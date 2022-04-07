Общество , Цифровизация
Получение бесплатных 10 соток: о каких нововведениях нужно знать казахстанцам
Елисеева Екатерина
корреспондент

В Казахстане теперь встать в очередь на получение земельного участка под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) можно на портале eGov.kz, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК. 

Ранее чтобы встать в очередь на получение земельного участка под ИЖС, казахстанцы обращались в акиматы с бумажным заявлением, что могло стать причиной некорректного формирования очереди. Сам процесс постановки на очередь занимал 12 дней. Заявления в течение 16 лет хранились разрозненно и по отдельности на уровне района, города, области.

Сегодня благодаря проработанной системе казахстанцы смогут встать в очередь на eGov.kz, самостоятельно отслеживать ее движение онлайн, а также актуализировать данные по ранее поданным заявлениям. Таким образом, процесс получения 10 соток станет максимально прозрачным, а формирование заявки займет всего 5 минут.

"Списки очередей, предоставленные акиматами, мы оцифровали и вывели на eGov.kz. Оцифровка очереди на земельный участок – это огромный шаг вперед в искоренении коррупции. Теперь каждый казахстанец, достигший совершеннолетия, сможет подать заявку на 10 соток, не выходя из дома, через eGov.kz и следить за своей очередью. Еще одним нововведением стала возможность подавать заявку на землю в любом регионе страны без необходимости посещения акимата", – прокомментировал Асет Турысов, вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

Для того чтобы воспользоваться услугой, необходимо зайти на портал eGov.kz в раздел "Недвижимость" – "Земельные отношения", выбрать услугу "Просмотр или постановка на очередь на получение земельного участка под индивидуальное жилищное строительство (10 соток)".

Далее необходимо выбрать тип заявления. Сегодня доступно три типа:

  • постановка на очередь;
  • актуализация данных;
  • снятие с очереди.

Если вы впервые встаете в очередь на получение участка, то необходимо выбрать регион, в котором вы желаете его получить.

В случае, если вы уверены, что вставали в очередь ранее, но не можете найти сведений о себе, то необходимо выбрать тип заявления "Актуализация".

Для подтверждения своей очереди необходимо загрузить документ, подтверждающий ее наличие (скан-версия талона, копии заявления, удостоверения личности и т.д.). Также отследить свою очередность можно на сайте https://map.gov4c.kz/egkn/, авторизовавшись с помощью ЭЦП.

Снять себя с очереди можно, выбрав тип заявления "Снятие с очереди".

Также отмечается, что пользователь не сможет встать в очередь, если ранее уже получал землю от государства бесплатно, и в случае отсутствия в населенном пункте свободных территорий под ИЖС. Решения по выдаче свободных участков будут принимать акиматы. Участки будут выдаваться по мере подготовки площадок или при наличии свободных территорий, согласно Генеральному плану населенного пункта.

Если ранее вы уже стояли в очереди на земельный участок в одном регионе, а сейчас рассматриваете возможность подать заявку на получение земли в другом регионе, то следует учесть, что бесплатно 10 соток выдаются лишь один раз, в том регионе, где подошла очередь. Остальные заявки аннулируются.

 

 

 

 

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