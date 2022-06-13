Законы Закон Республики Казахстан 13 июня 2022 г. 0:00 О ратификации Протокола о прекращении действия Соглашения между правительствами государств – участников Содружества Независимых Государств о согласованных принципах налоговой политики от 13 марта 1992 года Ратифицировать Протокол о прекращении действия Соглашения между правительствами государств – участников Содружества Независимых Государств о согласованных принципах налоговой политики от 13 марта 1992 года, совершенный 4 марта 2021 года. Президент Республики Казахстан К. ТОКАЕВ Нур-Султан, Акорда, 11 июня 2022 года № 124-VІI ЗРК Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики по взаимодействию в предотвращении незаконного перемещения ядерных материалов, радиоактивных материалов, радиоактивных отходов и радиационно-опасных предметов Ратифицировать Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики по взаимодействию в предотвращении незаконного перемещения ядерных материалов, радиоактивных материалов, радиоактивных отходов и радиационно-опасных предметов, совершенное в Пекине 7 июня 2018 года. Президент Республики Казахстан К. ТОКАЕВ Нур-Султан, Акорда, 11 июня 2022 года № 125-VІI ЗРК Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Кабинетом Министров Кыргызской Республики об оказании военно-технического содействия в обеспечении безопасности Центральноазиатского региона Ратифицировать Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Кабинетом Министров Кыргызской Республики об оказании военно-технического содействия в обеспечении безопасности Центральноазиатского региона, совершенное в Нур-Султане 7 декабря 2021 года. Президент Республики Казахстан К. ТОКАЕВ Нур-Султан, Акорда, 11 июня 2022 года № 126-VІI ЗРК Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Армения о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефтепродуктов в Республику Армения Ратифицировать Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Армения о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефтепродуктов в Республику Армения, совершенное в Нур-Султане 16 июля 2020 года. Президент Республики Казахстан К. ТОКАЕВ Нур-Султан, Акорда, 11 июня 2022 года № 127-VІI ЗРК