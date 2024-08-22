Казахстан запретил ввозить пшеницу

Сельское хозяйство
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Дана Аменова
корреспондент

Такие меры приняты в целях защиты внутреннего рынка и исключения фактов реэкспорта зерна, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МСХ  

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

По статистическим данным, по итогам первого полугодия импорт пшеницы составил 1,3 млн тонн, что практически равно годовому объему импорта 2023 года, тогда как на внутреннем рынке Казахстана достаточно запасов пшеницы прошлогоднего урожая.

Так, по данным статистики на 1 июля текущего года по республике имелись запасы в объеме около 6,1 млн тонн зерновых, в том числе пшеницы – 5,1 млн тонн, из них пшеницы на продовольственные цели – 4 млн тонн.          

«Благодаря принятым мерам и благоприятным погодным условиям в период вегетации прогнозируется хороший урожай зерновых, которые с учетом переходящих запасов создадут избыточное предложение на рынке зерна. В этой связи, в целях защиты внутреннего рынка и исключения фактов реэкспорта зерна 26 июля 2024 года на заседании межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях было принято решение о введении запрета до 31 декабря 2024 года на ввоз пшеницы (код ТН ВЭД: 1001) всеми видами транспорта на территорию РК из третьих стран и из стран Евразийского экономического союза, за исключением транзита пшеницы через территорию РК, а также их перемещения с территории одного государства-члена Евразийского экономического союза на территорию другого государства-члена Евразийского экономического союза через территорию Казахстана», – говорится в официальном сообщении.

В соответствии с решением МВК, утвержден соответствующий приказ министра сельского хозяйства РК от 19 августа 2024 года № 278 «О некоторых вопросах ввоза пшеницы на территорию Республики Казахстан».

Приказ вводится в действие с 21 августа и действует до 31 декабря 2024 года.

Ранее сообщалось о том, что временный запрет на ввоз пшеницы снова собираются продлить.  

#казахстан #запрет #МСХ #пшеница #ввоз

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