты питания в РК
На ТЭЦ Риддера пострадали шесть человек
Более 1,4 млн казахстанцев заблокировали возможность оформления займов без их ведома
В области Жетісу еще 57 семей справили новоселье
Авто въехало в толпу на рождественской ярмарке в немецком Магдебурге
В Белграде открылась выставка «Культурное наследие Великой степи»
Промысловый флот возвращается в Мангистау
Обманувшую дольщиков почти на 4 млрд тенге иностранку экстрадировали в Казахстан
В Казахстане завершена уборка сахарной свёклы
Теракт в Магдебурге: Токаев выразил соболезнования
Мажилисмен возмутился иностранным происхождением лайнеров Air Astana
Вице-премьер Жумангарин возглавил Миннацэкономики Казахстана
«Южный вектор» открыт для бизнес-предложений
Махмуд Сабырхан нокаутом выиграл бой на ЧА по боксу
Задачи прокуратуры – закон и порядок
Опыт Шымкентского водоканала изучают эксперты Всемирного банка
В Японии создали лекарство для роста новых зубов на месте утраченных
Производство шоколада может прекратиться
Автоочередь образовалась на казахстанско-российской границе
Лица старого Уральска
Дело о секс-рабстве девочки из Кызылорды: оглашен второй приговор
В Узбекистане погибла известная бьюти-блогер, выпав из окна
Прорыв в дорожной сфере
В поликлинике Кызылорды необоснованно завышали стоимость медсправок
Аида Балаева: Реализация идеологической политики требует комплексного подхода
Казахстан – Россия: стратегическое партнерство, обращенное в будущее
В Тбилиси спецназ разогнал протестующих водометами
«Мост дружбы»: казахстанская художница рассказала о подаренной Владимиру Путину картине
Пять представительниц Казахстана по боксу пробились в финал чемпионата Азии
Вдохновлять собственным примером
Алматы – претендент на финал Лиги чемпионов УЕФА
Деликатесы по скромной цене

Читайте также

Скорость интернета увеличилась в 90% сельских школах
Президент поздравил главный вуз страны с 90-летием
Выпускники журфака КазНУ вручили новогодний подарок студент…
Фронтовик, академик Зулхарнай Сеитов отметил 102-ой день ро…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]