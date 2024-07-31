Запрет на ввоз пшеницы в РК продлят

Соответствующий проект постановления размещен на портале «Открытые НПА», передает корреспондент Kazpravda.kz

Новое решение о ввозе пшеницы в Казахстан примут в Минсельхозе.

«Ввести в срок до 31 декабря 2024 года запрет на ввоз пшеницы (код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза: 1001) на территорию РК из третьих стран и из стран Евразийского экономического союза всеми видами транспорта, за исключением транзита пшеницы через территорию РК, а также их перемещения с территории одного государства-члена Евразийского экономического союза на территорию другого государства-члена Евразийского экономического союза через территорию РК», – указано в документе.