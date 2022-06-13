Законы
Закон Республики Казахстан

О ратификации Протокола о прекращении действия Соглашения между правительствами государств – участников Содружества Независимых Государств о согласованных принципах налоговой политики
от 13 марта 1992 года

Ратифицировать Протокол о прекращении действия Соглашения между правительствами государств – участников Содружества Независимых Государств о согласованных принципах налоговой политики от 13 марта 1992 года, совершенный 4 марта 2021 года.

Президент
Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Нур-Султан, Акорда, 11 июня 2022 года

№ 124-VІI ЗРК

Закон
Республики Казахстан

О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики по взаимодействию в предотвращении незаконного перемещения ядерных материалов, радиоактивных материалов, радиоактивных отходов и радиационно-опасных предметов

Ратифицировать Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики по взаимодействию в предотвращении незаконного перемещения ядерных материалов, радиоактивных материалов, радиоактивных отходов и радиационно-опасных предметов, совершенное в Пекине 7 июня 2018 года.

Президент
Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Нур-Султан, Акорда, 11 июня 2022 года

№ 125-VІI ЗРК

Закон
Республики Казахстан

О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Кабинетом Министров Кыргызской Республики об оказании военно-технического содействия в обеспечении безопасности Центральноазиатского региона

Ратифицировать Соглашение между Правительством Рес­публики Казахстан и Кабинетом Министров Кыргызской Республики об оказании военно-технического содействия в обеспечении безопасности Центральноазиатского региона, совершенное в Нур-Султане 7 декабря 2021 года.

Президент
Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Нур-Султан, Акорда, 11 июня 2022 года

№ 126-VІI ЗРК

Закон
Республики Казахстан

О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Армения о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефтепродуктов в Республику Армения

Ратифицировать Соглашение между Правительством Респуб­лики Казахстан и Правительством Республики Армения о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефтепродуктов в Республику Армения, совершенное в Нур-Султане 16 июля 2020 года.

Президент
Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Нур-Султан, Акорда, 11 июня 2022 года

№ 127-VІI ЗРК

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