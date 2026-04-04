Платформу ИИ для раннего выявления сложных заболеваний внедрили в Кызылорде

К проекту подключены областной онкологический центр и областной центр фтизиопульмонологии

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

В Кызылординской областной многопрофильной больнице открыт современный ситуационный центр и запущен проект радиологической информационной системы на базе искусственного интеллекта. Данная инициатива является важным шагом в цифровизации здравоохранения региона, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

В рамках проекта создана уникальная для стран СНГ система, объединившая 27 медицинских организаций в единую информационную платформу. Это позволило централизовать радиологические исследования и значительно повысить качество и оперативность диагностики.  

Проект направлен на раннее выявление социально значимых заболеваний, усиление борьбы с онкологическими заболеваниями, эффективное использование бюджетных средств и повышение качества радиологических услуг. Он включён в перечень DigitalEL и рекомендован Всемирной организацией здравоохранения, что подтверждает его значимость как одного из передовых проектов цифровизации медицины в Казахстане.

В рамках проекта внедрена система PACS, а также используются решения на базе искусственного интеллекта — x-Eye Mammo, Toraks, Ribout Pneumonia. Эти технологии обеспечивают высокоточную обработку и анализ медицинских изображений.

К проекту подключены областной онкологический центр и областной центр фтизиопульмонологии. Медицинские учреждения оснащены современным оборудованием: установлены 57 рабочих станций и персональных компьютеров, для каждого врача предусмотрены источники бесперебойного питания и принтеры, внедрены 28 высокоразрешающих медицинских мониторов, а также введены в эксплуатацию 7 рентген-аппаратов, оснащённых цифровыми оцифровщиками Agfa 15X. Дополнительно установлено 13 лицензий для работы с цифровыми системами.

Внедрение искусственного интеллекта позволяет выявлять новообразования размером от 1 мм. Также организована система дистанционной диагностики, что позволило снизить влияние человеческого фактора до 95% и повысить эффективность использования времени и ресурсов.

В рамках проекта создан цифровой архив и внедрена бесплёночная технология. Это позволяет ежегодно экономить до 300 млн тенге, повышать качество исследований и упрощать ведение клинической документации.

Открытие ситуационного центра станет важным шагом в повышении качества медицинской помощи, оказываемой населению региона.

Популярное

Все
Утвержден План мероприятий по разъяснению новой Конституции
Две медали завоевали казахстанские гимнасты на этапе Кубка мира
Киноплощадка будущего появится в Алматинской области
Звездный состав исполнителей выступил с оперой «Травиата» в Астане
Почти 800 школ разрушено в Иране из-за обстрелов
США тратят $1 млрд в день на войну с Ираном
Исторический рекорд установили казахстанцы по продолжительности жизни
Две группы серийных квартирных воров задержали в Алматинской области
Девочка погибла у школы Binom в Атырау
Плотину «Шоптыколь» прорвало в Акмолинской области
Задержанного в России контрабандиста доставили в Казахстан
Четыре однояйцевые девочки-близняшки родились в Петербурге
Мощные ливни и наводнения обрушились на Дагестан
Весенняя непогода накроет Казахстан
Негласное патрулирование внедрили в Алматы
Бектенов раздал поручения на Комиссии по демонополизации экономики
Определены приоритеты воспитательной работы в гвардейском гарнизоне
Конституционная реформа и общественное доверие
Власти Британии вводят антикризисные меры
Опубликован рейтинг 20 самых высоких зданий мира
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Водная наука нуждается в поддержке
Командующий войсками РгК «Запад» освобожден от должности
Парк превратился в современную зону отдыха
Парламентские слушания по цифровой трансформации АПК
Утилизация – слишком просто. А вот рециклинг...
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Жизненный ритм Жанар
Дипломатическая поддержка казахстанской инициативы
Спрос высокий на газоблоки
Расширяя стратегическое партнерство
От мраморной муки до выпуска строительных смесей
Движение в режиме «день в день»
Творческий вечер композитора Куата Шильдебаева прошел в Астане
И дольше века длится день газеты
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
В Атырау начал работу особенный магазин
Тарифы снизятся, расход уменьшится
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре
Опубликован текст новой Конституции Казахстана
Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
Рост сельхозпроизводства зафиксирован в Казахстане
Референдум – 2026: весь личный состав МВД переведен на усиление
Встречи с личным составом
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В краю металлургов
Олжас Бектенов проголосовал на республиканском референдуме
В МВД рассказали, кого ждет амнистия

Читайте также

Четыре однояйцевые девочки-близняшки родились в Петербурге
Исторический рекорд установили казахстанцы по продолжительн…
США прекращает поставку лекарств беднейшим странам
Цифровизация АПК есть, но её как будто нет – сенатор

