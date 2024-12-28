Все лучшее – детям!
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Более 9 тыс. ребят смогут бесплатно посещать новый центр детского творчества в Экибастузе. Построить в моногороде этот объект поручил Президент страны Касым-Жомарт Токаев во время рабочей поездки в Экибастуз в августе 2023 года – тогда к нему с такой просьбой обратились горожане. Реализовать задачу менее чем за полтора года помогла поддержка двух крупнейших промышленных компаний Павлодарской области: группы ERG и KazMineralsBozshakol. Общая стоимость проекта составила 5,3 млрд тенге.