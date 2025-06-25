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По его словам, средневековые исследования, в том числе труды Ибн Баттуты, Отемиса кажы, Мухаммеда Хайдара Дулати, Кадыргали Жалаири и других ученых, не дают полной информации о Сарайшыке. В таких случаях историки обобщают все источниковедчес­кие данные, используют материалы археологических и картографических исследований, легенды.

– Только наука и научные изыскания могут подтвердить и возраст этого городища, и его реальные размеры. Мы должны отдать приоритет науке. Сегодня мы работаем совместно с зарубежными учеными, чтобы сделать Сарайшык известным всему миру, – говорит Мухтар Абильсеит.

О древнем городище на третьем Национальном курултае в Атырау говорила и министр культуры и информации Аида Балаева:

– Ведется работа по развитию музея «Сарайшық» и организации экспедиций на международном уровне. Это один из древнейших городов казахской степи. По всей стране 12 музеев под открытым небом. Среди них особое значение имеет данный музей.

Сарайшык стал основным центром караванных путей из Азии в Европу. На карте времен Петра I, найденной местными учеными в архивах России в 2021 году, в сопроводительной надписи было сказано, что «на двух караванных путях Сарайшык – Кажы Тархан было 10–12 населенных пунктов или мест, где останавливались караваны». Один из них был обнаружен археологами музея-заповедника «Сарайшық». Его территория занимает около 5 га. Там были найдены черепки керамических кувшинов, лебедки, кольца, обломки бронзового зеркала, серебряный дирхем времен Узбек-хана, 15 медных монет времен ханов Узбека и Жанибека, стрела сарматской эпохи.

Некоторые источники свидетельствуют, что в Сарайшыке нашли последнее пристанище правители и знаковые фигуры Золотой и Ногайской Орды, Казахского ханства.

В сборнике летописей Кадыргали Жалаири 1602 года записано: «Касым-хан скончался в Сарайшыке. В эти дни его могила находится в Сарайшыке». В турецкой летописи Абылгазы 1665 года есть такая запись: «Токтагу-хан. Царская жизнь была всего шесть лет, похоронен в Сарайшыке». Там же имеются сведения о кончине хана Жанибека: «Он царствовал 17 лет. Похоронен в Сарайшыке». Также есть предположения, что в Сарайшыке похоронены ханы Золотой Орды Монке Темир и Бердибек, предок казахских ханов – Барак, а также захоронена голова Токтамыс-хана.

Сегодня в Атырауской области на основе археологических раскопок продолжаются научные исследования по истории древней столицы Золотой Орды. В 2023 году был открыт визит-центр древнего городища, в шести экс­позиционных залах которого можно ознакомиться с богатейшей историей средневекового города.

В период расцвета Сарайшык являлся одним из самых важных и влиятельных социально-экономических и культурно-политических центров на Великом шелковом пути. В городе были развиты различные ремесла, образование, наука, шла бойкая торговля. Он также был одним из духовных центров. Арабский путешественник Ибн Баттута в 1334 году в своей книге «Путешествие по Дешт-и-Кыпчаку» писал: «Я объездил весь мир. Оказывается, Сарайшык – самый крупный город после Багдада. В нем расположена ханская ставка, блистают своей красотой четыре мечети и множество гостиниц. Но меня удивило не это, а система водопроводов. В Сарайшыке вода сама приходит в каждый дом. Увидев это, я был несказанно удивлен».

Для тех, кто интересуется историей, в экспозиции визит-центра представлены копии средневековых карт. Есть тут и дубликат карты топографа А. Алексеева. План Сарайшыка, составленный этим исследователем в 1861 году, был обнаружен несколько лет назад в московском архиве. Уникальный документ содержит сведения о размерах городища, а также некоторых укреплений на его территории.

Опираясь на эту карту, археологи обозначили примерное местонахож­дение цитадели и оказались правы. Внутри цитадели обнаружен склеп из жженого кирпича и изразцов. Можно предполагать, что это ханская могила. Там найдены останки скелетов людей, которые были отправлены в специальную лабораторию в Германию, чтобы определить на генном уровне, являлись ли усопшие представителями ханской династии.