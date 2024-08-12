Ярмарка вакансий ко Дню молодежи пройдет в Астане

Столица
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Дана Аменова
Корреспондент

Жители и гости столицы смогут посетить мероприятие сегодня, 12 августа, на пешеходной улице столичного Арбата, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Организаторами ярмарки выступили Управление по вопросам молодежной политики города Астаны, КГУ «МРЦ «Астана жастары» акимата г. Астаны совместно с КГУ «Центр трудовой мобильности» акимата Астаны и с акиматом района Сарыарка.

Основной целью ярмарки вакансий является содействие в трудоустройстве безработных граждан, выпускников организаций образования и молодежи, путём непосредственного контакта между работодателем и соискателем.

«В ходе ярмарки вакансий работодатели проведут презентацию своих компаний, представят имеющиеся вакансии и сформируют собственную базу наиболее подходящих кандидатов. Соискатели, в свою очередь, смогут пообщаться с HR-менеджерами организаций, пройти собеседование и задать им интересующие вопросы», – проинформировали в городской администрации.

Ярмарка вакансий пройдет сегодня, 12 августа, с 15:00 до 17:00 на пешеходной улице «Арбат». 

#Астана #ярмарка #вакансии #День молодежи

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