По его словам, сегодня Казахстан вступил в этап масштабной цифровой трансформации, и аграрный сектор вместе с водным хозяйством должны стать частью единого цифрового контура

Председатель Сената Маулен Ашимбаев заявил о необходимости перехода к «умному» управлению в агропромышленном комплексе и водном хозяйстве. Об этом он заявил на парламентских слушаниях, посвященных вопросам цифровизации этих сфер, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

«Мы последовательно переходим от цифровизации отдельных государственных услуг к системе smart-управления ресурсами. Это позволит принимать более точные и своевременные решения», - отметил Ашимбаев.

Спикер подчеркнул, что ключевая задача - интеграция данных, развитие аналитики и использование искусственного интеллекта для эффективного управления ресурсами.

Особое внимание он уделил проблеме водопользования. По его данным, сельское хозяйство потребляет около 60% водных ресурсов страны, при этом потери при транспортировке достигают 40%.

«Это требует внедрения водосберегающих технологий и создания цифровых систем учета и контроля на всех этапах движения воды», - сказал он.

Маулен Ашимбаев также акцентировал необходимость привязки государственной поддержки агросектора к конкретным цифровым показателям.

«Если государство субсидирует технологии, их результат должен быть понятен: сколько воды сэкономлено, как изменилась продуктивность, насколько выросла эффективность», - подчеркнул спикер.

По его словам, такой подход обеспечит прозрачность распределения бюджетных средств и повысит эффективность мер поддержки.

В целом, отметил Маулен Ашимбаев, цифровизация должна работать не ради отчетности, а для реального роста производительности и внедрения современных управленческих решений в аграрной и водной сферах.