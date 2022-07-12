Закон Республики Казахстан

абзац первый части третьей дополнить словами «, а равно в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности либо выполнением профессионального или общественного долга с целью воспрепятствования такой деятельности или из мести за нее»;

абзац первый части второй после слова «обработки» дополнить словами «(за исключением распространения)»;

1) абзац второй части третьей статьи 32 после слова «помещение» дополнить словами «, либо с поджогом жилища, помещения»;

1. В Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года:

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования порядка прохождения правоохранительной службы, повышения правовой и социальной защищенности и ответственности сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов и военнослужащих, межведомственной координации, самостоятельности органов внутренних дел, усиления ответственности за отдельные уголовные правонарушения и оборота оружия

«4. Распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия либо причинение существенного вреда правам и законным интересам лица в результате незаконного распространения иных персональных данных –

наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет.

5. Совершение действий, предусмотренных частью четвертой настоящей статьи, в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, в средствах массовой информации или с использованием сетей телекоммуникаций, в том числе через Интернет, а равно в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности либо выполнением профессионального или общественного долга с целью воспрепятствования такой деятельности или из мести за нее –

наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.»;

3) абзац первый части первой статьи 286 после слов «огнестрельного оружия,» дополнить словами «газового пистолета и револьвера, газового оружия с возможностью стрельбы патронами травмати­ческого действия, пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж, охолощенного, сигнального и метательного оружия, основных (составных) частей к ним,»;

4) в абзаце первом части первой статьи 288 слова «комплектующих деталей к нему» заменить словами «его основных (составных) частей»;

5) в абзаце первом части первой статьи 291 слова «комплектующих деталей к нему» заменить словами «его основных (составных) частей»;

6) дополнить статьями 370-1 и 370-2 следующего содержания:

«Статья 370-1. Бездействие по службе лица, занимаю­щего ответственную государственную должность, или иного руководителя правоохранительного или специального государственного органа

Бездействие по службе лица, занимающего ответственную государственную должность в правоохранительном или специальном государственном органе, или иного руководителя правоохранительного или специального государственного органа, выразившееся в непринятии в пределах своих полномочий мер по пресечению нападения на граждан, непосредственно угрожающего их жизни, вооруженного захвата зданий, уничтожения имущества граждан или организаций общеопасным способом, если это деяние совершено в условиях чрезвычайного положения или повлекло тяжкие последствия, –

наказывается ограничением свободы на срок до семи лет либо лишением свободы на тот же срок.

Примечание. В настоящей статье:

под иным руководителем правоохранительного органа понимается руководитель территориального или приравненного к нему органа или обособленного подразделения правоохранительного органа;

под иным руководителем специального государственного органа понимается руководитель ведомства, территориального органа, государственного учреждения, обособленного подразделения специального государственного органа.

Статья 370-2. Отказ или уклонение сотрудника правоохранительного или специального государственного органа от исполнения обязанностей службы

1. Отказ сотрудника правоохранительного или специального государственного органа от исполнения приказа, отданного в установленном порядке, причинивший существенный вред интересам службы, а равно уклонение сотрудника правоохранительного или специального государственного органа от исполнения обязанностей службы, совершенное путем симуляции болезни или причинения себе какого-либо повреждения (членовредительство) либо иного вреда своему здоровью, или подлога документов, или иного обмана, причинившее существенный вред интересам службы, –

наказываются штрафом в размере до ста двадцати месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо арестом на срок до тридцати суток.

2. Деяния, предусмотренные частью первой нас­тоящей статьи:

1) совершенные в условиях чрезвычайной ситуации или массовых беспорядков;

2) связанные с обеспечением безопасности охраняемых лиц или объектов, –

наказываются ограничением свободы на срок до шести лет либо лишением свободы на тот же срок.

3. Деяния, предусмотренные частью первой настоя­щей статьи, совершенные в условиях чрезвычайного или военного положения или повлекшие тяжкие последствия, –

наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет.

Примечание. В настоящей статье под охраняемыми лицами и объектами понимаются лица и объекты, охраняемые в соответствии с Законом Республики Казахстан «О Службе государственной охраны Рес­публики Казахстан».»;

7) статьи 379 и 380 изложить в следующей редакции:

«Статья 379. Неповиновение представителю власти

1. Неповиновение законному требованию или распоряжению представителя власти, совершенное в условиях чрезвычайной ситуации или в ходе массовых беспорядков, а равно в местности, где объявлено чрезвычайное положение, или в зоне проведения антитеррористической операции, –

наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

2. Деяние, предусмотренное частью первой настоя­щей статьи, совершенное:

1) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;

2) неоднократно, –

наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Статья 380. Угроза или насильственные действия в отношении представителя власти

1. Угроза убийством, причинением вреда здоровью, повреждением или уничтожением имущества в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих служебных обязанностей либо из мести за выполнение служебных обязанностей –

наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

2. Деяние, предусмотренное частью первой настоя­щей статьи, совершенное:

1) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или преступной группой;

2) в условиях чрезвычайной ситуации или в ходе массовых беспорядков;

3) в местности, где объявлено чрезвычайное положение, или в зоне проведения антитеррористической операции;

4) посредством использования сетей телекоммуникаций, в том числе сети Интернет, –

наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

3. Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении лиц и по мотивам, которые указаны в части первой настоящей статьи, –

наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок от двух до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

4. Деяние, предусмотренное частью третьей нас­тоящей статьи, совершенное:

1) в отношении двух или более лиц;

2) в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека либо захватом заложника;

3) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или преступной группой;

4) с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение;

5) неоднократно;

6) в отношении заведомо несовершеннолетнего лица;

7) в условиях чрезвычайной ситуации или в ходе массовых беспорядков;

8) в местности, где объявлено чрезвычайное положение, или в зоне проведения антитеррористической операции, –

наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок.

5. Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении лиц и по мотивам, которые указаны в части первой настоящей статьи, –

наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет.

6. Деяние, предусмотренное частью пятой настоя­щей статьи, совершенное:

1) в отношении двух или более лиц;

2) в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека либо захватом заложника;

3) с особой жестокостью;

4) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или преступной группой;

5) с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение;

6) неоднократно;

7) в отношении заведомо несовершеннолетнего лица;

8) в условиях чрезвычайной ситуации или в ходе массовых беспорядков;

9) в местности, где объявлено чрезвычайное положение, или в зоне проведения антитеррористической операции, –

наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.»;

8) часть вторую статьи 380-1 дополнить пунктом 11) следующего содержания:

«11) в условиях чрезвычайной ситуации или в ходе массовых беспорядков, –»;

9) статью 409 изложить в следующей редакции:

«Статья 409. Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или досудебного расследования

1. Угроза убийством, причинением вреда здоровью, повреждением или уничтожением имущества в отношении судьи, присяжного заседателя, а равно их близких в связи с рассмотрением дел или материалов в суде –

наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

2. То же деяние, совершенное в отношении прокурора, лица, осуществляющего досудебное расследование, защитника, эксперта, судебного пристава, судебного исполнителя, а равно их близких в связи с осуществлением досудебного расследования, рассмотрением дела или материалов в суде либо исполнением приговора, решения суда или иного судебного акта, –

наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:

1) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или преступной группой;

2) в условиях чрезвычайной ситуации или в ходе массовых беспорядков;

3) в местности, где объявлено чрезвычайное положение, или в зоне проведения антитеррористической операции;

4) посредством использования сетей телекоммуникаций, в том числе сети Интернет, –

наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок.

4. Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении лиц и по мотивам, которые указаны в частях первой или второй настоящей статьи, –

наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок.

5. Деяние, предусмотренное частью четвертой нас­тоящей статьи, совершенное:

1) в отношении двух или более лиц;

2) в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека либо захватом заложника;

3) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или преступной группой;

4) с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение;

5) неоднократно;

6) в отношении заведомо несовершеннолетнего лица;

7) в условиях чрезвычайной ситуации или в ходе массовых беспорядков;

8) в местности, где объявлено чрезвычайное положение, или в зоне проведения антитеррористической операции, –

наказывается ограничением свободы на срок от пяти до десяти лет либо лишением свободы на тот же срок.

6. Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении лиц и по мотивам, которые указаны в частях первой или второй настоящей статьи, –

наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.

7. Деяние, предусмотренное частью шестой настоя­щей статьи, совершенное:

1) в отношении двух или более лиц;

2) в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека либо захватом заложника;

3) с особой жестокостью;

4) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или преступной группой;

5) с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение;

6) неоднократно;

7) в отношении заведомо несовершеннолетнего лица;

8) в условиях чрезвычайной ситуации или в ходе массовых беспорядков;

9) в местности, где объявлено чрезвычайное положение, или в зоне проведения антитеррористической операции, –

наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до семнадцати лет.»;

10) дополнить статьей 452-1 следующего содержания:

«Статья 452-1. Бездействие по службе начальника

Бездействие по службе начальника, выразившееся в непринятии в пределах своих полномочий мер по пресечению нападения на граждан, непосредственно угрожающего их жизни, вооруженного захвата зданий, уничтожения имущества граждан или организаций общеопасным способом, если это деяние совершено в условиях чрезвычайного положения или повлекло тяжкие последствия, –

наказывается ограничением свободы на срок до семи лет либо лишением свободы на тот же срок.».

2. В Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года:

1) в статье 187:

часть 4-3 после слова «статьями» дополнить словами «370-1, 370-2 (частями второй и третьей),»;

часть пятую после цифр «444,» дополнить цифрами «452-1,»;

2) часть 19-1 статьи 191 после цифр «363,» дополнить словами «370-2 (частью первой),».

3. В Закон Республики Казахстан от 3 октября 1995 года «О Службе государственной охраны Респуб­лики Казахстан»:

статью 1-1 дополнить частью четвертой следующего содержания:

«Руководитель республиканского оперативного штаба по проведению охранных мероприятий или уполномоченное им должностное лицо с начала проведения охранных мероприятий и до их завершения осуществляет руководство всеми военнослужащими, сотрудниками и специалистами государственных органов Республики Казахстан, привлекаемыми к их проведению.».

4. В Закон Республики Казахстан от 30 декабря 1998 года «О государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия»:

1) в статье 1:

дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

«1-1) макет массо-габаритный, изготовленный из огнестрельного оружия, – боевое ручное стрелковое, гражданское, служебное огнестрельное оружие, приведенное путем внесения необратимой конструктивной переделки его основных (составных) частей в состояние невозможности производства выстрела и реставрации до первоначального состояния, а также сборки из его основных (составных) частей работоспособного огнестрельного оружия;»;

подпункты 4), 5) и 6) изложить в следующей редакции:

«4) криминалистические требования – специальные технические требования (параметры, конструктивные особенности, маркировка), предъявляемые к граж­данскому, служебному оружию и патронам к нему, а также конструктивно сходным с оружием изделиям;

5) оружие – устройства и предметы, конструктивно предназначенные для поражения живой или иной цели, а также для подачи сигналов.

К оружию не относятся изделия хозяйственно-бытового и производственного назначения, спортивные снаряды, а также оружие с дульной энергией от 0.5 до 3 Дж, имитирующие внешний вид оружия и не содержащие в своем составе основных (составных) частей огнестрельного оружия (далее – конструктивно сходные с оружием изделия);

6) оборот оружия – производство, сборка, ремонт, переделка, реализация (торговля), передача, дарение, награждение, наследование, приобретение, коллекцио­нирование, экспонирование, учет, хранение, ношение, перевозка, использование, изъятие, уничтожение, ввоз на территорию Республики Казахстан, вывоз с территории Республики Казахстан и транзит по территории Республики Казахстан оружия, в том числе его основных (составных) частей и патронов к нему;»;

дополнить подпунктами 6-1), 6-2), 6-3) и 6-4) следующего содержания:

«6-1) коллекционирование оружия – лицензируе­мая деятельность физических и юридических лиц по систематизированному собиранию гражданского и служебного оружия, не запрещенного к обороту на территории Республики Казахстан;

6-2) конструктивная переделка оружия – замена или изменение формы и (или) размеров основных (составных) частей огнестрельного оружия, пневматического, сигнального, охолощенного, газового оружия, газового оружия с возможностью стрельбы патронами травматического действия и метательного стрелкового оружия, которые повлекли изменение технических характеристик оружия;

6-3) основные (составные) части оружия – ствол, барабан, затвор, рамка, ствольная коробка огнестрельного, газового, газового с возможностью стрельбы патронами травматического действия, пневматического, сигнального, охолощенного оружия;

6-4) экспонирование оружия – лицензируемая деятельность физических и юридических лиц по демонстрации принадлежащего им гражданского и служебного оружия и (или) патронов к нему либо принадлежащих иным владельцам оружия и (или) патронов к нему, не запрещенного к обороту на территории Республики Казахстан (некоммерческая либо коммерческая выставка-продажа или аукцион);»;

в подпункте 11) слова «изготовление патронов и их составных частей» заменить словами «его основных (составных) частей, изготовление патронов»;

подпункт 12) изложить в следующей редакции:

«12) метательное оружие – оружие, предназначенное для поражения цели на расстоянии, метаемое с использованием мускульной силы человека (метательное бросковое оружие), а также оружие, предназначенное для поражения цели на расстоянии метаемыми снарядами с использованием механической энергии (метательное стрелковое оружие);»;

дополнить подпунктами 12-1) и 13-1) следующего содержания:

«12-1) метаемый снаряд – устройство, состоящее из поражающего, несущего и стабилизирующего элементов, или предмет, обладающий поражающими свойствами, предназначенные для механического поражения находящейся на расстоянии цели в результате метания из метательного стрелкового оружия;»;

«13-1) охолощенное оружие – специально изготовленное оружие или огнестрельное, огнестрельное бесствольное, газовое оружие, или газовое оружие с возможностью стрельбы патронами травматического действия, приведенное путем внесения необратимой конструктивной переделки его основных (составных) частей в состояние, пригодное для имитации выстрела исключительно патроном светозвукового действия (холостым патроном), для использования при осуществлении культурной, образовательной, коллекционной деятельности;»

подпункт 15) изложить в следующей редакции:

«15) холодное оружие – оружие, предназначенное для непосредственного поражения цели с помощью мускульной силы человека;»;

2) в статье 5:

часть первую изложить в следующей редакции:

«К гражданскому оружию относится оружие, используемое гражданами Республики Казахстан в целях коллекционирования, экспонирования, самообороны, занятий спортом, охотой, а также организациями образования и культуры в образовательных и культурных целях. Гражданское огнестрельное оружие должно исключать ведение огня очередями (за исключением охолощенного оружия).»;

часть вторую дополнить подпунктом 5) следующего содержания:

«5) охолощенное оружие.»;

3) в статье 7:

подпункты 5), 6) и 10) пункта 1 изложить в следую­щей редакции:

«5) метательного броскового оружия, оружия ударно-дробящего действия и предметов, специально приспособленных для использования в качестве оружия ударно-дробящего и метательного действия, за исключением спортивных снарядов, в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

6) ножей, клинки которых более 90 миллиметров автоматически извлекаются из рукоятки при нажатии на кнопку или рычаг и фиксируются ими либо выдвигаются за счет силы тяжести или ускоренного движения и фиксируются;»;

«10) оружия и патронов к нему, а также конструктивно сходных с оружием изделий, имеющих технические характеристики, не соответствующие криминалистическим требованиям;»;

в пункте 2:

в подпункте 1) слово «метательного» заменить словами «метаемых снарядов, метательного»;

подпункт 6-3) изложить в следующей редакции:

«6-3) применение огнестрельного, газового, элект­рического, пневматического, метательного и охолощенного оружия (за исключением случаев, предусмот­ренных законодательством Республики Казахстан или самообороны) в населенных пунктах и не отведенных для этого местах;»;

дополнить подпунктами 8) и 9) следующего содержания:

«8) оборот на территории Республики Казахстан макетов массо-габаритных, изготовленных из огнестрельного оружия;

9) оборот холодного клинкового оружия более 90 миллиметров без соответствующей регистрации.»;

4) часть первую статьи 9 дополнить словами «, а также конструктивно сходные с оружием изделия»;

5) статью 12 дополнить подпунктом 8-1) следующего содержания:

«8-1) организации культуры (кинематографические организации, театры, цирки, музеи) в части охолощенного оружия;»;

6) в статье 15:

в пункте 1:

части первую и третью изложить в следующей редакции:

«1. Право на приобретение гражданского оружия, за исключением огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны и охотничьего оружия, имеют граждане Республики Казахстан, достигшие восемнадцатилетнего возраста, после получения разрешения на приобретение конкретного вида оружия в органах внутренних дел по месту жительства.»;

«Механические распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные слезоточивыми или раздражающими веществами, пневматическое оружие с дульной энергией не более 7,5 Дж и калибром до 4,5 миллиметров включительно регистрации не подлежат.»;

дополнить частью четвертой следующего содержания:

«Сигнальное, охолощенное оружие, механические распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные слезоточивыми или раздражающими веществами, пневматическое оружие с дульной энергией не более 7,5 Дж и калибром до 4,5 миллиметров включительно граждане Республики Казахстан имеют право приобретать у юридических лиц – поставщиков без получения разрешения.»;

части четвертую и пятую изложить в следующей редакции:

«Огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие, указанное в подпункте 1) статьи 5 настоящего Закона, граждане Республики Казахстан, достигшие двадцатиоднолетнего возраста, имеют право приобретать в целях самообороны без права ношения по разрешениям, выдаваемым органами внутренних дел по месту жительства, без наличия удостоверения охотника.

Огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие и охотничье пневматическое оружие имеют право приобретать достигшие двадцатиоднолетнего возраста граждане Республики Казахстан с правом хранения и ношения, которые имеют удостоверения охотника.»;

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Для получения разрешения на приобретение, хранение, хранение и ношение оружия гражданин Республики Казахстан обязан представить в органы внутренних дел по месту жительства заявление в установленной форме, медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к владению оружием, установленное уполномоченным органом в области здравоохранения, и справку о прохождении программы подготовки и переподготовки владельцев и пользователей гражданского и служебного оружия на знание правил безопасного обращения с гражданским и служебным оружием.

Перечень медицинских противопоказаний, порядок прохождения медицинского осмотра для получения разрешений в сферах оборота гражданского и служебного оружия, гражданских пиротехнических веществ в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, а также его периодичность определяются уполномоченным органом в области здравоохранения.»;

7) пункт 3 статьи 17 изложить в следующей редакции:

«3. Пользователи оружием – юридические лица обязаны:

1) хранить оружие в специально оборудованных хранилищах (оружейных комнатах) в непригодном для стрельбы состоянии;

2) хранить основные (составные) части оружия, непосредственно участвующие в производстве выстрела, в отдельных сейфах;

3) обеспечивать беспрепятственный доступ сотрудников органов внутренних дел на территорию контролируемых объектов и в места хранения оружия, представлять им необходимую документацию для ознакомления в соответствии с законодательством Республики Казахстан.»;

8) пункт 6 статьи 18 изложить в следующей редакции:

«6. Правила охоты с применением огнестрельного оружия утверждаются уполномоченным государственным органом в области охраны, воспроизводства и использования животного мира. Правила применения оружия при занятиях спортом и в учебных целях утверждаются Правительством Республики Казахстан.»;

9) в статье 19:

в пункте 4:

в части первой:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«4. Прекращение действия разрешений в сфере оборота гражданского и служебного оружия без предварительного приостановления производится органами внутренних дел в случаях:»;

подпункты 4), 5) и 8) изложить в следующей редакции:

«4) совершения повторно в течение года админист­ративного правонарушения, предусмотренного статьями 127, 128, 131, 382, 434, 437, 438, 440, 443, 444, 448, 450, 462, 481, 482, 484, 485, 485-1, 486, 487, 489, 490, 492, 493 и 506 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях;

5) совершения уголовного проступка, предусмотренного статьями 287 (частью первой), 288 (час­тью четвертой), 289, 296 (частями первой, второй и третьей), 389 (частями первой и второй) Уголовного кодекса Республики Казахстан, административного правонарушения, предусмотренного статьями 73, 73-1, 73-2, 453, 461, 476, 477, 478 и 488 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях;»;

«8) несоответствия гражданского и служебного оружия техническому регламенту в сфере оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему, а также конструктивно сходных с оружием изделий и криминалистическим требованиям;»;

дополнить подпунктами 10), 11), 12) и 13) следую­щего содержания:

«10) повторной утери зарегистрированного оружия;

11) прекращения гражданства Республики Казахстан;

12) вынесения защитного предписания по факту совершения бытового насилия;

13) если имеются медицинские противопоказания к владению оружием. Информационное взаимодейст­вие между уполномоченным органом в области здравоохранения и уполномоченным органом в сфере контроля за оборотом оружия, в том числе обмен сведениями о владельцах оружия, об оформленных медицинских заключениях, а также выявленных у владельца оружия заболеваниях, при наличии которых противопоказано владение оружием, осуществляется посредством интеграции соответствующих информационных систем государственных органов.»;

в части второй слова «на хранение или хранение и ношение оружия» заменить словами «в сфере оборота гражданского и служебного оружия»;

пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Органы внутренних дел отказывают в выдаче разрешений в сфере оборота гражданского и служебного оружия в случаях, предусмотренных пунктами 1 и 4 настоящей статьи, а равно лицам, имеющим снятую или погашенную судимость за совершение тяжкого, особо тяжкого преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, а также за совершение террористических, экстремистских преступлений.»;

10) абзац второй подпункта 1) части первой статьи 20 дополнить словами «или регистрации его за владельцем»;

11) часть первую статьи 21 после слова «основных» дополнить словом «(составных)»;

12) подпункт 3) части второй пункта 4 статьи 22 изложить в следующей редакции:

«3) выставление оружия в торговом зале, в специально оборудованном хранилище (оружейных комнатах) в состоянии, позволяющем производство выстрела.»;

13) подпункты 8) и 8-2) пункта 1 статьи 29 изложить в следующей редакции:

«8) разрабатывает криминалистические требования и методы испытания гражданского и служебного оружия и патронов к нему, а также конструктивно сходных с оружием изделий;»;

«8-2) утверждает криминалистические требования и методы испытания гражданского и служебного оружия и патронов к нему, а также конструктивно сходных с оружием изделий;».

5. В Закон Республики Казахстан от 13 июля 1999 года «О противодействии терроризму»:

в статье 13-1:

пункт 2 дополнить частью второй следующего содержания:

«При чрезвычайных ситуациях социального характера, вызванных массовыми беспорядками; межнацио­нальными и межконфессиональными конфликтами; блокадой или захватом отдельных местностей, особо важных и стратегических объектов; организацией и деятельностью незаконных вооруженных формирований, решение о проведении антитеррористической операции принимается после согласования с респуб­ликанским и (или) региональным оперативными штабами, созданными в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций социального характера.»;

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. В условиях режима чрезвычайного положения решение о проведении антитеррористической операции принимается после согласования с Государственной комиссией по обеспечению режима чрезвычайного положения при Президенте Республики Казахстан или комендантом местности.»;

дополнить пунктами 6 и 7 следующего содержания:

«6. Руководитель оперативного штаба:

1) определяет границы зоны проведения, время начала и завершения антитеррористической операции, принимает решение о направлениях и пределах использования приданных сил и средств.

При этом в зависимости от масштабов и степени общественной опасности, ожидаемых негативных последствий акта терроризма согласовывает указанные решения с республиканским или региональным оперативным штабом, созданным в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации социального характера, в условиях режима чрезвычайного положения – с Государственной комиссией по обеспечению режима чрезвычайного положения при Президенте Республики Казахстан или комендантом местности;

2) определяет представителя оперативного штаба, ответственного за поддержание связи с представителями средств массовой информации и общественности;

3) принимает решение и отдает боевое распоряжение (боевой приказ) о проведении антитеррористической операции.

7. Обязанности по согласованию проведения антитеррористической операции, предусмотренные пунктами 2, 3 и подпунктом 1) пункта 6 настоящей статьи, не распространяются на антитеррористические операции по обеспечению безопасности охраняемых лиц.».

6. В Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»:

подпункт 4-1) пункта 1 статьи 29 исключить.

7. В Закон Республики Казахстан от 8 февраля 2003 года «О чрезвычайном положении»:

1) статью 1 дополнить подпунктами 1-1) и 1-2) следующего содержания:

«1-1) кризисная ситуация в социально-экономической сфере – ситуация, при которой возникла угроза экономической безопасности страны и в соответствии с актами Президента Республики Казахстан могут быть установлены особенности действий налогового, бюджетного, таможенного, банковского, трудового, валютного законодательства Республики Казахстан, законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции, в области здравоохранения, о государственных закупках, закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора, в сферах социальной защиты граждан, о государственном имуществе, по вопросам государственного контроля и надзора, реализации международных обязательств страны;

1-2) кризисная ситуация – ситуация, при которой для восстановления нарушенных прав и свобод человека и гражданина, конституционного строя Республики Казахстан, безопасности и правопорядка требуется применение временных ограничений, а в исключительных случаях введение режима чрезвычайной ситуации или чрезвычайного положения и применение основных и дополнительных мер, предусмотренных настоящим Законом;»;

2) дополнить статьей 2-1 следующего содержания:

«Статья 2-1. Полномочия Президента Республики Казахстан по обеспечению режимов чрезвычайного положения и чрезвычайной ситуации социального характера

Президент Республики Казахстан в целях обеспечения безопасности граждан и защиты конституционного строя Республики Казахстан:

1) утверждает правила, определяющие порядок совместных действий центральных государственных и местных исполнительных органов, правоохранительных и специальных государственных органов, Вооруженных Сил Республики Казахстан, других войск и воинских формирований при локализации и ликвидации кризисной ситуации;

2) утверждает положение о республиканском и региональном оперативных штабах;

3) осуществляет другие полномочия в соответствии с Конституцией и законами Республики Казахстан.»;

3) пункты 1, 2 и 6 статьи 3-1 изложить в следующей редакции:

«1. Правовой режим чрезвычайной ситуации социального характера представляет собой особый режим экстренного реагирования и функционирования государственных органов, осуществляющих предупреждение и ликвидацию чрезвычайных обстоятельств социального характера, и допускает установление отдельных временных ограничений прав и свобод физических и юридических лиц с возложением на них дополнительных обязанностей.

Обстоятельства чрезвычайной ситуации социального характера могут являться основанием для введения чрезвычайного положения.

Правовой режим чрезвычайной ситуации социального характера вводится в случае, когда возникла угроза демократическим институтам, независимости и территориальной целостности, политической стабильности Республики Казахстан, безопасности ее граждан и ее локализацию и ликвидацию возможно осуществить силами и средствами государственных органов по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации социального характера без введения основных, дополнительных мер и временных ограничений, применяемых при введении чрезвычайного положения.

2. Правовой режим чрезвычайной ситуации социального характера вводится в отдельных местностях решением руководителя государственного органа по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации социального характера или областного (города республиканского значения, столицы) оперативного штаба.»;

«6. Срок действия правового режима чрезвычайной ситуации социального характера не должен превышать сроки устранения обстоятельств, послуживших основанием его введения.

Правовой режим чрезвычайной ситуации социального характера считается отмененным в случае введения в этой местности или на всей территории Республики Казахстан режима чрезвычайного положения.»;

4) статьи 3-2 и 3-3 изложить в следующей редакции:

«Статья 3-2. Компетенция государственных органов по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций социального характера

1. Органы национальной безопасности Республики Казахстан выявляют, предупреждают и пресекают чрезвычайные ситуации, вызванные массовым переходом Государственной границы Республики Казахстан с территорий сопредельных государств; попытками насильственного изменения конституционного строя Республики Казахстан; актами терроризма; действиями, направленными на насильственный захват власти или насильственное удержание власти в нарушение Конституции Республики Казахстан; диверсиями; вооруженным мятежом.

При этом государственным органом по ликвидации чрезвычайных ситуаций социального характера, предусмотренных частью первой настоящего пункта, является местный исполнительный орган.

2. Органы внутренних дел Республики Казахстан предупреждают и осуществляют ликвидацию чрезвычайных ситуаций, вызванных массовыми беспорядками; межнациональными и межконфессиональными конфликтами; блокадой или захватом отдельных местностей, особо важных и стратегических объектов; организацией и деятельностью незаконных вооруженных формирований.

3. Министерство обороны Республики Казахстан участвует в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций социального характера, вызванных провокационными действиями со стороны других государств с целью навязывания вооруженного конфликта, нарушениями территориальной целостности Республики Казахстан.

4. Руководители государственных органов по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций социального характера и их территориальных органов несут персональную ответственность за выполнение возложенных на данные государственные органы задач.

Статья 3-3. Оперативные штабы

1. В целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций социального характера создаются постоянно действующие республиканский и регио­нальные (областные, городов республиканского значения, столицы) оперативные штабы.

2. Оперативные штабы состоят из руководителя, заместителей руководителя, в том числе одного первого, и членов штаба.

В состав оперативных штабов входят руководители или представители государственных органов по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации социального характера в качестве замес­тителей руководителя оперативного штаба, а также представители иных государственных органов.

3. Решения республиканского и регионального оперативных штабов являются обязательными для исполнения.

4. Оперативные штабы осуществляют свою деятельность в соответствии с законодательством Рес­публики Казахстан.

5. Оперативные штабы по борьбе с терроризмом создаются в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии терроризму».

В случае проведения охранных мероприятий по обеспечению безопасности охраняемых лиц и объектов в местности, где введена чрезвычайная ситуация социального характера, оперативные штабы по проведению охранных мероприятий действуют в соответствии с Законом Республики Казахстан «О Службе государственной охраны Республики Казахстан».

По решению оперативного штаба по проведению охранных мероприятий могут привлекаться дополнительно необходимые силы и средства других государственных органов в интересах обеспечения безопасности охраняемых лиц, охраны и обороны охраняемых объектов в соответствии с Законом Республики Казахстан «О Службе государственной охраны Республики Казахстан».»;

5) подпункт 2) пункта 2 статьи 3-4 дополнить словами «, за исключением государственных органов»;

6) главу 1-1 дополнить статьей 3-5 следующего содержания:

«Статья 3-5. Силы и средства для обеспечения режима чрезвычайной ситуации социального характера

1. Для обеспечения режима чрезвычайной ситуации социального характера используются силы и средства органов внутренних дел, национальной безопасности, уполномоченного органа в сфере граж­данской защиты и других государственных органов, за исключением Службы государственной охраны Республики Казахстан.

2. В необходимых случаях в порядке, предусмот­ренном Законом Республики Казахстан «Об обороне и Вооруженных Силах Республики Казахстан», на основании указа Президента Республики Казахстан могут применяться Вооруженные Силы Республики Казахстан для выполнения следующих задач:

1) поддержания особого режима въезда в местность и выезда из нее;

2) охраны особорежимных, режимных и особо охраняемых объектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта, объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей, а также для окружающей среды;

3) разъединения противоборствующих сторон, участвующих в конфликтах, сопровождающихся насильственными действиями с применением специальных средств, оружия, а также с использованием боевой и другой техники;

4) участия в пресечении деятельности незаконных вооруженных формирований;

5) совместного с органами внутренних дел патрулирования и локализации массовых беспорядков.

3. Задачи, указанные в подпунктах 1) – 4) пункта 2 настоящей статьи, Вооруженные Силы Республики Казахстан выполняют совместно с органами внутренних дел и национальной безопасности. При этом на военнослужащих Вооруженных Сил Республики Казахстан распространяются положения Закона Республики Казахстан «О Национальной гвардии Республики Казахстан» в части, касающейся условий, порядка и пределов применения физической силы, специальных средств, служебных собак, оружия, использования военной техники.»;

7) пункт 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:

«1. Чрезвычайное положение вводится в случае, когда демократические институты, независимость и территориальная целостность, политическая стабильность Республики Казахстан, безопасность ее граждан находятся под серьезной и непосредственной угрозой, нарушено нормальное функционирование конституционных органов государства и для их локализации и ликвидации необходимо вводить основные, дополнительные меры и временные ограничения.»;

8) пункт 2 статьи 11 изложить в следующей редакции:

«2. Государственная комиссия по обеспечению режима чрезвычайного положения (далее – Государственная комиссия) создается актом Президента Рес­публики Казахстан при введении на всей территории Республики Казахстан или в отдельных ее местностях чрезвычайного положения.»;

9) пункт 2 статьи 12 дополнить подпунктами 7) и 8) следующего содержания:

«7) обращается к Президенту Республики Казах­стан с предложениями о необходимости применения в местности, где введено чрезвычайное положение, Вооруженных Сил Республики Казахстан, дополнительных мер и временных ограничений, предусмотренных настоящим Законом, обеспечивает их исполнение;

8) координирует деятельность местных исполнительных органов, организаций, территориальных органов внутренних дел, территориальных подразделений уполномоченного органа в сфере гражданской защиты, воинских формирований, расположенных (дислоцирующихся) в местности, где введено чрезвычайное положение, и дополнительно привлекаемых государственных органов для обеспечения режима чрезвычайного положения.»;

10) в статье 12-1:

дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

«1-1. При введении режима чрезвычайного положения по основаниям в соответствии с пунктом 2 статьи 3-2 настоящего Закона председателем Государственной комиссии назначается Министр внут­ренних дел Республики Казахстан.

Президент Республики Казахстан, исходя из анализа развития ситуации, вправе по своему усмотрению назначить председателем Государственной комиссии представителя любого государственного органа.»;

в пункте 3:

в предложении первом слова «соответствующие проекты» заменить словами «соответствующие предложения, проекты»;

в предложении втором слова «соответствующие проекты» заменить словами «соответствующие предложения, проекты»;

11) в статье 13:

пункт 1 дополнить частью пятой следующего содержания:

«Президент Республики Казахстан, исходя из анализа развития ситуации в местности, где введено чрезвычайное положение, вправе по своему усмотрению назначить комендантом местности представителя любого государственного органа.»;

в пункте 2:

подпункт 4) изложить в следующей редакции:

«4) отстраняет от работы на период действия чрезвычайного положения руководителей организаций в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей, приказов и распоряжений коменданта с информированием об этом Государственной комиссии;»;

подпункт 5) после слова «положение,» дополнить словами «Вооруженных Сил Республики Казахстан,»;

дополнить подпунктом 9-1) следующего содержания:

«9-1) координирует деятельность местных исполнительных органов, организаций, территориальных органов внутренних дел Республики Казахстан, территориальных подразделений уполномоченного органа в сфере гражданской защиты, воинских формирований, расположенных (дислоцирующихся) в местности, где введено чрезвычайное положение, и дополнительно привлекаемых государственных органов для обеспечения режима чрезвычайного положения;»;

12) в статье 14:

в пункте 2:

в абзаце первом слова «, а также без введения чрезвычайного положения» исключить;

дополнить подпунктом 6) следующего содержания:

«6) совместного с органами внутренних дел патрулирования и локализации массовых беспорядков.»;

пункт 3 дополнить словами «, в том числе международных аэропортов»;

13) в пункте 1 статьи 14-1 слово «правительственной» заменить словами «президентской и правительственной»;

14) главу 3 дополнить статьей 14-2 следующего содержания:

«Статья 14-2. Особенности обеспечения безопасности охраняемых лиц и объектов

1. В местности, где введено чрезвычайное положение, в случае необходимости проведения охранных мероприятий по обеспечению безопасности охраняемых лиц и объектов в соответствии с Законом Республики Казахстан «О Службе государственной охраны Республики Казахстан» действуют оперативные штабы по проведению охранных мероприятий.

2. По решению оперативного штаба по проведению охранных мероприятий могут привлекаться дополнительно необходимые силы и средства других государственных органов в интересах обеспечения безопасности охраняемых лиц, охраны и обороны охраняемых объектов в соответствии с Законом Республики Казахстан «О Службе государственной охраны Республики Казахстан».»;

15) в пункте 1 статьи 15:

подпункт 6) изложить в следующей редакции

«6) запрещение забастовок;»;

дополнить подпунктом 6-1) следующего содержания:

«6-1) приостановление или прекращение деятельности юридических лиц, за исключением подведомственных Вооруженным Силам Республики Казахстан, правоохранительным и специальным государственным органам, а также иным государственным органам, задействованным в мероприятиях по ликвидации обстоятельств, послуживших основанием для введения чрезвычайного положения;»;

подпункт 10) изложить в следующей редакции:

«10) приостановление деятельности сетей и средств связи, за исключением президентской и правительст­венной связи.»;

16) в статье 16:

подпункт 8) части первой пункта 1 изложить в следующей редакции:

«8) временное изъятие у физических лиц оружия и боеприпасов, ядовитых веществ, а у юридических лиц, за исключением подведомственных государственным органам, специальным государственным и правоохранительным органам, Министерству обороны Республики Казахстан, временное изъятие, наряду с оружием, боеприпасами и ядовитыми веществами, также боевой и учебной военной техники, взрывчатых и радиоактивных веществ.»;

пункт 2 дополнить подпунктом 1-2) следующего содержания:

«1-2) проведение мероприятий по усилению охраны Государственной границы Республики Казахстан и пунктов пропуска через Государственную границу Республики Казахстан;»;

17) пункт 1 статьи 20 изложить в следующей редакции:

«1. Физические лица, нарушившие правила комендантского часа, задерживаются сотрудниками органов внутренних дел (полицией) или патрулями из числа сотрудников и военнослужащих государственных органов, участвующих в обеспечении режима чрезвычайного положения, до окончания комендантского часа, а не имеющие при себе документов, удостоверяющих их личность, – до установления их личности, но не более чем на 48 часов по решению начальника органа внутренних дел или его заместителя. Задержанные лица и находящиеся при них вещи и транспорт­ные средства могут быть подвергнуты досмотру.».

8. В Закон Республики Казахстан от 5 марта 2003 года «О военном положении»:

пункт 1-1 статьи 7 изложить в следующей редакции:

«1-1. Служба государственной охраны Республики Казахстан в периоды мобилизации и военного положения вправе использовать необходимые силы и средства других государственных органов Республики Казахстан в интересах обеспечения безопасности охраняемых лиц, охраны и обороны охраняемых объектов в соответствии с планом обороны Республики Казахстан.

Руководитель республиканского оперативного штаба по проведению охранных мероприятий или уполномоченное им должностное лицо с начала проведения охранных мероприятий и до их завершения осуществляет руководство всеми военнослужащими, сотрудниками и специалистами государственных органов Республики Казахстан, привлекаемыми к их проведению.».

9. В Закон Республики Казахстан от 9 июля 2004 года «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира»:

в подпункте 1) пункта 1 статьи 33 слово «восемнадцатилетнего» заменить словом «двадцатиоднолетнего».

10. В Закон Республики Казахстан от 7 января 2005 года «Об обороне и Вооруженных Силах Респуб­лики Казахстан»:

1) подпункт 11) пункта 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:

«11) принимает решение о призыве граждан Рес­публики Казахстан на срочную воинскую службу и увольнении в запас военнослужащих срочной службы, о призыве на воинскую службу по мобилизации, в воен­ное время, а также о призыве военнообязанных на специальные сборы, в том числе в целях выполнения мероприятий по введению и обеспечению режима чрезвычайного положения;»;

2) статью 14 дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3. Материально-техническое обеспечение Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, базирующихся вне мест их постоянной дислокации, при чрезвычайной ситуации природного и техногенного или социального характера, в период чрезвычайного положения, при проведении совместных операций и учений может осуществляться теми Вооруженными Силами, другими войсками и воинскими формированиями, на объектах которых они временно расположены.»;

3) пункт 2 статьи 18 изложить в следующей редакции:

«2. Вооруженные Силы могут быть применены на основании решений Президента Республики Казахстан для ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера, а также для проведения антитеррористических операций, усиления охраны Государственной границы Республики Казахстан и обеспечения режима чрезвычайного положения, а также когда демократические институты, независимость и территориальная целостность, политическая стабильность Республики Казахстан, безопасность ее граждан находятся под серьезной и непосредственной угрозой и нарушено нормальное функционирование конституционных органов государства.

В случаях, предусмотренных частью первой настоя­щего пункта, военная, специальная, автомобильная техника и иные транспортные средства используются в качестве боевой техники в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Вооруженные Силы могут быть привлечены к охранным мероприятиям по обеспечению безопасности охраняемых лиц и объектов в соответствии с Законом Республики Казахстан «О Службе государственной охраны Республики Казахстан».».

11. В Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об образовании»:

в статье 26:

предложение первое части первой пункта 3 дополнить словами «за исключением случая, предусмот­ренного пунктом 8-1 настоящей статьи»;

дополнить пунктом 8-1 следующего содержания:

«8-1. Прием на обучение в организации образования, реализующие образовательные программы высшего образования, детей (в том числе усыновленных, удочеренных, совместно проживающих пасынков и падчериц) сотрудников специальных государственных и правоохранительных органов, органов гражданской защиты, государственной фельдъегерской службы, военнослужащих, погибших (умерших) или которым установлена инвалидность в результате увечья (ранения, травмы, контузии), полученного при исполнении служебных обязанностей, осуществляется вне конкурса на основании их заявления с присуждением образовательного гранта.».

12. В Закон Республики Казахстан от 6 января 2011 года «О правоохранительной службе»:

1) в статье 1:

в подпункте 1) слово «впервые» исключить;

в подпункте 9) слова «либо установлен квалификационный класс» исключить;

подпункт 10-2) исключить;

подпункты 12-3), 16) и 17) изложить в следующей редакции:

«12-3) наставник – сотрудник правоохранительного органа, закрепляемый за лицом, впервые поступающим на правоохранительную службу, и оказывающий ему практическую помощь в его профессиональной адаптации;»;

«16) уполномоченный руководитель – руководитель областного (города республиканского значения, столицы) или приравненного к нему специализированного подразделения правоохранительного органа, руководитель учреждения, ведомства правоохранительного органа;

17) организационно-штатные мероприятия – комп­лекс мер по формированию штатов и структуры правоохранительного органа, территориального или приравненного к нему специализированного подраз­деления правоохранительного органа, учреждения, ведомства правоохранительного органа (создание, реорганизация, ликвидация правоохранительного органа, увеличение или сокращение численности или штата его сотрудников, преобразование должности сотрудника правоохранительного органа и (или) структурного подразделения);»;

2) в статье 5-1:

подпункт 6) изложить в следующей редакции:

«6) в установленном законодательством Респуб­лики Казахстан порядке организует стажировку, наставничество, оценку деятельности, обучение, переподготовку и повышение квалификации сотрудников и кандидатов на службу;»;

подпункт 8) исключить;

3) в статье 6:

подпункт 9) пункта 2 изложить в следующей редакции:

«9) имеющее или имевшее судимость либо освобож­денное от уголовной ответственности на основании пунктов 3), 4), 9), 10) и 12) части первой статьи 35 или статьи 36 Уголовно-процессуального кодекса Респуб­лики Казахстан, а также уволенное по отрицательным мотивам с государственной, воинской службы, из иных правоохранительных органов, специальных государственных органов, а также прекратившее полномочие судьи по отрицательным мотивам;»;

дополнить пунктами 7 и 8 следующего содержания:

«7. Тестирование граждан, поступающих на правоохранительную службу, осуществляется в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан «О государственной службе Республики Казахстан».

8. Действие пунктов 4 и 5 настоящей статьи не распространяется на сотрудников, ранее являвшихся сотрудниками правоохранительных, специальных государственных органов, принимаемых на службу в правоохранительные органы в течение пяти рабочих дней со дня их увольнения, за исключением уволенных по состоянию здоровья, по служебному несоответствию, выявившемуся по итогам аттестации, по отрицательным мотивам, а также на военнослужащих, принимаемых на правоохранительную службу в порядке перевода.»;

4) в статье 7:

пункт 1 исключить;

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Поступление на службу в правоохранительные органы осуществляется на конкурсной основе либо через первоначальную профессиональную подготовку в организациях образования правоохранительных органов, за исключением случаев, установленных пунктом 3 настоящей статьи и пунктом 1 статьи 7-1 настоящего Закона.

Отбор на правоохранительную службу проводится с учетом показателя конкурентоспособности кандидата и степени его соответствия профессиональным компетенциям.

Порядок и методы определения профессиональных компетенций, ключевых показателей и расчета показателя конкурентоспособности утверждаются руководителем правоохранительного органа.

Должностные лица, принявшие на службу граждан, не прошедших конкурсный отбор либо первоначальную профессиональную подготовку, привлекаются к дисциплинарной ответственности в порядке, установленном законом Республики Казахстан.»;

пункт 2-1 дополнить частью четвертой следующего содержания:

«Порядок отбора на первоначальную профессио­нальную подготовку и условия ее прохождения для лиц, поступающих в органы государственной противопожарной службы, а также основания их отчисления от первоначальной профессиональной подготовки определяются нормативным правовым актом руководителя органов государственной противопожарной службы.»;

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. На службу в правоохранительные органы вне конкурсного отбора могут быть приняты:

1) лица, завершившие обучение в организациях образования правоохранительных органов, – в течение одного года после завершения обучения;

2) лица, ранее проходившие службу на должностях в правоохранительных, специальных государственных органах и имеющие стаж службы в правоохранительных, специальных государственных органах не менее трех лет;

3) лица, ранее состоявшие на воинской службе и занимавшие воинские должности в государственных учреждениях Вооруженных Сил Республики Казахстан, других войсках и воинских формированиях Рес­публики Казахстан, при наличии стажа воинской службы не менее трех лет;

4) депутаты Парламента Республики Казахстан, политические государственные служащие, судьи, выполнявшие свои полномочия не менее шести месяцев и прекратившие их, за исключением прекративших свои полномочия по отрицательным мотивам.»;

пункт 6 исключить;

5) дополнить статьями 7-1 и 7-2 следующего содержания:

«Статья 7-1. Конкурс для занятия должностей в правоохранительных органах

1. Поступление на правоохранительную службу на конкурсной основе осуществляется на вакантные и временно вакантные должности правоохранительных органов, за исключением должностей рядового, младшего и среднего начальствующих составов и должностей, назначение на которые производится Президентом Республики Казахстан и (или) по согласованию с ним, и (или) по согласованию с Председателем Совета Безопасности Республики Казахстан, Секретарем Совета Безопасности Республики Казахстан, Администрацией Президента Республики Казахстан.

2. Предварительное изучение кандидатов, поступающих на конкурсной основе, осуществляется кад­ровыми службами и службами собственной (внут­ренней) безопасности правоохранительных органов.

3. Предварительное изучение включает в себя проверку кандидатов, принимаемых на службу в правоохранительные органы, на соответствие требованиям статей 6 и 10 настоящего Закона.

4. Конкурс проводится при условии отсутствия кандидатов в резерве на занятие вакантной должности соответствующей категории.

5. Отбор кандидатов на конкурсной основе осуществляется конкурсной комиссией правоохранительного органа, создаваемой по решению руководителя правоохранительного органа или уполномоченного руководителя.

6. Конкурс для занятия должностей в правоохранительных органах включает в себя ряд последовательных этапов:

1) публикация объявления о проведении конкурса;

2) прием документов от лиц, изъявивших желание принять участие в конкурсе;

3) рассмотрение документов участников конкурса на соответствие установленным квалификационным требованиям и требованиям, установленным настоящим Законом;

4) собеседование с участниками конкурса, проводимое конкурсной комиссией;

5) медицинское и психофизиологическое освидетельствование участников конкурса;

6) полиграфологическое исследование участников конкурса;

7) заключение конкурсной комиссии.

7. Объявление о проведении конкурса публикуется на интернет-ресурсе правоохранительного органа, а также уполномоченного органа по делам государственной службы.

Если конкурс проводится на временно вакантную должность правоохранительного органа, данное условие указывается в объявлении о проведении конкурса.

8. Конкурсная комиссия вправе рекомендовать руководителю правоохранительного органа либо уполномоченному руководителю зачислить кандидата в резерв на занятие вакантной должности.

9. Рекомендации конкурсной комиссии о зачислении в резерв на занятие вакантной должности выносятся в отношении не более трех кандидатов для каждой вакантной должности.

Срок пребывания кандидата в резерве на занятие вакантной должности составляет один год со дня его зачисления.

Отказ кандидата от занятия предложенной долж­ности является основанием для исключения его из резерва на занятие вакантной должности.

10. Кандидат, рекомендованный конкурсной комиссией к назначению на объявленную должность, проходит обязательную специальную проверку.

До получения результатов обязательной специальной проверки кандидат временно исполняет обязанности, предусмотренные вакантной долж­ностью, трудовые отношения с ним регулируются в соответствии с трудовым законодательством Рес­публики Казахстан.

В период проведения обязательной специальной проверки на кандидата распространяются положения настоящего Закона в части обязанностей и ответственности сотрудников, ограничений, связанных с пребыванием на правоохранительной службе.

В случае получения положительных результатов обязательной специальной проверки период осуществления обязанностей по вакантной должности засчитывается в стаж правоохранительной службы (выслугу лет).

11. Порядок формирования и работы конкурсной комиссии, сроки проведения этапов конкурса, а также перечень документов, необходимых для участия в конкурсе, определяются совместным нормативным правовым актом руководителей правоохранительных органов.

Статья 7-2. Внеконкурсный отбор на службу в правоохранительные органы

1. На правоохранительную службу по решению руководителя правоохранительного органа вне конкурсного отбора могут быть приняты лица, предусмотренные пунктом 3 статьи 7 и пунктом 1 статьи 7-1 настоящего Закона.

2. Изучение кандидатов, поступающих вне конкурс­ного отбора, их проверка на соответствие квалификационным требованиям и требованиям, предусмот­ренным пунктами 1 и 2 статьи 6 настоящего Закона, осуществляются кадровыми службами и иными подразделениями правоохранительных органов.

3. Назначение лица на должность в правоохранительные органы вне конкурсного отбора производится при условии соответствия квалификационным требованиям и требованиям, установленным настоящим Законом.»;

6) в статье 9:

пункты 2 и 5 изложить в следующей редакции:

«2. Лица, поступающие на учебу в организации образования правоохранительных органов Республики Казахстан, а также в организации образования, реализующие образовательные программы высшего и послевузовского образования, правоохранительных органов иностранных государств по направлениям правоохранительных органов с оплатой обучения за счет бюджетных средств, заключают контракт на срок обучения в организации образования и одновременно о прохождении службы в правоохранительных органах Республики Казахстан после окончания обучения в организации образования на должностях среднего и старшего начальствующих составов.»;

«5. Сотрудники, завершившие обучение по очной форме в организациях образования правоохранительных органов, реализующих образовательные программы высшего образования, обязаны пройти службу в правоохранительных органах не менее пяти лет, реализующих общеобразовательную учебную программу общего среднего, а также образовательные программы технического и профессионального, послесреднего и послевузовского образования, – не менее трех лет.»;

в пунктах 7 и 10 слова «профессиональные учебные» заменить словом «образовательные»;

в пункте 13 слово «профессиональное» заменить словами «и послевузовское»;

7) в статье 11:

в заголовке слово «впервые» исключить;

в пункте 1 слово «впервые» исключить;

пункты 2 и 8 изложить в следующей редакции:

«2. Первоначальная профессиональная подготовка включает в себя обучение в организациях образования правоохранительных органов и стажировку.

Обучение осуществляется по образовательным программам в зависимости от направлений деятельности правоохранительного органа.

Стажировка кандидатов в период прохождения первоначальной профессиональной подготовки проводится соответствующим правоохранительным органом.

Потребность в кадрах для первоначальной профессиональной подготовки определяется каждым правоохранительным органом самостоятельно на основе кадрового прогноза.»;

«8. Лица, поступающие на правоохранительную службу и назначаемые на должности старшего и высшего начальствующих составов, а также вне конкурс­ного отбора, первоначальную профессиональную подготовку не проходят.»;

8) в статье 12:

заголовок изложить в следующей редакции:

«Статья 12. Испытательный срок и организация наставничества для лиц, впервые поступающих на правоохранительную службу»;

в пункте 2 слова «, квалификационный класс не устанавливается» исключить;

дополнить пунктом 8 следующего содержания:

«8. За лицами, впервые поступающими на правоохранительную службу, закрепляется наставник из числа сотрудников правоохранительного органа, обладающих соответствующей профессиональной подготовкой и значительным опытом работы.

Данное положение не распространяется на лиц, впервые поступающих на должности старшего и высшего начальствующих составов.

Порядок и сроки организации наставничества для лиц, впервые поступающих на правоохранительную службу, определяются нормативными правовыми актами руководителей правоохранительных органов.»;

9) в статье 13:

подпункт 1) пункта 1 изложить в следующей редакции:

«1) лица, впервые поступающие на службу в правоохранительные органы, которым присвоены специальное звание или классный чин, – не позднее двух месяцев после присвоения специального звания или классного чина;»;

дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4. Текст присяги сотрудников правоохранительных органов и порядок ее принесения утверждаются Президентом Республики Казахстан.»;

10) пункт 2 статьи 14 изложить в следующей редакции:

«2. Требования сотрудников, предусмотренные законами Республики Казахстан (далее – законные требования), обязательны для исполнения физическими и юридическими лицами.»;

11) подпункты 7) и 15) пункта 1 статьи 16 изложить в следующей редакции:

«7) соблюдать требования Этического кодекса сотрудников правоохранительных органов Респуб­лики Казахстан, утверждаемого Президентом Респуб­лики Казахстан;»;

«15) сообщать в письменной форме непосредственному руководителю о факте обращения сотрудника либо его супруги (супруга) с ходатайством о выходе из гражданства Республики Казахстан либо о факте обращения за приобретением иностранного гражданства в день обращения;»;

12) в статье 21:

в пункте 1 слова «званиям, классным чинам или квалификационным классам» заменить словами «званиям или классным чинам»;

в пункте 2 слова «звания, классные чины или установлены квалификационные классы» заменить словами «звания или классные чины»;

13) в заголовке главы 4 слова «, квалификационные классы» исключить;

14) в статье 22:

пункт 3 дополнить подпунктами 9) и 10) следующего содержания:

«9) антикоррупционная служба – «антикоррупционной службы»;

10) служба экономических расследований – «службы экономических расследований».»;

пункты 7 и 8 изложить в следующей редакции:

«7. Лица, ранее проходившие службу в правоохранительных органах, при приеме вновь на службу (зачислении на учебу), лица, принятые в порядке откомандирования из другого правоохранительного органа, а также лица, проходившие службу в специальных государственных органах, военнослужащие назначаются на должности (зачисляются на учебу) с имеющимся у них специальным, воинским званием или классным чином, присвоенным им по прежнему месту службы, с приравниванием к специальному званию или классному чину, присваиваемому по новому месту службы (учебы).

Имеющееся у назначенного в правоохранительный орган лица специальное, воинское звание или класс­ный чин высшего начальствующего или высшего офицерского состава признается соответствующим равнозначному специальному, воинскому званию или классному чину, указывающему на принадлежность к тому органу, в котором он проходит службу, с учетом положений подпункта 5) пункта 1, пункта 3 настоящей статьи.

Срок пребывания в прежнем специальном, воинском звании или классном чине засчитывается в срок выслуги для присвоения очередного специального звания, классного чина.

8. Перечень должностей, занятие которых дает право на присвоение специальных званий или классных чинов должностным лицам, выполняющим непосредственно основные задачи и функции, возложенные на правоохранительные органы в соответст­вии с законодательством Республики Казахстан, утверж­дается Президентом Республики Казахстан или Правительством Республики Казахстан в соответствии с их полномочиями.»;

15) статью 22-1 исключить;

16) в статье 23:

в заголовке слова «, классных чинов и квалификационных классов» заменить словами «или класс­ных чинов»;

в подпунктах 1) и 2) пункта 4 слова «профессиональные учебные» заменить словом «образовательные»;

в подпунктах 1) и 2) пункта 5 слова «профессиональные учебные» заменить словом «образовательные»;

в пункте 8 слова «и квалификационные классы» исключить;

в пункте 8-1:

в части первой:

в абзаце первом слова «, квалификационный класс» исключить;

в абзаце втором слова «, высший квалификационный класс 3 категории», «, квалификационном классе 1 категории» исключить;

в части второй слова «или квалификационный класс» исключить;

17) в части первой пункта 4 статьи 24 слова «, и период нахождения сотрудника в отпуске без сохранения заработной платы по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет» исключить;

18) в статье 25:

в заголовке слова «, классных чинах или квалификационных классах» заменить словами «или классных чинах»;

в пункте 1:

слова «, классные чины или квалификационные классы» заменить словами «или классные чины»;

слова «(не устанавливаются)» исключить;

в пункте 2 слова «, классный чин или квалифика­цион­ный класс сотрудникам присваиваются (устанавливаются) с момента наступления срока их присвоения (установления) при соответствии очередных специального звания, классного чина или квалификационного класса званию, классному чину или квалификационному классу» заменить словами «или классный чин сотрудникам присваивается с момента наступления срока его присвоения при соответствии очередного специального звания или классного чина специальному званию или классному чину»;

19) в статье 26:

заголовок и пункт 1 изложить в следующей редакции:

«Статья 26. Присвоение специальных званий или классных чинов в порядке поощрения

1. За достижение высоких результатов в службе и образцовое выполнение служебных обязанностей в порядке поощрения очередные специальное звание или классный чин начальствующего состава до полковника включительно могут быть присвоены досрочно (до истечения установленного срока выслуги в имеющемся специальном звании или классном чине) либо на одну ступень выше специального звания или классного чина, предусмотренного по занимаемой штатной должности.

Внеочередные специальные звания или классные чины присваиваются в порядке поощрения за продолжительную и безупречную службу в правоохранительных органах, высокие результаты по службе, связанные с выполнением заданий особой сложности.»;

в пункте 2:

слова «, классные чины или квалификационные классы присваиваются (устанавливаются)» заменить словами «или классные чины присваиваются»;

слова «, классном чине или квалификационном классе» заменить словами «или классном чине»;

в пункте 3:

слова «, классный чин или квалификационный класс», «, классного чина или квалификационного класса», «, классном чине или квалификационном классе» заменить соответственно словами «или классный чин», «или классного чина», «или классном чине»;

слова «могут присваиваться (устанавливаться)» заменить словами «может присваиваться»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Очередные специальное звание или классный чин на одну ступень выше специального звания или классного чина, предусмотренного по занимаемой штатной должности, присваивается по истечении установленного срока выслуги лет в имеющемся специальном звании или классном чине.»;

дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:

«4-1. Внеочередные специальные звания или класс­ные чины присваиваются по истечении установленного срока выслуги лет в имеющемся специальном звании или классном чине, но не более чем через одну ступень выше имеющегося специального звания или классного чина и независимо от предельного специального звания или классного чина, предусмотренного по занимаемой штатной должности.»;

в пункте 5:

слово «Досрочно» заменить словами «Внеочередные, досрочно»;

слово «(устанавливаются)» исключить;

слова «, классные чины или квалификационные классы» заменить словами «или классные чины»;

дополнить пунктами 6 и 7 следующего содержания:

«6. Внеочередные, досрочно или на одну ступень выше специальные звания или классные чины не присваиваются сотруднику:

1) при наличии у него неснятого дисциплинарного взыскания;

2) в период проведения в отношении него служебного или досудебного расследования.

7. Поощрение внеочередными или досрочно либо на одну ступень выше специальными званиями или классными чинами производится не более двух раз за весь период правоохранительной службы по всем основаниям.»;

20) статьи 27 и 28 изложить в следующей редакции:

«Статья 27. Понижение в специальных званиях или классных чинах, лишение специальных званий или классных чинов

1. Понижение в специальном звании или классном чине на одну ступень применяется как мера дисцип­линарного взыскания к сотрудникам, имеющим:

1) звания младшего и среднего начальствующих составов, – уполномоченным руководителем;

2) звания старшего начальствующего состава, – руководителем правоохранительного органа.

2. Лишение специальных званий или классных чинов применяется как мера дисциплинарного взыс­кания в отношении сотрудников:

1) до полковника, старшего советника включительно – руководителем правоохранительного органа;

2) высшего начальствующего состава – Президентом Республики Казахстан в порядке, определенном Президентом Республики Казахстан.

3. Срок выслуги в специальном звании или класс­ном чине прерывается со дня издания приказа о привлечении к дисциплинарной ответственности в виде понижения специального звания или классного чина и возобновляется со дня издания приказа о восстановлении специального звания или классного чина.

Сотрудники, пониженные в специальном звании или классном чине независимо от занимаемой штатной должности, восстанавливаются в прежнем специальном звании или классном чине независимо от занимаемой должности приказом руководителя правоохранительного органа или уполномоченного руководителя, но не ранее чем через шесть месяцев со дня понижения в специальном звании или класс­ном чине.

4. До восстановления сотрудника в прежнем специальном звании или классном чине и присвоения ему очередного специального звания или классного чина повторное понижение в специальном звании или классном чине не производится.

Статья 28. Лишение специальных званий или классных чинов по обвинительному приговору суда

1. Исполнение обвинительного приговора суда, вступившего в законную силу, о лишении специальных званий или классных чинов в отношении сотрудников:

1) до капитана, юриста 1 класса включительно осуществляется уполномоченным руководителем;

2) до полковника, старшего советника включительно осуществляется руководителем правоохранительного органа;

3) высшего начальствующего состава осуществляется в соответствии с законодательством Респуб­лики Казахстан.

2. В случае незаконного лишения специального звания или классного чина приказ о восстановлении в прежнем специальном звании или классном чине в соответствии с решением суда принимается руководителем правоохранительного органа или уполномоченным руководителем.

3. Период незаконного лишения специального звания или классного чина входит в срок выслуги в восстановленном специальном звании или классном чине. Лицам, незаконно лишенным специального звания или классного чина, в полном объеме возмещается материальный ущерб.»;

21) в статье 29: в пункте 2 слова «, установления квалификационного класса» исключить;

в пункте 3: предложение второе части первой исключить;

часть вторую исключить; пункт 4 исключить;

дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:

«5-1. По решению руководителя правоохранительного органа при невозможности назначения сотрудников на штатные должности профессорско-преподавательского и научного составов организаций образования правоохранительных органов на эти должности могут быть назначены, в том числе временно, по трудовому договору иные лица, соответствующие квалификационным требованиям к указанным должностям. При этом должностной оклад работника устанавливается по занимаемой штатной должности профессорско-преподавательского и научного составов.

Работники, временно назначенные на штатные должности профессорско-преподавательского и научного составов, при назначении на эти должности сотрудников увольняются в порядке, установленном трудовым законодательством Республики Казахстан.»;

в пункте 6 слова «в порядке, определяемом руководителем правоохранительного органа» исключить;

22) статью 32 изложить в следующей редакции:

«Статья 32. Вышестоящие, равнозначные и нижестоящие должности правоохранительной службы

1. Должность правоохранительной службы считается вышестоящей, если для нее предусмотрены более высокие предельные специальное звание или классный чин, чем специальное звание или классный чин по прежней должности правоохранительной службы, а при равенстве специальных званий или классных чинов – более высокий оклад по должности правоохранительной службы.

2. Должность правоохранительной службы считается равнозначной, если для нее предусмотрены специальное звание или классный чин и оклад по должности правоохранительной службы, равные специальному званию или классному чину и окладу по прежней должности правоохранительной службы.

3. Должность правоохранительной службы считается нижестоящей, если для нее предусмотрены более низкие предельные специальное звание или классный чин, чем специальное звание или классный чин по прежней должности правоохранительной службы, а при равенстве специальных званий или классных чинов – более низкий оклад по должности правоохранительной службы.»;

23) в статье 33:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Выдвижение по службе сотрудников производится при условии их соответствия предъявляемым квалификационным требованиям, а также с учетом деловых и личных качеств, результатов служебной деятельности.

Выдвижение сотрудников на руководящие должности производится из числа сотрудников, состоящих в кадровом резерве, либо на конкурсной основе.»;

пункт 2 исключить;

24) пункт 2 статьи 33-1 изложить в следующей редакции:

«2. Сотрудники, состоящие в Президентском резерве руководства правоохранительных органов, для совершенствования профессиональных навыков, управленческой компетентности, необходимых для назначения на предполагаемые руководящие должности, проходят профессиональную переподготовку и повышение квалификации в организации образования прокуратуры.»;

25) в статье 34:

пункт 2 после слова «вакантных» дополнить словом «вышестоящих»;

пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. В случае привлечения сотрудника к дисциплинарной ответственности за совершение грубого дисцип­линарного проступка он исключается из кадрового резерва. При несогласии сотрудника с решением об исключении его из кадрового резерва он вправе обжаловать это решение вышестоящим должностным лицам и (или) в суд.»;

26) подпункт 3) пункта 1 статьи 36 изложить в следующей редакции:

«3) последовательности прохождения правоохранительной службы и присвоения специальных званий или классных чинов.»;

27) в пункте 4 статьи 38:

в части первой слова «, квалификационном классе» исключить;

в части второй слова «, звании, классном чине или квалификационном классе» заменить словами «специальном звании или классном чине»;

28) подпункт 4) статьи 44 изложить в следующей редакции:

«4) нахождения в отпуске без сохранения заработной платы либо отпусках, предусмотренных статьей 77 настоящего Закона;»;

29) в статье 46-1:

в пункте 2:

подпункт 5) изложить в следующей редакции:

«5) завершение срока обучения в организациях образования в рамках государственного заказа по подготовке государственных служащих, а также по программам докторантуры (PhD, доктор по профилю) в ведущих зарубежных высших учебных заведениях, определяемых Республиканской комиссией по подготовке кадров за рубежом;»;

дополнить подпунктом 7) следующего содержания:

«7) освобождение сотрудника от занимаемой временно вакантной должности в связи с выходом на службу основного сотрудника.»;

в части четвертой пункта 3:

слова «на лечении (обследовании по направлению военно-врачебной комиссии) в организациях здравоохранения» заменить словами «на лечении в организациях здравоохранения (в том числе обследовании по направлению военно-врачебной комиссии)»;

слова «по заочной или вечерней форме обучения» заменить словами «по дистанционному обучению»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. В случае служебной необходимости руководитель правоохранительного органа либо уполномоченный руководитель вправе возложить на сотрудника, находящегося в распоряжении правоохранительного органа, служебные обязанности по исполнению задач и функций, поставленных перед правоохранительным органом, с закреплением за ним руководителя структурного подразделения правоохранительного органа.

Руководитель структурного подразделения, за которым закреплен сотрудник, находящийся в распоряжении правоохранительного органа, требует от последнего надлежащего исполнения поручений в рамках временных служебных обязанностей, соблюдения в полном объеме установленного распорядка дня правоохранительного органа.

Руководитель структурного подразделения правоохранительного органа несет ответственность за соблюдение служебной и трудовой дисциплины сотрудником, зачисленным в распоряжение.»;

дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:

«4-1. К сотруднику, зачисленному в распоряжение правоохранительного органа, применяются меры поощрения и на него налагаются дисциплинарные взыскания в порядке и случаях, предусмотренных настоящим Законом.»;

в части второй пункта 7 слова «звание, квалификационный класс» заменить словами «специальное звание, классный чин»;

30) статью 46-2 изложить в следующей редакции:

«Статья 46-2. Оценка деятельности

1. Для определения эффективности и качества работы сотрудников проводится оценка их деятельности.

2. Оценка деятельности проводится ежегодно по окончании календарного года.

3. Оценка деятельности сотрудника проводится непосредственным руководителем.

В случае пребывания непосредственного руководителя в должности менее шести месяцев оценка проводится вышестоящим руководителем.

4. Оценка деятельности не проводится в отношении:

1) лица в период нахождения его на испытательном сроке;

2) сотрудников, проходящих службу не на должнос­тях правоохранительного органа в соответствии со статьей 44 настоящего Закона;

3) сотрудников, находящихся на занимаемой долж­ности менее шести месяцев, если назначение на новую должность повлекло изменение должностных обязанностей;

4) сотрудников, имеющих стаж службы в правоохранительных органах не менее двадцати лет.

Оценка деятельности руководителя правоохранительного органа и его заместителей проводится уполномоченным лицом (органом), определяемым Президентом Республики Казахстан.

5. Оценка деятельности сотрудника складывается из оценки достижения сотрудником служебных целей и задач в соответствии с должностными обязанностями.

6. Результаты оценки деятельности сотрудников выставляются по шкале со следующими значениями: «высокоэффективно», «эффективно», «низкоэффективно» и «неэффективно».

7. Результаты оценки деятельности вносятся в оценочный лист по форме, утверждаемой совместным приказом руководителей правоохранительных органов.

Оценочный лист содержит наименование мероприятий, сформированных с учетом должностных обязанностей и отражающих эффективность работы на конкретном участке (направлении деятельности).

При оценке руководителя учитывается средний показатель результатов оценки деятельности подчиненных ему сотрудников.

8. В отношении сотрудников со значениями результатов оценки деятельности «низкоэффективно» и «неэффективно» лицом, проводившим оценку, составляется индивидуальный план профессионального развития.

Индивидуальный план профессионального развития сотрудника определяет приоритетные направления и рекомендации, нацеленные на повышение эффективности сотрудника и его профессиональный и личностный рост, на определенный период времени (до следующей оценки деятельности).

9. Результаты оценки деятельности сотрудника являются основанием для проведения аттестации в случаях:

1) получения сотрудником оценки «неэффективно»;

2) получения сотрудником оценки «низкоэффективно» два года подряд.

Аттестация таких сотрудников проводится в течение шести месяцев со дня проведения оценки деятельности.

При этом срок проведения аттестации приостанавливается на период обжалования результатов оценки деятельности.

10. Лицо, проводившее оценку, письменно ознакомляет сотрудника с результатами оценки, а также индивидуальным планом профессионального развития в течение трех рабочих дней со дня проведения оценки.

11. Сотрудник вправе обжаловать результаты оценки руководителю правоохранительного органа или уполномоченному руководителю в течение десяти рабочих дней со дня ознакомления и (или) в судебном порядке.»;

31) в статье 47:

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Основным критерием оценки при аттестации является соответствие сотрудника занимаемой долж­ности с учетом оценки его личных и профессиональных качеств, результатов служебной деятельности.»;

части первую и вторую пункта 3 изложить в следующей редакции:

«3. Сотрудники проходят аттестацию по истечении каждых последующих трех лет непрерывного пребывания на службе в системе правоохранительных органов либо по результатам оценки деятельности. При этом аттестация должна быть проведена не позднее шести месяцев со дня наступления указанного срока либо проведения оценки деятельности.

В случаях, если подлежащие аттестации сотрудники назначены на новые должности, они проходят аттестацию через один год после назначения, за исключением сотрудников, проходящих аттестацию по результатам оценки деятельности. При назначении на равнозначные должности, если это не повлекло изменений функциональных обязанностей, данный срок не учитывается.»;

дополнить пунктами 3-2 и 3-3 следующего содержания:

«3-2. Сотрудник, обучающийся в организациях образования в рамках государственного заказа по подготовке государственных служащих, проходит аттестацию по окончании обучения, но не ранее чем через один год после назначения на должность в правоохранительном органе.

Аттестация сотрудников, прикомандированных к государственным органам, проводится в порядке, установленном для работников соответствующих государственных органов, а сотрудники, прикомандированные к международным организациям, проходят аттестацию после возвращения из международной организации, но не ранее чем через год после занятия должности в правоохранительном органе.

3-3. Сотрудники в период проведения аттестации не могут быть назначены на должности либо перемещены по службе до завершения аттестации, за исключением перемещений в связи с проведением организационно-штатных мероприятий, поступлением на учебу в организации образования правоохранительных органов, прикомандированием к государственным органам и международным организациям.»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Не подлежат аттестации руководитель правоохранительного органа и его заместители, а также сотрудники, имеющие стаж службы в правоохранительных органах не менее двадцати лет.

Не подлежат аттестации сотрудники в период их беременности и нахождения в отпусках, предусмот­ренных статьей 77 настоящего Закона. Они аттестуются после выхода на службу не ранее чем через год.»;

подпункт 3-1) пункта 5 исключить;

32) в статье 48:

в пункте 8 слово «две» заменить словом «три»;

пункт 9 дополнить частью второй следующего содержания:

«Письменное заявление сотрудника о несогласии со служебной характеристикой с имеющейся дополнительной информацией подается на имя председателя аттестационной комиссии и представляется в кадровую службу не позднее чем за семь рабочих дней до заседания аттестационной комиссии.»;

33) статью 50 дополнить пунктами 3-1 и 6-1 следующего содержания:

«3-1. В ходе заседания аттестационная комиссия изучает представленные материалы, заслушивает аттестуемого сотрудника.

Вопросы, задаваемые аттестуемому сотруднику, должны быть направлены на определение уровня его профессиональной подготовки, правовой культуры и способности работать с гражданами.

При собеседовании аттестационная комиссия исходит из должностных обязанностей аттестуемого сотрудника. При необходимости определяется уровень знания стратегических и программных документов, а также иных документов, регламентирующих служебную деятельность аттестуемого сотрудника.

Собеседование должно проходить в обстановке корректности и доброжелательности.

Собеседование с каждым участником фиксируется с помощью технических средств записи (аудио-, видеозапись).

Материалы, зафиксированные в ходе собеседования с помощью технических средств записи, хранятся в кадровой службе в течение трех лет.»;

«6-1. В отношении сотрудников, проходящих аттестацию по результатам оценки деятельности, аттестационная комиссия принимает одно из следующих решений:

1) соответствует занимаемой должности;

2) не соответствует занимаемой должности и рекомендуется к понижению в должности;

3) не соответствует занимаемой должности и рекомендуется к увольнению.»;

34) в статье 54:

в пункте 3 слова «и курсантам» заменить словами «, курсантам, магистрантам и докторантам»;

пункт 4 исключить;

35) статьи 54-1 и 55 изложить в следующей редакции:

«Статья 54-1. Воспитательная, социально-правовая, психологическая и идеологическая работа в правоохранительных органах

1. В правоохранительных органах организуется воспитательная, социально-правовая, психологическая и идеологическая работа с личным составом.

2. Воспитательная работа направлена на:

1) повышение степени правовой информированности, грамотности, культуры и нравственности личного состава;

2) воспитание у сотрудников понимания предназначения правоохранительных органов, особенностей функционирования и выполнения стоящих перед ними задач;

3) формирование у сотрудников и поддержание их готовности к защите интересов государства в соответствии с основами государственной политики, ответственности за принадлежность к правоохранительным органам.

3. Социально-правовая работа направлена на реализацию мер по обеспечению социальной защиты сотрудников правоохранительных органов и членов их семей.

4. Психологическая работа направлена на:

1) поддержание психологической готовности личного состава на выполнение задач правоохранительного органа, в том числе в период военного и чрезвычайного положения, проведения антитеррористических операций;

2) определение соответствия психологических и психофизиологических качеств сотрудника занимаемой должности;

3) изучение состояния морально-психологического климата в подразделениях правоохранительного органа путем проведения ежегодного социологического мониторинга.

5. Идеологическая работа направлена на:

1) формирование у сотрудников правоохранительных органов патриотического сознания, любви к Родине, своему народу, верности присяге, стремления к безупречному выполнению должностных обязанностей;

2) формирование у сотрудников правоохранительных органов верности конституционным принципам и национальным интересам Республики Казахстан;

3) формирование через средства массовой информации позитивного имиджа правоохранительных органов;

4) осуществление взаимодействия с государственными органами, средствами массовой информации по вопросам организации и проведения идеологической работы.

6. Порядок организации воспитательной, психологической и идеологической работы с личным составом определяется руководителем правоохранительного органа.

Порядок и методика проведения ежегодного социологического мониторинга состояния морально-психологического климата в подразделениях правоохранительного органа определяются руководителем правоохранительного органа.

За состояние морально-психологического климата во вверенных подразделениях несут ответственность сотрудники, занимающие руководящие должности.

Статья 55. Порядок применения поощрений к сотрудникам

1. За образцовое исполнение обязанностей и достижение высоких результатов в служебной деятельности для сотрудников и курсантов организации образования правоохранительных органов предусматриваются следующие виды поощрений:

1) объявление благодарности;

2) единовременное денежное вознаграждение;

3) награждение ценным подарком;

4) награждение грамотой;

5) награждение почетной грамотой;

6) награждение ведомственной наградой и нагрудным знаком отличия правоохранительного органа;

7) присвоение специальных званий или классных чинов досрочно или на одну ступень выше специального звания или классного чина, предусмотренного по занимаемой штатной должности, а также внеочередных специальных званий или классных чинов;

8) занесение на доску почета;

9) присвоение почетного звания;

10) предоставление внеочередного увольнения из расположения организации образования правоохранительного органа;

11) досрочное снятие ранее наложенного дисциплинарного взыскания;

12) иные виды поощрений, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

Руководитель организации образования правоохранительных органов к сотрудникам, обучающимся в магистратуре и докторантуре по очной форме обучения, может применять виды поощрений, предусмотренные подпунктами 1), 3), 4), 5), 8) и 11) части первой настоящего пункта.

2. Сотрудник, имеющий дисциплинарное взыскание, поощряется снятием ранее наложенного взыскания. Право снятия дисциплинарного взыскания принадлежит руководителю правоохранительного органа или уполномоченному руководителю. Дисциплинарные взыскания за совершение сотрудником значительных проступков могут быть сняты не ранее трех месяцев со дня их наложения.

Не подлежат досрочному снятию в порядке поощрения дисциплинарные взыскания за совершение грубых дисциплинарных проступков.

Срок досрочного снятия дисциплинарного взыскания за незначительные дисциплинарные проступки не устанавливается.

По согласованию с руководителем правоохранительного органа при поощрении сотрудников за особые заслуги, сопряженные с риском для жизни и здоровья сотрудника, спасением жизни человека, а также за раскрытие и расследование особо тяжких преступлений, имевших общественный резонанс, срок досрочного снятия дисциплинарного взыскания не учитывается.

3. Одновременно в виде поощрения может быть снято только одно дисциплинарное взыскание, при этом с данным видом поощрения другие виды поощрений не применяются.

4. Представление о поощрении сотрудника инициируется непосредственным руководителем и вносится в кадровую службу для рассмотрения на комиссии.

5. Комиссия создается руководителем правоохранительного органа или уполномоченным руководителем на постоянной основе для обеспечения объективного подхода при поощрении сотрудников.

В состав комиссии должно входить не менее пяти членов.

6. Комиссия принимает решение коллегиально открытым голосованием. Решение считается принятым, если за него подано большинство голосов от общего количества голосов членов комиссии. Решения комиссии оформляются протоколом. В случае равенства голосов принятым считается решение, за которое проголосовал председатель комиссии.

7. Комиссия принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворить представление о поощрении;

2) отклонить представление о поощрении.

8. По решению руководителя правоохранительного органа либо уполномоченного руководителя поощрение сотрудника может быть произведено без рассмотрения на комиссии на основании представления непосредственного руководителя.

9. Поощрения оформляются приказами руководителя правоохранительного органа или уполномоченного руководителя.»;

36) в статье 56:

заголовок изложить в следующей редакции:

«Статья 56. Дисциплинарные взыскания, применяемые к сотрудникам, и виды дисциплинарных проступков»;

в пункте 2:

подпункт 6) изложить в следующей редакции:

«6) понижение в специальном звании или классном чине на одну ступень;»;

в подпункте 9) слова «Закона Республики Казахстан «О правоохранительной службе» заменить словами «настоящего Закона»;

дополнить пунктами 4, 5 и 6 следующего содержания:

«4. Руководителем организации образования правоохранительных органов на сотрудников, обучающихся в магистратуре и докторантуре по очной форме обучения, могут налагаться следующие виды дисциплинарных взысканий:

1) замечание;

2) выговор;

3) строгий выговор;

4) отчисление из организации образования правоохранительного органа.

5. Наложение дисциплинарного взыскания в виде отчисления из организации образования правоохранительного органа за грубое нарушение сотрудником служебной дисциплины или совершение проступков, дискредитирующих правоохранительный орган, является основанием для увольнения сотрудника по отрицательным мотивам, предусмотренным подпунк­тами 12) и 13) пункта 1 статьи 80 настоящего Закона.

6. Дисциплинарные проступки подразделяются на следующие виды:

незначительным является проступок, за который наложено дисциплинарное взыскание, предусмотренное подпунктами 1), 2) или 3) пункта 2, подпунктами 1), 2) или 3) пункта 4 настоящей статьи;

значительным является проступок, за который наложено дисциплинарное взыскание, предусмотренное подпунктами 4) или 6) пункта 2 настоящей статьи;

грубым является проступок, за который наложено дисциплинарное взыскание, предусмотренное подпунктами 5), 7), 8) или 9) пункта 2 настоящей статьи.»;

37) в статье 57:

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. При наложении дисциплинарного взыскания и определении его вида учитываются следующие критерии:

1) содержание и характер совершенного проступка;

2) тяжесть и обстоятельства совершенного проступка;

3) данные, характеризующие личность сотрудника и его отношение к службе;

4) мотив и степень вины сотрудника (умышленное, по неосторожности);

5) обстоятельства, смягчающие дисциплинарную ответственность сотрудника;

6) обстоятельства, отягчающие дисциплинарную ответственность сотрудника.»;

дополнить пунктами 2-1 и 2-2 следующего содержания:

«2-1. Обстоятельствами, смягчающими дисциплинарную ответственность, признаются:

1) раскаяние сотрудника, совершившего проступок;

2) добровольное сообщение сотрудника о совершении им проступка руководителю;

3) совершение проступка впервые и наличие согласия с фактом совершения проступка;

4) совершение проступка при сложившихся тяжелых личных или семейных обстоятельствах;

5) совершение проступка в результате принуждения;

6) отсутствие негативных последствий и ущерба имиджу правоохранительного органа вследствие совершения дисциплинарного проступка.

Руководитель правоохранительного органа или уполномоченный руководитель, применяющий к сотруднику взыскание, либо дисциплинарная комиссия при проведении служебного расследования могут признать смягчающими и иные обстоятельства.

2-2. Обстоятельствами, отягчающими дисциплинарную ответственность, признаются:

1) повторное совершение такого же проступка, если за первый проступок к сотруднику уже применялось взыскание и оно в установленном порядке не снято;

2) вовлечение подчиненного в совершение проступка;

3) совершение проступка в период введения чрезвычайного положения или иных ограничительных мер;

4) совершение проступка в состоянии алкогольного и (или) наркотического, и (или) психотропного, и (или) токсикоманического опьянения;

5) наступление негативных последствий и причинение ущерба имиджу правоохранительного органа вследствие совершения дисциплинарного проступка;

6) совершение проступка путем воздействия на должностное лицо или его близких родственников в связи с выполнением им возложенных на него обязанностей.»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Взыскание в виде предупреждения о неполном служебном соответствии, освобождения от занимаемой должности, увольнения и отчисления из организации образования правоохранительных органов налагается по результатам проведенного служебного расследования и соответствующим рекомендациям дисциплинарной комиссии.

Взыскание в виде предупреждения о неполном служебном соответствии, освобождения от занимаемой должности может налагаться без проведения служебного расследования и соответствующих рекомендаций дисциплинарной комиссии на основании решения коллегии или оперативного совещания при первом руководителе правоохранительного органа и наличии письменного объяснения сотрудника о согласии с фактом совершенного им дисциплинарного проступка, а также материалов, подтверждающих полное и объективное установление обстоятельств его совершения.»;

в пункте 10:

в части второй слово «месячного» исключить;

дополнить частью третьей следующего содержания:

«Дисциплинарное взыскание за совершение проступка, дискредитирующего правоохранительный орган, и грубое нарушение служебной дисциплины, предусмотренные настоящим Законом, налагается не позднее трех месяцев со дня обнаружения дисциплинарного проступка и не может быть наложено позднее одного года со дня совершения дисциплинарного проступка.»;

дополнить пунктом 12-1 следующего содержания:

«12-1. В случае наложения организациями образования правоохранительного органа дисциплинарного взыскания, предусмотренного подпунктом 3) пункта 3 и подпунктом 4) пункта 4 статьи 56 настоящего Закона, приказ о наложении взыскания в течение трех рабочих дней направляется в правоохранительный орган, в кадрах которого состоит сотрудник, совершивший дисциплинарный проступок.»;

пункт 14 изложить в следующей редакции:

«14. Дисциплинарное взыскание на сотрудника не может быть наложено в период:

1) временной нетрудоспособности;

2) нахождения в отпуске, за исключением отпус­ка, предусмотренного пунктом 9 статьи 75 настоящего Закона;

3) нахождения в командировке, за исключением случаев, когда командирование связано с привлечением его к дисциплинарной ответственности.»;

38) в статье 58:

дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:

«3-1. В ходе служебного расследования уполномоченное должностное лицо, которому поручено его проведение, имеет право:

1) получать письменное объяснение от сотрудника, в отношении которого проводится служебное расследование, а также от других лиц;

2) собирать материалы и сведения, касающиеся обстоятельств совершения дисциплинарного проступка;

3) знакомиться с соответствующими документами, в случае необходимости приобщать их копии к материалам служебного расследования;

4) получать заключения, пояснения и консультации у специалистов по вопросам, требующим специальных знаний;

5) инициировать проведение полиграфологического исследования сотрудников, в отношении которых проводится служебное расследование.

Полиграфологическое исследование проводится с согласия сотрудника.»;

пункт 5 дополнить частью второй следующего содержания:

«Лицо, проводившее служебное расследование, обязано ознакомить сотрудника, в отношении которого проведено служебное расследование, с заключением лично либо путем направления его копии посредством курьерской почтовой связи, почтовой связи, факсимильной связи, электронной почты и иных информационно-коммуникационных технологий или в электронном виде с обеспечением авторизации, идентификации сотрудника в течение трех рабочих дней со дня окончания служебного расследования, если это не противоречит требованиям неразглашения сведений, составляющих государственные секреты и иную охраняемую тайну.»;

подпункт 2) пункта 8 изложить в следующей редакции:

«2) выводы и предложения по виду дисциплинарного взыскания.»;

пункт 10 исключить;

дополнить пунктом 11 следующего содержания:

«11. В отношении курсантов и сотрудников, которые проходят обучение в организациях образования правоохранительного органа, служебное расследование проводится соответствующим подразделением организации образования правоохранительного органа.»;

39) главу 7 дополнить статьей 58-1 следующего содержания:

«Статья 58-1. Порядок формирования и работы дисциплинарной комиссии

1. Руководитель правоохранительного органа или уполномоченный руководитель утверждает состав дисциплинарной комиссии.

2. В состав дисциплинарной комиссии должно входить не менее пяти членов.

3. Заседания дисциплинарной комиссии проводятся по мере необходимости и при наличии двух третей от общего числа ее членов.

4. Заседание дисциплинарной комиссии проводится с участием лица, в отношении которого проведено служебное расследование, в том числе посредством видеоконференцсвязи.

5. Допускается рассмотрение материалов служебного расследования без участия лица, в отношении которого проведено служебное расследование, в случаях, если оно надлежащим образом было извещено о времени и месте заседания и не явилось без уважительной причины либо его письменного отказа от участия на заседании дисциплинарной комиссии.

6. Лицо, в отношении которого проведено служебное расследование, уведомляется о времени и месте проведения заседания дисциплинарной комиссии, но не позднее чем за один рабочий день до даты его проведения.

7. Дисциплинарная комиссия рассматривает материалы служебного расследования и исследует факты, касающиеся проступка, заслушивает докладчика (лицо, проводившее служебное расследование) о результатах проведенного служебного расследования, объяснения лица, в отношении которого проведено служебное расследование, а также пояснения других лиц.

8. По итогам рассмотрения представленных материалов дисциплинарная комиссия выносит одно из следующих решений:

1) рекомендовать руководителю правоохранительного органа или уполномоченному руководителю применить соответствующую меру дисциплинарного взыскания к лицу, в отношении которого проведено служебное расследование;

2) рекомендовать руководителю правоохранительного органа или уполномоченному руководителю прекратить дисциплинарное производство.

9. Решение дисциплинарной комиссии принимается открытым голосованием и считается принятым, если за него подано большинство голосов из числа присутствовавших на заседании членов дисциплинарной комиссии.

При равенстве голосов принятым считается решение, за которое проголосовал председатель дисциплинарной комиссии.

10. Решение о наложении дисциплинарного взыс­кания оформляется приказом руководителя правоохранительного органа или уполномоченного руководителя.

11. Сотрудник вправе обжаловать наложенное на него дисциплинарное взыскание вышестоящему должностному лицу либо в суд. Обжалование решения о наложении дисциплинарного взыскания не приостанавливает приведения его в исполнение.»;

40) в части второй подпункта 1) пункта 4 статьи 62 слова «, квалификационному классу» исключить;

41) в статье 64:

в пункте 1:

часть первую после слова «службы» дополнить словами «, а также другие надбавки, доплаты»;

часть вторую после слова «службы» дополнить словами «, а также других надбавок, доплат»;

в пункте 2 слова «, классный чин или квалификационный класс» заменить словами «или классный чин»;

дополнить пунктами 5 и 6 следующего содержания:

«5. Детям сотрудников правоохранительных органов, в том числе тех, которые погибли, умерли или пропали без вести во время прохождения службы, местные исполнительные органы предоставляют вне очереди места в детских дошкольных учреждениях по месту жительства.

6. Повышение размеров должностных окладов сотрудников правоохранительных органов осуществляется раз в три года в размере, установленном на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.»;

42) в пункте 2 статьи 65 слова «ранениями, контузиями или увечьями» заменить словами «увечьями (ранениями, контузиями, травмами)»;

43) в статье 66:

в пункте 1 слово «увечья» заменить словами «увечья (ранения, контузия, травмы)»;

в пункте 3 слова «травмы, полученной» заменить словами «заболевания, увечья (травмы, ранения, контузии), полученных»;

в абзаце первом пункта 4 слова «травмы, ранения (контузии), увечья, заболевания» заменить словами «заболевания, увечья (травмы, ранения, контузии)»;

дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:

«5-1. Сотрудникам, уволенным из правоохранительных органов по состоянию здоровья в результате увечья (травмы, ранения, контузии), полученного при исполнении служебных обязанностей, ежемесячно осуществляется денежная выплата в размере и порядке, определяемых Правительством Республики Казахстан.»;

в пункте 6 слова «травма, ранение (увечье), заболевание» заменить словами «заболевание, увечье (ранение, травма, контузия)»;

дополнить пунктом 9 следующего содержания:

«9. В случае гибели (смерти) сотрудника в результате увечья (травмы, ранения, контузии), полученного при исполнении служебных обязанностей, членам семьи погибшего (умершего) сотрудника ежемесячно осуществляется денежная выплата в размере и порядке, определяемых Правительством Республики Казахстан.

Ежемесячная денежная выплата производится детям (в том числе усыновленным, удочеренным, совместно проживающим пасынкам и падчерицам) до достижения ими совершеннолетнего возраста или до окончания учебного заведения очной формы в системе общего среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, в системе высшего и (или) послевузовского образования в пределах, не превышающих двадцатитрехлетнего возраста, а также супруге (супругу) пожизненно независимо от выплаты пособий по потере кормильца, предусмотренных Законом Республики Казахстан «О государственных социальных пособиях по инвалидности и по случаю потери кормильца в Республике Казахстан».»;

44) пункт 3 статьи 68 изложить в следующей редакции:

«3. Не подлежат выселению из служебных жилищ без предоставления другого равноценного жилого помещения сотрудники и пенсионеры правоохранительных органов, а также члены семьи погибших (умерших) сотрудников.»;

45) статью 69 дополнить пунктом 6 следующего содержания:

«6. Ущерб, причиненный здоровью и имуществу сотрудника, а также ущерб, причиненный здоровью и имуществу членов семьи и близких родственников сотрудника в связи с исполнением им служебных обязанностей, возмещаются в полном объеме из бюджетных средств с последующим взысканием этой суммы с лица, причинившего ущерб.

Порядок возмещения ущерба определяется Правительством Республики Казахстан.»;

46) пункт 4 статьи 73 изложить в следующей редакции:

«4. Исчисление продолжительности оплачивае­мого ежегодного трудового отпуска сотруднику в год поступления на службу в правоохранительные органы (увольнения со службы), поступления на учебу (завершения учебы), а также выхода в (из) отпуск (отпуска) по беременности и родам, отпуска сотрудникам, усыновившим или удочерившим новорожденного ребенка (детей), отпуска без сохранения заработной платы по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет осуществляется делением продолжительности ежегодного трудового отпуска на двенадцать и умножением полученного количества дней на количество полных месяцев службы в год поступления на правоохранительную службу (увольнения со службы), поступления на учебу (завершения учебы), выхода в отпуск (из отпуска).

Округление количества неполных дней производится в сторону увеличения.

При этом сотрудникам, имеющим право на отпуск продолжительностью десять календарных дней и более, предоставляется сверх отпуска время на путь следования.»;

47) в статье 75:

в пункте 1:

абзац первый после слова «Курсантам» дополнить словами «, магистрантам и докторантам»;

подпункт 3) изложить в следующей редакции:

«3) в связи с окончанием организации образования, за исключением магистратуры, докторантуры, – продолжительностью тридцать календарных дней.»;

пункт 2 после слова «Курсантам» дополнить словами «, магистрантам и докторантам»;

в пункте 4 слова «по очной и заочной формам обучения» заменить словами «по очной форме, а также дистанционному обучению»;

в пункте 5 слова «по заочной форме обучения» заменить словами «по дистанционному обучению»;

пункт 7 исключить;

часть первую пункта 9 изложить в следующей редакции:

«9. Сотрудникам, поступившим в организации образования в рамках государственного заказа по подготовке государственных служащих или по программам докторантуры (PhD, доктор по профилю) в ведущие зарубежные высшие учебные заведения, определяемые Республиканской комиссией по подготовке кадров за рубежом, предоставляется учебный отпуск без сохранения денежного довольствия с освобождением от занимаемой должности и оставлением в кадрах правоохранительного органа.»;

48) в пункте 3 статьи 77:

в части первой слово «распоряжение» заменить словом «кадры»;

в части второй слова «, классного чина или установления квалификационного класса» заменить словами «или классного чина»;

часть третью изложить в следующей редакции:

«В случае проведения в правоохранительном органе организационно-штатных мероприятий с сокращением либо преобразованием занимаемой должности сотруднику предоставляется возможность замещения другой вакантной должности, но не ниже ранее занимаемой, в этой же местности при соответствии квалификационным требованиям.»;

49) в статье 80:

в пункте 1:

подпункты 11) и 15) изложить в следующей редакции:

«11) в связи с прекращением гражданства Респуб­лики Казахстан;»;

«15) в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда за совершение преступления либо умышленного уголовного проступка, прекращением уголовного дела на основании пунктов 3), 4), 9), 10) и 12) части первой статьи 35 или статьи 36 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан;»;

дополнить подпунктами 15-1) и 19) следующего содержания:

«15-1) за несообщение в письменной форме непосредственному руководителю о факте обращения с ходатайством о выходе из гражданства Республики Казахстан либо о факте обращения за приобретением иностранного гражданства в день обращения;»;

«19) в связи с отсутствием сотрудника на службе без уважительной причины в течение трех и более часов подряд за один рабочий день.»;

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Проступками, дискредитирующими правоохранительный орган, являются действия, в том числе не связанные с исполнением служебных обязанностей, но подрывающие достоинство и авторитет правоохранительной службы, а именно: появление сотрудников в общественных местах в состоянии алкогольного и (или) наркотического, и (или) токсикоманического опьянения (очевидной для окружающих принадлежности к правоохранительному органу); немедицинское потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров; управление транспортным средством в состоянии алкогольного и (или) наркотического, и (или) токсикоманического опьянения; отказ сотрудника от медицинского освидетельствования на состояние алкогольного и (или) наркотического, и (или) психотропного, и (или) токсикоманического опьянения; использование служебного положения в личных корыстных целях; неуставные взаимоотношения между сотрудниками, курсантами организаций образования правоохранительных органов, вызвавшие негативный общественный резонанс.»;

дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:

«2-1. К грубому нарушению служебной дисциплины относится ненадлежащее исполнение или неисполнение сотрудником служебных обязанностей, повлекшее причинение вреда жизни и здоровью человека, если эти действия (бездействие) не влекут за собой уголовную ответственность; участие в действиях, препятствующих нормальному функционированию государственных органов и выполнению служебных обязанностей, включая забастовки; нахождение сотрудника на службе в состоянии алкогольного и (или) наркотического, и (или) токсикоманического опьянения, в том числе употребление в течение рабочего дня веществ, вызывающих такое опьянение; разглашение сотрудником служебной информации, ставшей ему известной в связи с выполнением служебных обязанностей, причинившее вред интересам службы.»;

пункт 3 дополнить частью второй следующего содержания:

«В случае увольнения сотрудника по основаниям, предусмотренным подпунктами 9), 10), 12), 12-1), 13), 14), 15) и 16) пункта 1 настоящей статьи, подача рапорта сотрудника об увольнении его по собственному желанию не приостанавливает увольнение и не влечет за собой изменение оснований для увольнения.»;

50) в статье 81:

пункты 2 и 6 изложить в следующей редакции:

«2. Сотрудники, прекратившие службу в правоохранительных органах, исключаются из кадров правоохранительных органов.»;

«6. Сотрудники, увольняемые со службы по основаниям, предусмотренным подпунктами 1), 2, 4) и 18) пункта 1 статьи 80 настоящего Закона, письменно уведомляются об увольнении либо достижении предельного возраста пребывания на службе не позднее чем за один месяц до увольнения или достижения предельного возраста.

Увольнение сотрудников в период нахождения их в отпусках и на лечении не допускается, за исключением увольнения сотрудника по основаниям, предусмотренным подпунктами 1), 2), 4), 5) и 18) пункта 1 статьи 80 настоящего Закона.»;

в части второй пункта 8 слова «, классный чин или квалификационный класс» заменить словами «или классный чин»;

в пункте 9:

в части первой слова «, классные чины или квалификационные классы» заменить словами «или классные чины»;

в части второй слова «, классные чины или квалификационные классы» заменить словами «или классные чины»;

дополнить пунктом 10 следующего содержания:

«10. Сотрудникам правоохранительных органов, награжденным в период прохождения правоохранительной службы государственной наградой Республики Казахстан, размер единовременного пособия при увольнении увеличивается на два размера месячного денежного содержания.»;

51) пункт 1-1 статьи 82 исключить;

52) в статье 84:

части третью, четвертую и пятую изложить в следующей редакции:

«Действие настоящего Закона распространяется на государственную фельдъегерскую службу Республики Казахстан и ее сотрудников, за исключением статей 3, 4, 5, 9, 33-1, 45-1, подпунктов 2), 3), 4), 7) и 8) пункта 1 статьи 60, подпунктов 1), 3), 4), 5), 6) и 8) пунк­та 1 статьи 61, подпунктов 3) и 3-1) статьи 69, пункта 5 статьи 72, статьи 75, подпункта 12-1) пункта 1 статьи 80, статьи 83 настоящего Закона.

Действие статьи 59, подпунктов 1), 5) и 6) пункта 1, пунктов 1-1, 1-2 и 2 статьи 60, подпунктов 2), 2-1) и 7) пункта 1, пункта 2 статьи 61 и статьи 62 настоящего Закона распространяется на сотрудников государственной фельдъегерской службы Республики Казахстан в связи с выполнением ими служебных обязанностей по осуществлению правительственной курьерской связи с обеспечением защиты государственных секретов.

Действие настоящего Закона распространяется на органы гражданской защиты и их сотрудников, осуществляющих функции по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, оказанию экстренной медицинской и психологической помощи населению, за исключением статей 3, 5, 45-1, 59, 60, 61, 62, пунктов 3 и 3-1 статьи 69, подпункта 12-1) пункта 1 статьи 80, статьи 83 настоящего Закона.»;

дополнить частью девятой следующего содержания:

«Сотрудники рядового и младшего начальствую­щего составов органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, финансовой полиции, гражданской защиты, государственной противопожарной службы, уволившиеся со службы в период с 2003 по 2016 годы, имеющие на дату увольнения общий трудовой стаж двадцать пять и более лет, из которых не менее двенадцати лет и шести месяцев составляют непрерывная воинская служба, служба в специальных государственных и правоохранительных органах, государственной фельдъегерской службе, и уволенные по достижении предельного возраста состояния на службе в правоохранительных органах либо по сокращению штатов или состоянию здоровья, имеют право на пенсионные выплаты за выслугу лет. Размер пенсионных выплат устанавливается на дату увольнения со службы и выплата осуществляется со дня обращения за назначением пенсионных выплат за выслугу лет с учетом повышений, произведенных в порядке, установленном пенсионным законодательством Республики Казахстан.».

13. В Закон Республики Казахстан от 13 февраля 2012 года «О специальных государственных органах Республики Казахстан»:

1) статью 77 дополнить пунктами 11 и 12 следующего содержания:

«11. Курсантам, слушателям, уволенным по состоянию здоровья в результате увечья (ранения, травмы, контузии), полученного при исполнении обязанностей службы, ежемесячно осуществляется денежная выплата в размере и порядке, определяемых Правительством Республики Казахстан.

12. В случае гибели (смерти) курсанта, слушателя в результате увечья (ранения, травмы, контузии), полученного при исполнении обязанностей службы, членам семьи погибшего (умершего) курсанта, слушателя ежемесячно осуществляется денежная выплата в размере и порядке, определяемых Правительством Республики Казахстан.

Ежемесячная денежная выплата производится детям (в том числе усыновленным, удочеренным, совместно проживающим пасынкам и падчерицам) до достижения ими совершеннолетнего возраста или до окончания учебного заведения очной формы в системе общего среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, в системе высшего и (или) послевузовского образования в пределах, не превышающих двадцатитрехлетнего возраста, а также супруге (супругу) пожизненно независимо от выплаты пособий по потере кормильца, предусмотренных Законом Республики Казахстан «О государственных социальных пособиях по инвалидности и по случаю потери кормильца в Республике Казахстан».»;

2) статью 78 дополнить пунктом 11 следующего содержания:

«11. В случае гибели (смерти) сотрудника в результате увечья (ранения, травмы, контузии), полученного при исполнении обязанностей службы, членам семьи погибшего (умершего) сотрудника ежемесячно осуществляется денежная выплата в размере и порядке, определяемых Правительством Республики Казахстан.

Ежемесячная денежная выплата производится детям (в том числе усыновленным, удочеренным, совместно проживающим пасынкам и падчерицам) до достижения ими совершеннолетнего возраста или до окончания учебного заведения очной формы в системе общего среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, в системе высшего и (или) послевузовского образования в пределах, не превышающих двадцатитрехлетнего возраста, а также супруге (супругу) пожизненно независимо от выплаты пособий по потере кормильца, предусмотренных Законом Республики Казахстан «О государственных социальных пособиях по инвалидности и по случаю потери кормильца в Республике Казахстан».»;

3) статью 80 дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:

«4-1. Сотрудникам, уволенным из специальных государственных органов по состоянию здоровья в результате увечья (ранения, травмы, контузии), полученного при исполнении служебных обязанностей, ежемесячно осуществляется денежная выплата в размере и порядке, определяемых Правительством Республики Казахстан.».

14. В Закон Республики Казахстан от 16 февраля 2012 года «О воинской службе и статусе военнослужащих»:

1) статью 51 дополнить пунктом 7 следующего содержания:

«7. Военнослужащим, уволенным с воинской службы по состоянию здоровья в результате увечья (ранения, травмы, контузии), полученного при исполнении обязанностей воинской службы, ежемесячно осуществляется денежная выплата в размере и порядке, определяемых Правительством Республики Казахстан.»;

2) статью 52 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4. В случае гибели (смерти) военнослужащего, проходящего воинскую службу по контракту, военнослужащего срочной службы, курсанта, кадета, военнообязанного, призванного на воинские сборы, в результате увечья (ранения, травмы, контузии), полученного при исполнении обязанностей воинской службы, членам семьи погибшего (умершего) военнослужащего ежемесячно осуществляется денежная выплата в размере и порядке, определяемых Правительством Республики Казахстан.

Ежемесячная денежная выплата производится детям (в том числе усыновленным, удочеренным, совместно проживающим пасынкам и падчерицам) до достижения ими совершеннолетнего возраста или до окончания учебного заведения очной формы в системе общего среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, в системе высшего и (или) послевузовского образования в пределах, не превышающих двадцатитрехлетнего возраста, а также супруге (супругу) пожизненно независимо от выплаты пособий по потере кормильца, предусмотренных Законом Республики Казахстан «О государственных социальных пособиях по инвалидности и по случаю потери кормильца в Республике Казахстан».».

15. В Закон Республики Казахстан от 21 июня 2013 года «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан»:

в статье 64:

подпункты 2) и 3) пункта 1 изложить в следующей редакции:

«2) имеющие выслугу на воинской службе, службе в специальных государственных и правоохранительных органах, государственной фельдъегерской службе не менее двадцати пяти лет, уволенные по сокращению штатов или собственному желанию, или состоянию здоровья либо при ликвидации правоохранительного органа;

3) имеющие общий трудовой стаж двадцать пять и более лет, из которых не менее двенадцати лет и шести месяцев составляют непрерывная воинская служба, служба в специальных государственных и правоохранительных органах, государственной фельдъегерской службе, и уволенные по достижении установленного законодательством Республики Казахстан предельного возраста состояния на воинской службе, службе в специальных государственных и правоохранительных органах, государственной фельдъегерской службе либо по сокращению штатов или состоянию здоровья либо при ликвидации правоохранительного органа.»;

подпункты 2) и 3) пункта 2 изложить в следующей редакции:

«2) имеющие выслугу на воинской службе, службе в специальных государственных и правоохранительных органах, государственной фельдъегерской службе не менее двадцати пяти лет, уволенные по сокращению штатов, при ликвидации правоохранительного органа либо по собственному желанию либо несоответствию занимаемой должности или выполняемой работе вследствие состояния здоровья, препятствующего продолжению работы;

3) имеющие общий трудовой стаж двадцать пять и более лет, из которых не менее двенадцати лет и шести месяцев составляют непрерывная воинская служба, служба в специальных государственных и правоохранительных органах, государственной фельдъегерской службе, и уволенные по сокращению штатов, при ликвидации правоохранительного органа либо по несоответствию занимаемой должности или выполняемой работе вследствие состояния здоровья, препятствующего продолжению работы, либо достигшие возраста, соответствующего предельному возрасту состояния на правоохранительной службе по зафиксированному специальному званию или классному чину на момент упразднения права иметь специальные звания или классные чины, а также носить форменную одежду.».

16. В Закон Республики Казахстан от 23 апреля 2014 года «Об органах внутренних дел Республики Казахстан»:

1) в пункте 2 статьи 9:

в подпункте 3-1) слова «, по согласованию с акимом области, города республиканского значения, столицы» исключить;

подпункт 8) изложить в следующей редакции:

«8) вносит Президенту Республики Казахстан представление к назначению на должности заместителей Министра внутренних дел, заместителя Министра внутренних дел – Главнокомандующего Национальной гвардией;»;

2) в подпункте 25) статьи 11:

абзац третий изложить в следующей редакции:

«номенклатуру должностей, квалификационные требования к категориям должностей в органах внутренних дел;»;

абзац пятый исключить;

абзац тридцать третий изложить в следующей редакции:

«криминалистические требования и методы испытания гражданского и служебного оружия и патронов к нему, правила выдачи заключений на соответствие криминалистическим требованиям гражданского и служебного оружия и патронов к нему, а также конструктивно сходным с оружием изделий;»;

3) в пункте 2 статьи 17 слова «в отрыве от пункта постоянной дислокации» исключить;

4) в статье 21:

пункт 3 исключить;

дополнить примечанием следующего содержания:

«Примечание. В пункте 2 настоящей статьи под членами семьи сотрудников органов внутренних дел понимаются: супруга (супруг), совместные или одного из супругов несовершеннолетние дети (усыновленные, удочеренные, находящиеся на иждивении или под опекой); дети (усыновленные, удочеренные, находящиеся на иждивении или под опекой) и дети супруга (супруги), обучающиеся в организациях образования по очной форме обучения в возрасте до двадцати трех лет; дети с инвалидностью (усыновленные, удочеренные, находящиеся на иждивении или под опекой) и дети с инвалидностью супруга (супруги), которым установлена инвалидность до восемнадцати лет; родители и родители супруга (супруги), находящиеся на иждивении сотрудника.

Под лицами, находящимися на иждивении, признаются члены семьи сотрудника органов внутренних дел, проживающие за счет его дохода и не имеющие самостоятельного источника дохода.»;

5) в статье 22:

пункты 2, 3 и 4 исключить;

примечание исключить.

17. В Закон Республики Казахстан от 10 января 2015 года «О Национальной гвардии Республики Казахстан»:

1) в статье 5:

подпункт 15) пункта 1 изложить в следующей редакции:

«15) участвовать в пограничных поисках и операциях в порядке, определяемом совместными решениями Министра внутренних дел Республики Казахстан и Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан;»;

в пункте 2:

дополнить подпунктом 20-1) следующей редакции:

«20-1) использовать беспилотные летательные аппараты в целях выполнения задач, возложенных на Национальную гвардию;»;

подпункт 26) исключить;

2) пункты 2 и 4 статьи 6 изложить в следующей редакции:

«2. Главное командование Национальной гвардии на правах Комитета является оперативно-стратегическим органом военного управления Национальной гвардии и возглавляется заместителем Министра внутренних дел Республики Казахстан – Главнокомандующим Национальной гвардией.»;

«4. Соединения и воинские части входят в состав региональных командований Национальной гвардии, за исключением соединений и воинских частей, непосредственно подчиненных заместителю Министра внутренних дел Республики Казахстан – Главнокомандующему Национальной гвардией.»; 3) в статье 8:

заголовок изложить в следующей редакции:

«Статья 8. Заместитель Министра внутренних дел Республики Казахстан – Главнокомандующий Национальной гвардией»;

в пункте 1 слово «Главнокомандующий» заменить словами «заместитель Министра внутренних дел Республики Казахстан – Главнокомандующий»;

абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:

«2. Заместитель Министра внутренних дел Рес­публики Казахстан – Главнокомандующий Национальной гвардией:»;

4) в подпункте 7) статьи 12 слово «Главнокомандующего» заменить словами «заместителя Министра внутренних дел Республики Казахстан – Главнокомандующего»;

5) в подпункте 1) статьи 15 слово «Главнокомандую­щим» заменить словами «заместителем Министра внутренних дел Республики Казахстан – Главнокомандующим»;

6) статью 22 дополнить частью второй следующего содержания:

«Военнослужащие Национальной гвардии имеют право применять физическую силу во всех случаях, когда настоящим Законом разрешено применение специальных средств, служебных собак, оружия, военной и специальной техники.»;

7) в статье 23:

в пункте 1:

подпункты 1) и 6) изложить в следующей редакции:

«1) отражения нападения на физических лиц;»;

«6) отражения нападения на военные городки, пункты временной дислокации, воинские эшелоны (транспорт) и транспортные колонны, охраняемые Национальной гвардией объекты;»;

дополнить подпунктами 10) и 11) следующего содержания:

«10) защиты охраняемых войсками Национальной гвардии объектов, сооружений, блокирования движения групп, совершающих противоправные действия;

11) пресечения нарушения воздушного пространства беспилотными летательными аппаратами над территорией воинских частей, объектов, подлежащих государственной охране, а также в районах выполнения задач военнослужащими Национальной гвардии.»;

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. В качестве специальных средств, используе­мых военнослужащими Национальной гвардии, могут применяться:

1) палки специальные – в случаях, предусмотренных подпунктами 1) – 10) пункта 1 настоящей статьи;

2) средства слезоточивого (раздражающего) действия – в случаях, предусмотренных подпунктами 1) – 10) пункта 1 настоящей статьи;

3) наручники – в случаях, предусмотренных подпунктами 2), 3), 4), 5) и 8) пункта 1 настоящей статьи. При отсутствии наручников военнослужащие вправе использовать подручные средства для связывания;

4) светозвуковые средства отвлекающего воздействия – в случаях, предусмотренных подпунктами 1), 4), 6), 7) и 8) пункта 1 настоящей статьи;

5) средства разрушения преград – в случаях, предусмотренных подпунктами 4), 6), 7) и 8) пункта 1 настоящей статьи;

6) средства принудительной остановки транспорта – в случаях, предусмотренных подпунктами 6), 8), 9) и 10) пункта 1 настоящей статьи;

7) средства защиты охраняемых военнослужащими Национальной гвардии объектов (территорий), блокирования движения групп, совершающих противоправные действия, – в случаях, предусмотренных подпунктами 6), 8) и 10) пункта 1 настоящей статьи;

8) световые и акустические специальные средства – в случаях, предусмотренных подпунктами 6), 7), 8) и 10) пункта 1 настоящей статьи;

9) специальные технические средства противодействия беспилотным летательным аппаратам – в случаях, предусмотренных подпунктами 6), 8) и 11) пункта 1 настоящей статьи.»;

дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:

«2-1. Служебные собаки применяются в случаях, предусмотренных подпунктами 1) – 10) пункта 1 настоящей статьи.»;

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Все виды специальных средств и служебные собаки могут применяться также в случаях, предусмотренных пунктом 1 статьи 24 настоящего Закона.»;

пункт 5 после слова «средства» дополнить словами «и служебных собак»;

8) в пункте 1 статьи 24:

в подпункте 1) слово «граждан» заменить словами «физических лиц»;

в подпункте 3) слово «тюрьмах,» исключить;

в подпунктах 5) и 7) слово «граждан» заменить словами «физических лиц»;

в подпункте 8) слова «граждан или военнослужащих Национальной гвардии и правоохранительных органов» заменить словами «физических лиц или военнослужащих Национальной гвардии»;

в подпункте 9):

после слова «городки,» дополнить словами «пунк­ты временной дислокации,»;

слова «жилые помещения граждан» заменить словами «жилища физических лиц»;

в подпункте 11) слова «военнослужащего Национальной гвардии и (или) сотрудника органов внутренних дел, иных лиц» заменить словами «физических лиц или военнослужащих Национальной гвардии»;

в подпунктах 12) и 13) слово «граждан» заменить словами «физических лиц»;

дополнить подпунктом 15) следующего содержания:

«15) пресечения нарушения воздушного пространства беспилотными летательными аппаратами над территорией воинских частей, объектов, подлежащих государственной охране, а также в районах выполнения задач военнослужащими Национальной гвардии, если иными средствами прекратить их нахождение в воздушном пространстве не представляется возможным.»;

9) в статье 25:

в пункте 1:

в подпункте 1) слова «, военной техники» заменить словами «и военного имущества»;

в подпункте 2) слово «граждан» заменить словами «физических лиц»;

в подпункте 3) слова «в условиях режима чрезвычайного положения» заменить словами «при выполнении возложенных на Национальную гвардию задач»;

в подпункте 4):

после слова «городки,» дополнить словами «пунк­ты временной дислокации,»;

слова «жилые помещения граждан» заменить словами «жилища физических лиц»;

дополнить подпунктом 6) следующего содержания:

«6) пресечения нарушения воздушного пространства беспилотными летательными аппаратами над территорией воинских частей, объектов, подлежащих государственной охране, а также в районах выполнения задач военнослужащими Национальной гвардии, если иными средствами прекратить их нахождение в воздушном пространстве не представляется возможным.»;

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. По указанию командира воинской части (подраз­деления) или его заместителя в случаях, предусмотренных подпунктами 4), 5), 6), 7), 8), 9) и 10) пункта 1 статьи 23 настоящего Закона, могут применяться военная и специальная техника.».

18. В Закон Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года «О государственной службе Республики Казахстан»:

пункт 2 статьи 16 изложить в следующей редакции:

«2. Граждане, поступающие на службу в правоохранительные органы, проходят тестирование, в том числе оценку личных качеств, в уполномоченном органе, за исключением лиц:

1) поступающих на обучение в организации образования правоохранительных органов;

2) поступающих на первоначальную профессиональную подготовку на должности рядового и младшего начальствующего составов;

3) предусмотренных пунктом 8 статьи 6, пунктом 3 статьи 7 и пунктом 1 статьи 7-1 Закона Республики Казахстан «О правоохранительной службе».

Порядок и программы тестирования граждан, поступающих на правоохранительную службу, определяются уполномоченным органом по согласованию с правоохранительными органами.».

19. В Закон Республики Казахстан от 18 марта 2019 года «Об оборонной промышленности и государственном оборонном заказе»:

1) статью 5 дополнить подпунктом 11-1) следующего содержания:

«11-1) утверждает правила передачи имущества между правоохранительными и специальными государственными органами, Вооруженными Силами Республики Казахстан, другими войсками и воинскими формированиями во время введения чрезвычайного или военного положения на всей территории Республики Казахстан и в отдельных ее местностях;»;

2) статью 6 дополнить подпунктом 13-1) следующего содержания:

«13-1) разрабатывает правила передачи имущества между правоохранительными и специальными государственными органами, Вооруженными Силами Республики Казахстан, другими войсками и воинскими формированиями во время введения чрезвычайного или военного положения на всей территории Республики Казахстан и в отдельных ее местностях;».

Статья 2.

1. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением:

1) абзацев первого и третьего подпункта 43) пункта 12 статьи 1, которые вводятся в действие с 16 марта 2020 года;

2) абзацев пятого, шестого, восьмого, девятого и десятого подпункта 43) пункта 12, пунктов 13 и 14 статьи 1, которые вводятся в действие с 1 января 2022 года;

3) абзаца второго подпункта 1), подпунктов 2) и 3), абзацев восьмого – шестнадцатого подпункта 4), подпунктов 6), 8), 10) и 11) пункта 7, подпункта 3) пункта 10, пункта 11, абзацев первого – четвертого подпункта 14), подпункта 15), абзацев первого – четвертого, шестого и седьмого подпункта 41), подпункта 42), абзацев второго, четвертого и седьмого подпункта 43), подпунктов 44) и 45), абзацев десятого и одиннадцатого подпункта 47), абзацев четвертого и пятого подпункта 48), абзацев десятого и одиннадцатого подпункта 50), абзацев шестого и седьмого подпункта 52) пункта 12,

пункта 15, подпункта 3) пункта 16 статьи 1, которые вводятся в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования;

4) абзаца восьмого подпункта 41) пункта 12 статьи 1, который вводится в действие в 1 января 2025 года.

2. Установить, что срок пребывания в квалификационных классах сотрудников правоохранительных органов, которым они установлены до введения в действие настоящего Закона, засчитывается в срок выслуги в соответствующих специальных званиях или классных чинах.

Президент Республики Казахстан К. ТОКАЕВ

Нур-Султан, Акорда, 11 июля 2022 года

№ 136-VІI ЗРК