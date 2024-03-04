Выборы президента США: Никки Хейли одержала первую победу в праймериз

Никки Хейли, бывший постпред США при ООН и основной конкурент экс-президента Дональда Трампа, одержала свою первую победу в президентских праймериз. Об этом сообщил Rbc.ru со ссылкой на The New York Times, передает Kazpravda.kz .

Никки Хейли (Фото: Randall Hill / Reuters)

Голосование прошло в американской столице Вашингтоне (официальное название — округ Колумбия, не путать со штатом Вашингтон).

По итогам подсчета 100% голосов Хейли набрала 62,8%, Трамп — 33,3%. Оставшиеся голоса распределились между бизнесменом из Флориды и майором ВВС США в запасе Дэвидом Штукенбергом, а также выбывшими из гонки, но оставшимися в бюллетенях Райаном Бинкли, Дугом Бергамом, Крисом Кристи, Роном Десантисом и Вивеком Рамасвами.

Перед голосованием Associated Press называла праймериз в Вашингтоне «лучшим шансом» Хейли на победу. До этого политик одержала победу лишь на праймериз республиканцев в Неваде. Однако она никак не повлияла на процедуру выдвижения в кандидаты на пост президента — необходимые для этого голоса разыгрывались на проводившихся параллельно кокусах, в которых Хейли сознательно решила не участвовать.

На праймериз в Вашингтоне разыгрывались голоса 19 делегатов, которые примут участие в июльском съезде республиканцев и выберут официального кандидата от партии на пост президента. В округе Колумбия действует правило «победитель получает все»: кандидат, набравший более 50% голосов простых избирателей, получает голоса всех 19 делегатов.

В 2020 году, когда Трамп боролся за переизбрание, у него практически не было оппозиции внутри партии, поэтому он с легкостью одержал победу в Вашингтоне. А вот во время кампании 2016 года политик финишировал лишь третьим, набрав всего 13,8% голосов.