Представители Президентского молодежного кадрового резерва встретились с руководством Министерства иностранных дел.

Заместитель Премьер-министра – министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди подробно ознакомил участников встречи с основными приоритетами внешней политики Казахстана. Уделено особое внимание роли ведомства в реализации концепции «слышащего государства» и масштабных реформ Президента Касым-Жомарта Токаева, нацеленных на построение нового Казахстана.

Состоялся обстоятельный разговор по внешнеполитическим приоритетам, инвестиционной и кадровой политике, работе с казахской диаспорой за рубежом и другим важным вопросам. Молодыми специалистами были озвучены предложения и идеи о дальнейшем совершенствовании механизмов реализации внешнеполитического курса страны.

После общей встречи заместители министра иностранных дел также провели раздельные беседы с резервистами.