Ярмарка вакансий ко Дню молодежи пройдет в Астане

Жители и гости столицы смогут посетить мероприятие сегодня, 12 августа, на пешеходной улице столичного Арбата, сообщает Kazpravda.kz
Организаторами ярмарки выступили Управление по вопросам молодежной политики города Астаны, КГУ «МРЦ «Астана жастары» акимата г. Астаны совместно с КГУ «Центр трудовой мобильности» акимата Астаны и с акиматом района Сарыарка.
Основной целью ярмарки вакансий является содействие в трудоустройстве безработных граждан, выпускников организаций образования и молодежи, путём непосредственного контакта между работодателем и соискателем.
«В ходе ярмарки вакансий работодатели проведут презентацию своих компаний, представят имеющиеся вакансии и сформируют собственную базу наиболее подходящих кандидатов. Соискатели, в свою очередь, смогут пообщаться с HR-менеджерами организаций, пройти собеседование и задать им интересующие вопросы», – проинформировали в городской администрации.
Ярмарка вакансий пройдет сегодня, 12 августа, с 15:00 до 17:00 на пешеходной улице «Арбат».