США тратят $1 млрд в день на войну с Ираном

Происшествия,В мире,США
368
Айман Аманжолова
корреспондент

Стоимость операции США против Ирана уже превысила $42 млрд

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Расчеты ведутся на основе официальных отчетов Пентагона перед конгрессом США, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Общая стоимость проведения военной операции США против Ирана превысила $42 млрд. Такие данные 6 апреля приводит портал Iran War Cost Tracker.

Расчеты ведутся на основе официальных отчетов Пентагона перед конгрессом США. За первые шесть дней вторжения было потрачено $11,3 млрд. Далее стоимость военных действий оценивается примерно в $1 млрд в день.

Таким образом, час проведения операции обходится американскому бюджету в $41 млн $666 тыс. Расходы в секунду составляют более $11,5 тыс.

Представитель комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Исламской Республики Ибрахим Резаи 5 апреля заявил, что США и Израиль отказались от идеи развала Ирана и готовятся к экстренному выходу из конфликта. Портал Strategic Culture в тот же день указал на невозможность победить Иран без сухопутных войск. В связи с этим отмечается, что не стоит исключать возможность успеха в ходе потенциальной десантной операции США на территории Ирана.

Президент США Дональд Трамп 4 апреля заявил, что у Ирана остается около двух суток на заключение соглашения с Вашингтоном. Он указал, что Соединенные Штаты якобы в ближайшие две-три недели нанесут мощные удары по Ирану и «отбросят страну в каменный век».

Ранее стало известно, что почти 800 школ разрушено в Иране из-за обстрелов. 

 

#США #Иран #Конфликт #расходы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]