Все лучшее – детям!

Трехэтажный центр «Самғау» площадью 7 200 кв. м располагается в центре города, с удобной транспортной развязкой. Работа нового объекта позволит увеличить охват дополнительным образованием детей Экибастуза до 70%: посещать кружки и секции будут более 16 тыс. ребят. Центр полностью адаптирован и для детей с особыми потребностями: здание оснащено лифтом и подъемными механизмами, тифло- и сурдооборудованием.

Сейчас здесь предусмотрены занятия по 12 направлениям в рамках новой модели системы дополнительного образования, для работы привлечены более 50 педагогов. Безусловно, важным преимуществом центра стало современное оборудование различного профиля.

На первом этаже здания – танцевальный и театральный репетицион­ный залы, комнаты для индивидуальных вокальных и музыкальных занятий, большой зрительный зал на 275 мест.

Из творческих направлений дети смогут выбрать занятия по хореографии (народные, современные и классические танцы), театральному искусству, вокальному и хоровому пению или инструментальному мастерству (домбра, кобыз, гитара, мандолина, дауылпаз, асатаяк, шертпе).

На втором этаже размещены дебатный центр, научно-биологическая лаборатория центра зеленых технологий (гидро- и экопоника), студии ландшафтной архитектуры и флористического дизайна. Сформирован шикарный медиацентр со студией звукозаписи, телестудией, академией фотографии, студией юного блогера и коворкинг-центром. Еще одно востребованное подраз­деление – это fashion-студия для подготовки художников по гриму и костюмам, дизайнеров интерьера.

Любителей IT-технологий ждут на третьем этаже: здесь оснащены по последнему слову техники клубы по робототехнике и компьютерному моделированию, космической радиосвязи и радиотехники, СТЭМ и ЛЕГО лаборатории, клуб беспилотных летающих аппаратов. Соседями с юными айтишниками стали творческие натуры – в художественно-прикладном блоке дети будут обучаться кройке и шитью, моделированию, керамике, изобразительному искусству и кулинарному делу.

Кроме этого, в центре будут работать кабинет психолого-педагогической поддержки для родителей и детей, зоны для настольного тенниса, лечебной физкультуры и тренажерный зал.

– Мы с нетерпением ждали открытия у нас центра, где дети могли бы заниматься и учиться новому. Мне кажется, не в каждом городе такой есть! Очень благодарны нашему Президенту за то, что он услышал нас и поручил сделать это для города, для детей и их будущего. Спасибо всем, кто был причастен к этому, были реализованы все наши пожелания. Планировала записать детей в творческий кружок, но тут столько всего интересного! Теперь хочется попробовать многие направления, – поделилась впечатлениями жительница Экибастуза Аяна Смагулова, которая и озвучила в прошлом году просьбу горожан на встрече с Главой государства.

В Павлодарской области власти стараются повсеместно улучшить условия для гармоничного развития подрастающего поколения. Ранее для размещения Центра творчества на 800 детей было реконструировано заброшенное административное здание в Иртышском районе. В сентябре был открыт Центр детского творчества и досуга «Алтын сақа» в микрорайоне частного сектора Павлодара. Как сообщили в пресс-службе акимата области, в ближайшие три года планируется строительство школ искусств в Успенском, Щербактинском и Павлодарском районах.