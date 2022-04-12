Свежий выпуск Заинтересованный диалог 12 апреля 2022 г. 6:59 Калмыков Ануар корреспондент Представители Президентского молодежного кадрового резерва встретились с руководством Министерства иностранных дел. Заместитель Премьер-министра – министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди подробно ознакомил участников встречи с основными приоритетами внешней политики Казахстана. Уделено особое внимание роли ведомства в реализации концепции «слышащего государства» и масштабных реформ Президента Касым-Жомарта Токаева, нацеленных на построение нового Казахстана. Состоялся обстоятельный разговор по внешнеполитическим приоритетам, инвестиционной и кадровой политике, работе с казахской диаспорой за рубежом и другим важным вопросам. Молодыми специалистами были озвучены предложения и идеи о дальнейшем совершенствовании механизмов реализации внешнеполитического курса страны. После общей встречи заместители министра иностранных дел также провели раздельные беседы с резервистами.