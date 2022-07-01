Закон Республики Казахстан

9-33) разрабатывает и утверждает правила установки объектов наружной (визуальной) рекламы на открытом пространстве за пределами помещений в городе Алматы, в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования, на открытом пространстве за пределами помещений города Алматы и вне полосы отвода автомобильных дорог общего пользования;

9-31) разрабатывает и утверждает правила предоставления транспорт­ных услуг по перевозке туристов по согласованию с центральным исполнительным органом, осуществляю­щим функции государственного управления в области туристской деятельности;

9-30) принимает участие в разработке, рассмотрении проектов, инициированных местными исполнительными органами областей, государственными национальными природными парками, согласовывает по ним соответствующие решения в части развития туризма в зонах рекреационной и туристской деятельности, а также в разработке, уточнении и корректировке планов управления государственными национальными природными парками;

9-28) разрабатывает и утверждает правила по осуществлению замеров выбросов от автомобильных транспортных средств;

«9-27) разрабатывает и утверждает правила по содержанию и техническому обслуживанию фонтанного хозяйства города Алматы;

«6-2) вправе при наличии средств местного бюджета осуществлять организацию и финансирование мероприятий по текущему или капитальному ремонту фасадов, кровли многоквартирных жилых домов, направленных на придание единого архитектурного облика городу Алматы, а также направлять такие средства на специальный общегородской счет по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов;»;

18) утверждать правила установки видеокамер и проведения мониторинга видеонаблюдения в местах массового скопления граждан при наличии согласия собственников по согласованию с уполномоченными органами в сферах охраны общественного порядка и информатизации.»;

16) создавать комиссию по рассмотрению вопросов оформления недвижимости, утверждать ее состав и положение о ней;

3. В Закон Республики Казахстан от 1 июля 1998 года «Об особом статусе города Алматы»:

«16-1) разработки и утверждения методики классификации запасов месторождений и прогнозных ресурсов, инструкций по подсчету запасов полезных ископаемых, в том числе относящихся к нетрадиционным углеводородам;».

Сланцевая нефть, сланцевый газ, природный битум, метан угольных пластов и газ, извлекаемый из газовых гидратов, относятся к нетрадиционным углеводородам.»;

Газовыми гидратами признаются твердые кристаллические вещества природного происхождения, при распаде которых выделяется газ с преобладающим содержанием метана.

Сланцевой породой признается мелкозернистая обломочная порода осадочного происхождения с низкой проницаемостью, образованная из ила, органических веществ, которые представляют собой смесь хлопьев глинистых минералов и крошечных частиц (тонких частиц ила или глины) других минералов, в частности, кварца и кальцита.

Сланцевым газом признается многокомпонентная смесь углеводородов и неуглеводородных газов с преобладающим содержанием метана, находящаяся в газообразном состоянии при нормальных атмосферных температуре и давлении, содержащаяся в сланцевых породах.

2. В Кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года «О недрах и недропользовании»:

5) подпункт 5) пункта 2 статьи 84 дополнить словами «и строительство государственных социальных объектов (государственных общеобразовательных школ и дошкольных организаций, больниц и поликлиник), безвозмездно передаваемых в коммунальную собственность местного исполнительного органа в соответствии с настоящим Кодексом и Законом Республики Казахстан «Об особом статусе города Алматы».

4) абзац седьмой пункта 1 статьи 36 дополнить словами «, а также государственных социальных объектов (государственных общеобразовательных школ и дошкольных организаций, больниц и поликлиник) в соответствии с подпунктом 4-1) пунк­та 2 статьи 16 настоящего Кодекса и Закона Республики Казахстан «Об особом статусе города Алматы»;»;

«Основным условием для заключения договора о предоставлении негосударственным землепользователям права временного безвозмездного землепользования на земельных участках, изъятых для строительства государственных социальных объектов (государственных общеобразовательных школ и дошкольных организаций, больниц и поликлиник), является дальнейшая их безвозмездная передача, в том числе земельных участков, без изменения идентификационных характеристик в коммунальную собственность местного исполнительного органа в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об особом статусе города Алматы».»;

«4-1) предоставление изъятых для государственных нужд земельных участков негосударственным землепользователям во временное безвозмездное землепользование для строительства государственных социальных объектов (государственных общеобразовательных школ и дошкольных организаций, больниц и поликлиник) с дальнейшей их безвозмездной передачей, в том числе земельных участков, без изменения идентификационных характеристик в коммунальную собственность местного исполнительного органа в соответст­вии с Законом Республики Казахстан «Об особом статусе города Алматы»;»;

«10-1) заключение договоров временного безвозмездного землепользования на период строительства государственных социальных объектов (государственных общеобразовательных школ и дошкольных организаций, больниц и поликлиник) на земельных участках, безвозмездно предоставленных в соответствии с настоящим Кодексом и Законом Республики Казахстан «Об особом статусе города Алматы»;»;

1. В Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года:

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам электроэнергетики, энергосбережения и повышения энергоэффективности, недропользования, местного государственного управления, государственной границы, жилищно-коммунального хозяйства и науки

9-34) разрабатывает и утверждает правила размещения изображений наружной (визуальной) рекламы на открытом пространстве за пределами помещений в городе Алматы, в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования, на открытом пространстве за пределами помещений города Алматы и вне полосы отвода автомобильных дорог общего пользования;

9-35) разрабатывает правила эксплуатации систем наружного освещения в городе Алматы;

9-36) разрабатывает положение о комиссии по рассмотрению вопросов оформления недвижимости;

9-37) предоставляет земельные участки в соответствии с подпунктом 4-1) пункта 2 статьи 16 Земельного кодекса Республики Казахстан;»;

3) дополнить статьей 4-1 следующего содержания:

«Статья 4-1. Комиссия по рассмотрению вопросов оформления недвижимости

1. Комиссия по рассмотрению вопросов оформления недвижимости (далее – комиссия) является коллегиальным органом при местном исполнительном органе, рассмат­ривающим вопросы об оформлении прав на недвижимое имущество, построенное лицом на земельном участке, принадлежащем ему на праве собственности или землепользования, без получения соответствующих разрешений в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

2. Территории и объекты, подлежащие рассмотрению комиссией, утверждаются местным представительным органом города Алматы.

К указанным в части первой настоящего пункта территориям не могут быть отнесены земельные участки, которые в соответствии с законодательством Республики Казахстан не могут быть предоставлены в собственность или землепользование физическим и (или) негосударственным юридическим лицам для целей строительства.

3. Председателем комиссии назначается заместитель акима, курирующий земельные вопросы.

Состав комиссии формируется из числа депутатов местного представительного органа города Алматы, представителей государственных органов и организаций, членов Общественного совета города Алма­ты и иных лиц.

4. Комиссия выносит заключение по вопросам оформления прав на недвижимое имущество, находящееся на территории города Алматы, права на которое не оформлены.

При подготовке заключения комиссия рассматривает вопросы о соответствии или несоответствии недвижимого имущества, указанного в части первой настоящего пунк­та, архитектурным, градостроительным, строительным, экологическим и другим установленным законодательством Респуб­лики Казахстан требованиям.

Информация о работе комиссии ежеквартально размещается на интернет-ресурсе исполнительного органа города Алматы.

5. Заключение комиссии подписывается всеми членами комиссии и носит рекомендательный характер.

В случае наличия у члена комиссии особого мнения заключение им не подписывается, и особое мнение представляется в письменном виде председателю комиссии.

6. Исполнительный орган города Алматы на основании положительного заключения комиссии принимает решение об оформлении прав на недвижимое имущество.».

4. В Закон Республики Казахстан от 19 декабря 2003 года «О рекламе»:

пункт 4 статьи 17-2 дополнить словами «и Законом Республики Казахстан «Об особом статусе города Алматы».

5. В Закон Республики Казахстан от 9 июля 2004 года «Об электроэнергетике»:

1) статью 5 дополнить подпунктом 70-44) следующего содержания:

«70-44) разрабатывает и утверждает правила рассмотрения инвестиционных программ по модернизации, реконструкции и (или) расширению со строительством генерирующих установок с использованием газа в качестве альтернативного типа топлива, заключения инвестиционных соглашений на модернизацию, реконструкцию и (или) расширение со строительством генерирующих установок с использованием газа в качестве альтернативного типа топлива, соответствующего заключения договоров о покупке услуги по поддержанию готовности электрической мощности и установления для данных договоров индивидуальных тарифов на услугу по поддержанию готовности электрической мощности, объемов и сроков покупки услуги по поддержанию готовности электрической мощности;»;

2) в пункте 3-3 статьи 13:

подпункт 1) части первой дополнить словами «, за исключением энергоснабжающих организаций, реализующих объемы электрической энергии, приобретенные из-за пределов Республики Казахстан»;

часть третью дополнить абзацем седьмым следующего содержания:

«на объемы электрической энергии, приобретенные из-за пределов Республики Казахстан.»;

3) в статье 15-3:

в части первой пункта 3-1:

дополнить подпунктом 2-2) следующего содержания:

«2-2) с действующими энергопроизводящими организациями, реализующими мероприятия по модернизации, реконструкции и (или) расширению со строительством генерирующих установок с использованием газа в качестве альтернативного типа топлива;»;

подпункт 4) после цифр «2-1)» дополнить цифрами «, 2-2)»;

часть вторую пункта 4 дополнить подпунк­том 2-1) следующего содержания:

«2-1) электрической мощности генерирующих установок, вводимых в эксплуатацию в рамках реализации мероприятий по модернизации, реконструкции и (или) расширению со строительством генерирующих установок с использованием газа в качестве альтернативного типа топлива;»;

4) дополнить статьей 15-9 следующего содержания:

«Статья 15-9. Инвестиционные соглашения на модернизацию, реконструкцию и (или) расширение со строительством генерирующих установок с использованием газа в качестве альтернативного типа топлива

1. Инвестиционные соглашения на модернизацию, реконструкцию и (или) расширение со строительством генерирующих установок с использованием газа в качестве альтернативного типа топлива заключаются только с действующими (существующими) электрическими станциями действующих энергопроизводящих организаций, находящимися в городах республиканского значения.

2. Энергопроизводящая организация, намеревающаяся заключить с уполномоченным органом инвестиционное соглашение на модернизацию, реконструкцию и (или) расширение со строительством генерирую­щих установок с использованием газа в качестве альтернативного типа топлива, направляет на рассмотрение в совет рынка инвестиционную программу по модернизации, реконструкции и (или) расширению со строительством генерирующих установок с использованием газа в качестве альтернативного типа топлива.

3. Вместе с инвестиционной программой по модернизации, реконструкции и (или) расширению со строительством генерирую­щих установок с использованием газа в качестве альтернативного типа топлива в совет рынка также вносятся:

1) информация о соответствующем мероприятии по модернизации, реконструкции и (или) расширению со строительством генерирующих установок с использованием газа в качестве альтернативного типа топлива;

2) технико-экономическое обоснование мероприятия по модернизации, реконструкции и (или) расширению со строительством генерирующих установок с использованием газа в качестве альтернативного типа топлива;

3) положительное заключение комплексной вневедомственной экспертизы на технико-экономическое обоснование мероприятия по модернизации, реконструкции и (или) расширению со строительством генерирующих установок с использованием газа в качестве альтернативного типа топлива;

4) положительное заключение государственной экологической экспертизы.

4. Инвестиционные программы по модернизации, реконструкции и (или) расширению со строительством генерирующих установок с использованием газа в качестве альтернативного типа топлива, представленные поз­же срока, определенного уполномоченным органом, и не соответствующие пункту 3 настоящей статьи, не принимаются к рассмотрению советом рынка.

5. Инвестиционные программы по модернизации, реконструкции и (или) расширению со строительством генерирующих установок с использованием газа в качестве альтернативного типа топлива не подлежат изменению после направления в совет рынка.

6. Инвестиционные программы по модернизации, реконструкции и (или) расширению со строительством генерирующих установок с использованием газа в качестве альтернативного типа топлива, представленные в совет рынка согласно пунктам 2 и 3 нас­тоящей статьи, рассматриваются советом рынка в порядке, определенном уполномоченным органом.

7. Совет рынка отдельно по каждой инвестиционной программе по модернизации, реконструкции и (или) расширению со строительством генерирующих установок с использованием газа в качестве альтернативного типа топлива готовит заключение о целесообразности либо нецелесообразности ее реализации.

8. На основании заключения совета рынка уполномоченный орган принимает решение о заключении (об отказе в заключении) инвестиционного соглашения на модернизацию, реконструкцию и (или) расширение со строительством генерирующих установок с использованием газа в качестве альтернативного типа топлива.

Основанием для отказа в заключении инвестиционного соглашения на модернизацию, реконструкцию и (или) расширение со строительством генерирующих установок с использованием газа в качестве альтернативного типа топлива является отсутствие газотранспортной инфраструктуры в городе республиканского значения, в котором энергопроизводящая организация планирует осуществление мероприятия по модернизации, реконструкции и (или) расширению со строительством генерирующих установок с использованием газа в качестве альтернативного типа топлива.

9. Инвестиционное соглашение на модернизацию, реконструкцию и (или) расширение со строительством генерирующих установок с использованием газа в качестве альтернативного типа топлива содержит следующую информацию:

1) наименование энергопроизводящих организаций;

2) объем услуги по поддержанию готовности электрической мощности. При этом энергопроизводящей организации запрещается заключать с единым закупщиком договоры о покупке услуги по поддержанию готовности электрической мощности согласно подпунктам 3) и 4) части первой пункта 3-1 статьи 15-3 настоящего Закона на объем электрической мощности генерирующих установок, вводимых в эксплуатацию в рамках реализации мероприятия по модернизации, реконструкции и (или) расширению со строительством генерирующих установок с использованием газа в качестве альтернативного типа топлива;

3) тариф на услугу по поддержанию готовности электрической мощности как переменную величину по годам с учетом возврата основного долга, привлеченного для реализации мероприятия по модернизации, реконструкции и (или) расширению со строительством генерирующих установок с использованием газа в качестве альтернативного типа топлива, с учетом срока покупки услуги по поддержанию готовнос­ти электрической мощности (в месяцах) и объема услуги по поддержанию готовности электрической мощности.

В случае, если генерирующие установки с использованием газа в качестве альтернативного типа топлива вводятся поочередно и (или) поэтапно и (или) пусковыми комплексами, тарифы на услугу по поддержанию готовности электрической мощности определяются в зависимости от объемов электрической мощности вводимых генерирующих установок;

4) срок покупки услуги по поддержанию готовности электрической мощности не менее десяти лет, начиная с даты, указанной в подпункте 5) настоящего пункта;

5) дату начала покупки услуги по поддержанию готовности электрической мощности, соответствующую плановой дате ввода в эксплуатацию генерирующей установки с использованием газа в качестве альтернативного типа топлива;

6) сведения о соответствующем мероприятии по модернизации, реконструкции и (или) расширению со строительством генерирующих установок с использованием газа в качестве альтернативного типа топлива.

10. После заключения уполномоченным органом инвестиционного соглашения на модернизацию, реконструкцию и (или) расширение со строительством генерирующих установок с использованием газа в качестве альтернативного типа топлива единый закупщик заключает с данными организациями договоры о покупке услуги по поддержанию готовности электрической мощности по тарифам, в объеме и на сроки, которые указаны в инвестиционном соглашении.

11. Покупка услуги по поддержанию готовности электрической мощности по договорам, указанным в пункте 10 настоящей статьи, осуществляется с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором соответствующие энергопроизводящие организации внесли единому закупщику акты проведения системным оператором аттестаций электрической мощности генерирующих установок, но не ранее даты, указанной в подпункте 5) пункта 9 настоящей статьи.

В случае, если генерирующие установки с использованием газа в качестве альтернативного типа топлива вводятся поочередно и (или) поэтапно и (или) пусковыми комплексами, оплата услуги по поддержанию готовности электрической мощности осуществляется по тарифам на услугу по поддержанию готовности электрической мощности в зависимости от объемов электрической мощности вводимых генерирую­щих установок.

12. Электрическая мощность энергопроизводящей организации, с которой заключено инвестиционное соглашение на модернизацию, реконструкцию и (или) расширение со строительством генерирующих установок с использованием газа в качестве альтернативного типа топлива, с даты фактической покупки ее услуги по поддержанию готовности электрической мощности, указанной в пункте 11 настоящей статьи, подлежит обязательной ежегодной аттестации электрической мощности генерирующих установок системным оператором.

В случае, если в результате проведения очередной аттестации электрической мощности генерирующих установок значение аттестованной электрической мощности генерирующих установок, вводимых в эксплуа­тацию в рамках мероприятий по модернизации, реконструкции и (или) расширению со строительством генерирующих установок с использованием газа в качестве альтернативного типа топлива, окажется меньше объема услуги по поддержанию готовности электрической мощности, установленного в договоре о покупке услуги по поддержанию готовности электрической мощности, объем услуги по поддержанию готовности электрической мощности, установленный в договоре о покупке услуги по поддержанию готовности электрической мощности, снижается до аттестованного значения до проведения очередной аттестации электрической мощности генерирующих установок.

13. Величина ежегодной амортизации мероприятия по модернизации, реконструкции и (или) расширению со строительством генерирующих установок с использованием газа в качестве альтернативного типа топлива в рамках настоящей статьи не подлежит включению в тариф на услугу по поддержанию готовности электричес­кой мощности.

14. Действие настоящей статьи не распрост­раняется на энергопроизводящие организации, включенные уполномоченным органом в Реестр.».

6. В Закон Республики Казахстан от 18 февраля 2011 года «О науке»:

1) статью 1 дополнить подпунктом 21-1) следующего содержания:

«21-1) академик Национальной академии наук Республики Казахстан – ученый, имею­щий выдающиеся достижения в области нау­ки, избираемый академией в порядке и на условиях, определяемых уполномоченным органом в области науки;»;

2) статью 4 дополнить подпунктом 2-2) следующего содержания:

«2-2) разработка и утверждение правил и критериев избрания академиков Национальной академии наук Республики Казахстан;»;

3) пункт 3 статьи 8 изложить в следующей редакции:

«3. Национальная академия наук Респуб­лики Казахстан, созданная в форме некоммерческого акционерного общества со стопроцентным участием государства в уставном капитале:

1) вырабатывает рекомендации по определению приоритетных направлений научной, научно-технической и инновационной деятельности в соответствии с приоритетами социально-экономического развития, а также приоритетных направлений стратегических, фундаментальных и прикладных научных исследований в Республике Казахстан;

2) координирует подготовку и издание ежегодного национального доклада по науке;

3) координирует подготовку и проведение форсайтных исследований по развитию науки;

4) проводит конкурсы на соискание именных премий и стипендий в области науки;

5) проводит научные исследования в различных областях науки и техники;

6) издает научные журналы;

7) участвует в развитии международного научного и научно-технического сотрудничества;

8) участвует в популяризации науки;

9) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

Национальные и отраслевые академии, действующие в сфере научной и (или) научно-технической деятельности, творческие союзы ученых, являющиеся общественными объединениями, принимают участие в формировании и реализации научной, научно-технической и инновационной политики, разработке приоритетных направлений развития науки, научно-технической экспертизе фундаментальных и прикладных научных исследований, работ, выдвинутых на соискание научных премий, разработке проектов нормативных правовых актов в научно-технической сфере, профессиональной консолидации ученых для обеспечения социально-экономического развития Респуб­лики Казахстан.

Академику Национальной академии наук Республики Казахстан, достигшему пенсионного возраста, установленного Законом Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан», устанавливается ежемесячная пожизненная стипендия в размере и порядке, определяемых Правительством Республики Казахстан.».

7. В Закон Республики Казахстан от 13 января 2012 года «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности»:

1) в статье 1:

подпункт 2) после слов «национальные компании,» дополнить словом «учредителем,»;

в подпункте 5) слова «, потребляющие энергетические ресурсы в объеме, эквивалентном ста и более тонн условного топлива в год» исключить;

подпункт 5-1) изложить в следующей редакции:

«5-1) целевой энергоаудит – энергоаудит, проводимый на добровольной основе, имею­щий целевой характер и ограничение по объему проведения;»;

дополнить подпунктами 5-2), 5-3), 8-1) и 8-2) следующего содержания:

«5-2) учебный центр – субъект предпринимательства, осуществляющий деятельность в области переподготовки и (или) повышения квалификации кадров в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности;

5-3) заказчики – государственные учреж­дения, а также государственные предприятия, юридические лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей учас­тия в уставном капитале) которых принадлежат государству, и аффилированные с ними юридические лица, за исключением национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных управляющих компаний и аффилированных с ними юридических лиц;»;

«8-1) экспресс-энергоаудит – энергоаудит, проводимый по сокращенной программе и с целью подтверждения результатов энергетического анализа, осуществляемого в рамках системы менеджмента в области энергосбережения и повышения энергоэффективности и предыдущего заключения по энергосбережению и повышению энергоэффективности;

8-2) энергетический аудитор (далее – энергоаудитор) – физическое лицо, имеющее сертификат соответствия в области энергосбережения и повышения энергоэффективности;»;

подпункты 9) и 12) изложить в следующей редакции:

«9) энергетический аудит (далее – энергоаудит) – сбор, обработка и анализ данных об использовании энергетических ресурсов в целях оценки возможности и потенциала энергосбережения и подготовки заключения по энергосбережению и повышению энергоэффективности;»;

«12) энергетическая эффективность (далее – энергоэффективность) – количественное отношение объема предоставленных услуг, работ, выпущенной продукции (товаров) или произведенных энергетических ресурсов к затраченным на это исходным энергети­ческим ресурсам;»;

подпункт 12-2) исключить;

дополнить подпунктами 14-1) и 14-2) следующего содержания:

«14-1) менеджмент в области энергосбережения и повышения энергоэффективности (далее – энергоменеджмент) − комплекс административных действий, направленных на обеспечение рационального потребления энергетических ресурсов и повышение энергоэффективности объекта;

14-2) сертификат соответствия в области энергосбережения и повышения энергоэффективности – документ, выдаваемый органом по подтверждению соответствия, удостоверяющий компетентность энергоаудитора выполнять работы в области энергосбережения и повышения энергоэффективности;»;

подпункт 17-1) изложить в следующей редакции:

«17-1) национальный институт развития в области энергосбережения и повышения энергоэффективности – юридическое лицо, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству;»;

дополнить подпунктом 17-2) следующего содержания:

«17-2) карта энергоэффективности – единый республиканский перечень проектов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности с указанием источников финансирования, графиков и планов мероприятий по их реализации;»;

2) в статье 5:

в подпункте 6-8) слова «технологических процессов,» исключить;

подпункт 6-10) изложить в следующей редакции:

«6-10) разрабатывает и утверждает порядок проведения энергоаудита;»;

в подпункте 6-12) слова «, разрабатываемого субъектом Государственного энергетического реестра по итогам энергоаудита» исключить;

дополнить подпунктами 6-15), 6-16) и 6-17) следующего содержания:

«6-15) разрабатывает и утверждает методику расчета нормативов энергопотребления;

6-16) разрабатывает и утверждает правила мониторинга энергопотребления государственных учреждений;

6-17) устанавливает целевые индикаторы по энергоэффективности для субъектов Государственного энергетического реестра, потребляющих энергетические ресурсы в объеме, эквивалентном пятидесяти тысячам и более тонн условного топлива в год;»;

подпункты 12-1), 13-1), 13-2), 13-3) и 13-6) исключить;

дополнить подпунктами 16-1), 16-2), 16-3), 16-4) и 16-5) следующего содержания:

«16-1) проводит оценку деятельности местных исполнительных органов по вопросам энергосбережения и повышения энергоэффективности;

16-2) разрабатывает и утверждает правила мониторинга государственных закупок и закупок товаров, работ, услуг в области энергосбережения и повышения энергоэффективности;

16-3) разрабатывает и утверждает перечень товаров, работ, услуг, на которые распространяются требования по энергоэффективности при осуществлении государственных закупок и закупок товаров, работ, услуг;

16-4) устанавливает требования по энергоэффективности товаров, работ, услуг при осуществлении государственных закупок и закупок товаров, работ, услуг;

16-5) проводит мониторинг государственных закупок и закупок товаров, работ, услуг в области энергосбережения и повышения энергоэффективности;»;

в подпункте 17-3) слова «заключений энергоаудита» заменить словами «заключений по энергосбережению и повышению энергоэффективности»;

3) в статье 6:

пункт 4 дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

«1-1) разрабатывают и утверждают дорожные карты по энергосбережению и повышению энергоэффективности со сроком реализации три года по согласованию с уполномоченным органом, а также осуществляют их реализацию;»;

пункт 5 дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

«1-1) разрабатывают и утверждают дорожные карты по энергосбережению и повышению энергоэффективности со сроком реализации три года по согласованию с уполномоченным органом, а также осуществляют их реализацию;»;

4) пункт 2 статьи 7 изложить в следующей редакции:

«2. Государственный контроль в области энергосбережения и повышения энергоэффективности осуществляется в форме проверок и профилактического контроля.

Проверки и профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля осуществляются в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан.

Профилактический контроль без посещения субъекта (объекта) контроля осуществляется в соответствии с настоящим Законом и Предпринимательским кодексом Республики Казахстан.»;

5) главу 2 дополнить статьей 7-1 следующего содержания:

«Статья 7-1. Профилактический контроль без посещения субъекта (объекта) контроля в области энергосбережения и повышения энергоэффективности

1. Целями профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля в области энергосбережения и повышения энергоэффективности являются своевременное пресечение и недопущение нарушений требований законодательства Республики Казахстан об энергосбережении и повышении энергоэффективности, предоставление субъекту контроля права самостоятельного устранения нарушений, выявленных по результатам такого контроля, и снижение административной нагрузки на него.

2. Профилактический контроль без посещения субъекта (объекта) контроля в области энергосбережения и повышения энергоэффективности осуществляется путем изучения, анализа, сопоставления информации, полученной из различных источников, в том числе на основе сведений:

1) представленных центральными государственными и местными исполнительными органами;

2) представленных национальным институтом развития в области энергосбережения и повышения энергоэффективности;

3) полученных из средств массовой информации и иных источников, обращений физических и юридических лиц.

3. Профилактический контроль без посещения субъекта (объекта) контроля в области энергосбережения и повышения энергоэффективности осуществляется уполномоченным органом.

4. По итогам профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля составляется рекомендация об устранении выявленных нарушений требований законодательства Республики Казахстан об энергосбережении и повышении энергоэффективности (далее – рекомендация) в срок не позднее пяти рабочих дней со дня выявления таких нарушений без возбуждения дела об административном правонарушении с обязательным разъяснением субъекту контроля способа устранения нарушений.

5. Рекомендация должна быть вручена субъекту контроля лично под роспись или иным способом, подтверждающим факты ее отправки и получения.

Рекомендация, направленная одним из нижеперечисленных способов, считается врученной (полученной) в следующих случаях:

1) нарочно – с даты отметки в рекомендации о получении;

2) почтой – с даты уведомления о получении почтового отправления заказным письмом;

3) электронным способом – с даты отправки на электронный адрес субъекта контроля.

При отказе субъекта контроля принять рекомендацию, лицо, доставляющее или вручающее ее, делает соответствующую отметку на рекомендации, которая возвращается в уполномоченный орган.

6. Рекомендация должна быть исполнена в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем ее вручения (получения), за исключением случаев, когда более длительный срок исполнения указан в самой рекомендации.

7. В случае несогласия с нарушениями, указанными в рекомендации, субъект контроля вправе направить в уполномоченный орган возражение в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем вручения (получения) рекомендации.

8. Неисполнение в установленный срок рекомендации влечет назначение профилактического контроля с посещением субъек­та (объекта) контроля путем включения в полугодовой список проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля.

9. Кратность проведения профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля в области энергосбережения и повышения энергоэффективности – не более двух раз в год.

10. Результаты профилактического кон­троля без посещения субъекта (объекта) контроля в области энергосбережения и повышения энергоэффективности подлежат учету в специальном журнале регистрации профилактического контроля без посещения субъекта (объекта), который должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью уполномоченного органа.»;

6) в статье 9:

в пункте 1:

абзац первый и подпункты 1), 3), 4) и 6) изложить в следующей редакции:

«1. Информация, вносимая в Государственный энергетический реестр в отношении субъектов Государственного энергетического реестра, за исключением государственных учреждений, включает:

1) индивидуальный идентификационный номер индивидуального предпринимателя, его почтовый адрес, наименование или бизнес-идентификационный номер юридического лица, его почтовый адрес, наименование и основные виды деятельности;»;

«3) копию плана мероприятий по энерго­сбережению и повышению энергоэффективности, а также дополнения и (или) изменения, вносимые в данный план мероприятий;

4) результаты исполнения плана мероприя­тий по энергосбережению и повышению энергоэффективности за отчетный период;»;

«6) копию заключения по энергосбережению и повышению энергоэффективности;»;

подпункт 7) исключить;

дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

«1-1. Информация, вносимая в Государственный энергетический реестр в отношении субъектов Государственного энергетического реестра, являющихся государственными учреждениями, включает:

1) бизнес-идентификационный номер юридического лица, его почтовый адрес, наи­менование и основные виды деятельности;

2) объемы потребления энергетических ресурсов и воды в натуральном и денежном выражении за один календарный год;

3) мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности за отчетный период и копию заключения по энергосбережению и повышению энергоэффективности или технического отчета (при наличии);

4) источники отопления и расход энергетических ресурсов на отопление на единицу площади зданий, строений, сооружений за отчетный период;

5) перечень энергопотребляющего оборудования.»;

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Информация, указанная в пунктах 1 и 1-1 настоящей статьи, предоставляется субъектами Государственного энергетического реестра национальному институту развития в области энергосбережения и повышения энергоэффективности на бумажном или электронном носителе ежегодно в срок до 1 апреля.

При этом информация, указанная в под­пунк­тах 3), 4) и 6) пункта 1 настоящей статьи, предоставляется субъектами Государственного энергетического реестра, потребляю­щими энергетические ресурсы в объеме, эквивалентном менее тысячи пятисот тонн условного топлива в год при наличии.»;

7) в статье 11:

в пункте 4 слово «заказчика» исключить;

в части второй пункта 5 слова «Заключение энергоаудита» заменить словами «Заключение по энергосбережению и повышению энергоэффективности»;

в пункте 6 слова «заключении энерго­аудита» заменить словами «заключении по энергосбережению и повышению энергоэффективности»;

8) в подпункте 5) части первой пункта 1 статьи 13 цифры «2,5» заменить словами «выше 1,0»;

9) в статье 14:

подпункт 1) пункта 1 изложить в следую­щей редакции:

«1) энергоаудит, осуществляемый юридическими лицами;»;

в пункте 2 слова «Юридические лица» заменить словами «Субъекты предпринимательства»;

в пункте 3:

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

«1) иметь в штате не менее четырех энергоаудиторов;»;

дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

«1-1) иметь сертификат соответствия в области энергосбережения и повышения энергоэффективности на первого руководителя юридического лица;»;

в пункте 4 слова «Юридические лица» заменить словами «Субъекты предпринимательства»;

10) дополнить статьями 14-1 и 14-2 следую­щего содержания:

«Статья 14-1. Подтверждение соответствия энергоаудитора

Национальные стандарты в области энергосбережения и повышения энергоэффективности разрабатываются и утверждаются в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан в сфере стандартизации.

Подтверждение соответствия энергоаудитора осуществляется в соответствии с законами Республики Казахстан «О техническом регулировании» и «Об аккредитации в облас­ти оценки соответствия» и национальными стандартами в области энергосбережения и повышения энергоэффективности.

Статья 14-2. Энергоаудитор

1. Энергоаудитор осуществляет свою деятельность только в составе одной энергоаудиторской организации на основе трудового договора и (или) в качестве индивидуального предпринимателя.

2. Энергоаудитор, являющийся индивидуальным предпринимателем, проводит энергоаудит только зданий, строений, сооружений.

3. Энергоаудитор, являющийся индивидуальным предпринимателем, обязан владеть на праве собственности или на ином законном основании поверенными на территории Республики Казахстан информационно-измерительными комплексами и техническими средствами согласно перечню информационно-измерительных комплексов и технических средств, утвержденному уполномоченным органом.»;

11) в статье 16:

пункт 1 исключить;

в пункте 2 слово «(заказчика)» исключить;

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. По результатам энергоаудита или экспресс-энергоаудита составляется заключение по энергосбережению и повышению энергоэффективности.

По результатам целевого энергоаудита составляется технический отчет по энергосбережению и повышению энергоэффективности.»;

дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:

«3-1. Субъекты Государственного энергетического реестра, за исключением государственных учреждений, разрабатывают и утверждают план мероприятий по энерго­сбережению и повышению энергоэффективности по итогам проведенного энергоаудита или экспресс-энергоаудита. План мероприя­тий по энергосбережению и повышению энергоэффективности разрабатывается и утверждается в течение шести месяцев со дня получения заключения по энергосбережению и повышению энергоэффективности.»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Субъекты Государственного энергети­ческого реестра, потребляющие ­энергетические ресурсы в объеме, эквивалентном тысяче пятистам и более тонн условного топлива в год, за исключением государственных учреждений, проходят обязательный энергоаудит не реже одного раза каждые пять лет.»;

дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:

«4-1. Субъекты Государственного энергетического реестра, потребляющие энергетические ресурсы в объеме, эквивалентном тысяче пятистам и более тонн условного топлива в год, за исключением государственных учреждений, вправе провести экспресс-энергоаудит взамен обязательного энергоаудита при одновременном соблюдении следующих условий:

1) наличие предыдущего заключения по энергосбережению и повышению энергоэффективности;

2) достижение потенциала энергосбережения в объеме не менее пяти процентов в течение последних пяти лет за счет выполнения плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности и (или) снижение ими удельного энергопотребления на единицу продукции в объеме не менее пяти процентов в течение пяти лет;

3) наличие сертификата соответствия системы энергоменеджмента.»;

пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Энергоаудиторским организациям или энергоаудиторам, являющимся индивидуальными предпринимателями, запрещается проведение энергоаудита:

обратившегося лица, чьим участником, кредитором являются энергоаудиторские организации и их работники или энергоаудиторы, являющиеся индивидуальными предпринимателями;

работники которых, осуществляющие энергоаудит (энергоаудиторы), состоят в трудовых отношениях с обратившимся лицом или являются близкими родственниками (родителями, детьми, усыновителями (удочерителями), усыновленными (удочеренными), полнородными и неполнородными братьями и сестрами, дедушками, бабушками, внуками) или супругом (супругой), или свойственниками должностных лиц обратившегося лица, а также акционера (участника), владеющего десятью и более процентами акций (или долями участия в уставном капитале) обратившегося лица;

в случаях, когда голосующие акции (доли участия в уставном капитале) энергоаудиторской организации прямо или косвенно принадлежат обратившемуся лицу. Косвенная принадлежность означает принадлежность каждому последующему аффилированному лицу акций (доли участия в уставном капитале) иного юридического лица;

работники которых, осуществляющие энергоаудит (энергоаудиторы), имеют личные имущественные интересы в обратившемся лице;

если у энергоаудиторской организации и их работников, энергоаудиторов, являющихся индивидуальными предпринимателями, имеются денежные обязательства перед обратившимся лицом или у обратившегося лица перед ними, за исключением обязательств по проведению энергоаудита.»;

дополнить пунктом 7 следующего содержания:

«7. Субъекты Государственного энергетического реестра не проводят обязательный энергоаудит в случаях:

1) потребления энергетических ресурсов в объеме, эквивалентном менее тысячи пятисот тонн условного топлива в год;

2) отсутствия на балансе объекта (объектов) потребления энергетических ресурсов;

3) потребления энергетических ресурсов только в целях эксплуатации транспортных средств;

4) если являются объектом историко-культурного наследия или культовым зданием, строением и сооружением.»;

12) в статье 20:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«Национальный институт развития в области энергосбережения и повышения энергоэффективности:»;

подпункт 4) изложить в следующей редакции:

«4) запрашивает и получает информацию, необходимую для формирования и ведения Государственного энергетического реестра, от субъектов Государственного энергетического реестра, субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, энергоаудиторов, являющихся индивидуальными предпринимателями, а также от энергосервисных компаний;»;

подпункт 6) после слова «проводит» дополнить словами «оценку и анализ эффективности планов мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности,»;

дополнить подпунктами 6-1) и 6-2) следую­щего содержания:

«6-1) проводит мониторинг энергопотребления государственных учреждений и размещает на своем интернет-ресурсе отчет по итогам проведения мониторинга энергопотребления государственных учреждений;

6-2) содействует уполномоченному органу при проведении мониторинга государственных закупок и закупок товаров, работ, услуг в области энергосбережения и повышения энергоэффективности и в подготовке рекомендаций по актуализации перечня товаров, работ, услуг, на которые распространяются требования по энергоэффективности при осуществлении государственных закупок и закупок товаров, работ, услуг;»;

в подпункте 7) слова «заключений энергоаудитов» заменить словами «заключений по энергосбережению и повышению энергоэффективности»;

подпункт 8) изложить в следующей редакции:

«8) оказывает информационные, аналитические и консультационные услуги в области энергосбережения и повышения энергоэффективности;»;

13) в статье 21:

в абзаце первом пункта 1 слова «пунктах 2-5» заменить словами «пунктах 2, 3, 4 и 5»;

подпункт 3) пункта 2 после слов «производства и» дополнить словом «(или)»;

дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:

«2-1. Заказчики, определенные настоящим Законом, обязаны осуществлять государственные закупки и закупки товаров, работ, услуг в соответствии с требованиями по энергоэффективности.»;

пункт 3 дополнить частью второй следую­щего содержания:

«При этом государственные учреждения, не имеющие на праве собственности недвижимое имущество, освобождаются от предоставления информации, указанной в пункте 1-1 статьи 9 настоящего Закона.»;

дополнить пунктами 3-1 и 3-2 следующего содержания:

«3-1. Субъекты Государственного энергетического реестра, потребляющие энергетические ресурсы в объеме, эквивалентном тысяче пятистам и более тонн условного топлива в год, обязаны назначить ответственное лицо по энергосбережению и повышению энергоэффективности.

3-2. Субъекты Государственного энергетического реестра, потребляющие энергетические ресурсы в объеме, эквивалентном пятидесяти тысячам и более тонн условного топлива в год, обязаны обеспечить достижение целевых индикаторов по энергоэффективности, установленных уполномоченным органом.»;

в пункте 4:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«4. Энергоаудиторские организации и энергоаудиторы, являющиеся индивидуальными предпринимателями, обязаны:»;

подпункт 3) исключить;

подпункт 3) пункта 5 исключить;

14) статью 23 изложить в следующей редакции:

«Статья 23. Обжалование действий (бездействия) должностного лица уполномоченного органа

Физические и (или) юридические лица вправе обжаловать действия (бездействие) должностного лица уполномоченного органа в порядке, установленном законами Респуб­лики Казахстан.»;

15) дополнить статьей 23-1 следующего содержания:

«Статья 23-1. Переходные положения

Энергоаудитор, имеющий аттестат энергоаудитора в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, вправе пройти подтверждение соответствия энергоаудитора по истечении шести месяцев со дня принятия национальных стандартов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности.».

8. В Закон Республики Казахстан от 16 января 2013 года «О Государственной границе Республики Казахстан»:

статью 60 дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

«1-1) организует проектирование и строительство зданий и сооружений пограничных отделов (отделений) Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, а также автомобильных пунктов пропуска через Государственную границу;».

9. В Закон Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях»:

1) строку 369-2 приложения 2 исключить;

2) пункт 49 приложения 3 после слов «по энергоаудиту и» дополнить словом «(или)».

10. В Закон Республики Казахстан от 27 декабря 2018 года «О естественных монополиях»:

1) статью 9 дополнить подпунктами 2-1) и 2-2) следующего содержания:

«2-1) направляют в уполномоченный орган заключение о целесообразности или нецелесообразности принятия мероприятий инвестиционной программы субъекта естественной монополии не позднее тридцати рабочих дней со дня представления заявления на утверждение инвестиционной программы;

2-2) по итогам рассмотрения отчета об исполнении утвержденной инвестиционной программы субъекта естественной монополии не позднее сорока пяти календарных дней со дня его поступления направляют в установленном порядке в уполномоченный орган свое заключение о целесообразности или нецелесообразности принятия исполнения мероприятий утвержденной инвестиционной программы;»;

2) статью 10 дополнить подпунктами 2-1) и 2-2) следующего содержания:

«2-1) направляют в уполномоченный орган заключение о целесообразности или нецелесообразности принятия мероприятий инвестиционной программы субъекта естественной монополии не позднее тридцати рабочих дней со дня представления заявления на утверждение инвестиционной программы;

2-2) по итогам рассмотрения отчета об исполнении утвержденной инвестиционной программы субъекта естественной монополии, находящегося в местном разделе Государственного регистра субъектов естественных монополий, не позднее сорока пяти календарных дней со дня его поступления направляют в уполномоченный орган в установленном порядке свое заключение о целесообразности или нецелесообразности принятия исполнения мероприятий утвержденной инвестиционной программы;»;

3) в статье 21:

абзац первый пункта 6 изложить в следую­щей редакции:

«6. Реализация утвержденной инвестиционной программы и возврат заемных средств, привлеченных для ее реализации, а также возврат средств, привлеченных для реализации государственных программ и (или) национальных проектов, осуществляются:»;

часть вторую пункта 7 после слов «государственных программ» дополнить словами «и (или) национальных проектов»;

4) в статье 22:

в пункте 1:

подпункт 1) после слова «изменение» дополнить словами «вида и»;

в подпункте 4) слова «Республики Казахстан»­ заменить словами «и (или) национальных проектов»;

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Изменение тарифа осуществляется по инициативе уполномоченного органа не более двух раз в год, по инициативе субъекта естественной монополии – не более одного раза в год.»;

5) в статье 26:

в подпункте 3) пункта 1 слова «энергетического аудита» заменить словами «энергоаудита или экспресс-энергоаудита»;

в части первой пункта 2:

подпункты 15) и 16) изложить в следующей редакции:

«15) исполнять утвержденную тарифную смету, за исключением неисполнения статей затрат утвержденной тарифной сметы менее чем на пять процентов от размеров, предусмотренных утвержденной тарифной сметой, и случаев, предусмотренных подпунктом 4) пункта 2 статьи 33 настоящего Закона;

16) исполнять мероприятия утвержденной инвестиционной программы, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 3) пункта 2 статьи 33 настоящего Закона;»;

подпункт 17) дополнить словами «в элект­ронной форме»;

6) в абзаце втором подпункта 4) пункта 2 статьи 33 слова «энергетического аудита» заменить словами «энергоаудита или экс­пресс-энергоаудита».

11. В Закон Республики Казахстан от 26 декабря 2019 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства»:

в пунктах 3 и 5 статьи 2 слова «до 1 июля 2022 года» заменить словами «до 1 июля 2023 года».

Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением:

1) абзаца четвертого подпункта 10) пунк­та 7 статьи 1, который вводится в действие по истечении шести месяцев со дня принятия национальных стандартов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности;

2) абзацев десятого и семнадцатого подпункта 1), абзаца десятого подпункта 2), абзацев пятого – девятого подпункта 9), абзацев пятого – восьмого подпункта 10), абзацев шестнадцатого – двадцать второго подпункта 11), абзацев четвертого и пятого подпункта 12), абзацев двенадцатого и тринадцатого подпункта 13) пункта 7 и подпунк­та 1) пункта 9 статьи 1, которые вводятся в действие по истечении двенадцати месяцев со дня принятия национальных стандартов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности;

3) пункта 11 статьи 1, который вводится в действие с 1 июля 2022 года.

Статья 3. Установить, что абзац третий подпункта 1), абзац четырнадцатый подпункта 2) и подпункт 3) пункта 3 статьи 1 настоящего Закона действуют до 1 января 2027 года и применяются к недвижимому имуществу, построенному без получения соответствующих разрешений в порядке, установленном законодательством Респуб­лики Казахстан, до введения в действие настоящего Закона.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Нур-Султан, Акорда, 30 июня 2022 года

№ 130-VІI ЗРК