Защита прав детей и молодежи – приоритетная задача государства

Всемирный день ребенка был инициирован Генеральной Ассамблеей ООН 70 лет назад. Примечательно, что в этот же день в 1959 году была принята «Декларация прав ребенка», а спустя ровно 30 лет – «Конвенция прав ребенка». Дата направлена на улучшение благополучия детей, защиту их прав и интересов. О том, как реализуются отдельные инициативы, связанные с защитой прав детей в Казахстане, мы говорим с руководителем общественного фонда «Бақытты бала» Аяш Макеновой.

– Аяш Мурсалимовна, почему ваш фонд выбрал именно это направление работы?

– Идея создания фонда возникла у меня лет десять назад. В то время я работала на государственной службе и была одним из руководителей Комитета по охране прав детей Министерства образования и науки. Мы обсуждали с коллегами вопросы сотрудничества с нашими партнерами – неправительственными организациями. При комитете был Совет по работе с НПО.

Отдельные проекты, программы, реа­лизуемые неправительственными организациями, были эффективнее, чем сопоставимые усилия других субъектов общества и государства. Но вместе с тем мы видели, что некоторым НПО недостает организованности, управленческого опыта в реализации своих уставных задач. Существовала явная зависимость от государственного финансирования. По сути, был ограниченный доступ к финансовым ресурсам. Также были трудности в коммуникациях с лицами, принимавшими решения и имевшими тогда влияние на политику.

Появилось желание внести свой вклад в развитие гражданского общества. И такая возможность представилась мне в 2016 году. Находясь уже вне государственной службы, вместе со своими единомышленниками я учредила общественную организацию. Перед нами не стоял выбор предмета деятельности общественной организации. Фонд определил для себя приоритет. Это дети, подростки, юные и молодые граждане, их права и обязанности. Деятельность фонда была подчинена важной задаче – содействовать соблюдению и обеспечению законных интересов именно этой категории населения Казахстана. Думаю, мы выбрали очень символичное название – «Бақытты бала».

– Как проходило становление вашего фонда?

– В свое время в Комитете по охране прав детей именно мне выпала задача готовить проект Указа Президента «О создании института Уполномоченного по правам ребенка в Республике Казахстан». При этом этот статус института действовал на общественных началах.

В 2016 году первым уполномоченным по правам ребенка была назначена Загипа Яхяновна Балиева, совмещавшая эту должность с мандатом депутата Мажилиса Парламента. Забегая вперед, скажу, что в течение нескольких лет именно наш фонд сумел организовать деятельность уполномоченного по правам ребенка в РК.

Как нам удалось это сделать, не имея финансирования, кадрового, материально-технического обеспечения? Помог наш предыдущий опыт. Мы знали прак­тически все законодательство о правах детей, разбирались в статистике, имели ясное представление о текущей ситуа­ции. В период 2014–2016 годов в составе правительственных делегаций я участвовала в подготовке и защите страновых докла­дов Казахстана в договорных органах ООН, персонально готовила организацию защиты четвертого периодического доклада страны о выполнении положений Конвенции ООН о правах ребенка. Мы хорошо изучили международный опыт омбудсмена по правам ребенка и знали, как его реализовать у нас.

С помещением для офиса омбудсмена в Казахстане нам помогли коллеги из АНК. Отдельная благодарность за это Ералы Лукпановичу Тугжанову. Мы оборудовали Общественную приемную для детей и молодежи во Дворце мира и согласия благодаря помощи КФ «Сам­рук-Қазына Траст». Это место стало площадкой, доступной детям и молодым людям. Очень интересные встречи и дискуссии проводились с такими парт­нерами, как «Жас Ұлан» (руководитель Динара Садвакасова), Конгресс молодежи Казахстана (Тохтар Болысов), «Жұлдыз» (Елена Дмитриенко), «Скауты Великой степи» (Ильдар Катенов), ОФ «Право» (Ольга Рыль), психологический центр «Келешек» (Наталья Семененко) и многими другими активными НПО.

Эффективным партнером для нас стал Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в РК. К слову, в то время я была национальным консультантом местного представительства. При их поддержке мы организовали работу детского омбудсмена, наладили постоянную связь с международными правозащитными организациями. К нам приезжали первые руководители Комитета ООН по правам ребенка, их интересовал процесс развития института детского омбудсмена.

Ежегодно мы издавали доклады об итогах деятельности уполномоченного по правам ребенка, направляли их в Администрацию Президента, практиковали публичные отчеты. Аппарат Мажилиса, безусловно, оказывал хорошее содействие своему депутату, имевшему статус омбудсмена.

Вот так и работал, не имея собственного официального аппарата, первый омбудсмен по правам детей – с помощью общественной организации и благодаря сформированному нами окружению неравнодушных партнеров.

– Расскажите о конкретных успешных кейсах...

– В течение двух лет мы создали уникальную диалоговую платформу в формате республиканской и международной конференций «Казахстан, дружественный к ребенку!» Мы организовали 13 диалоговых площадок по всем аспектам прав детей. В их числе – «Ребенок и закон», «Независимый мониторинг», «Уважение взглядов ребенка», «Ребенок и семья», «Дети и борьба с насилием», «Ребенок и здоровье», «Дети с особыми потребностями в развитии» и другие.

Темы были выбраны по тем направлениям, по которым Комитет ООН рекомендовал Казахстану принять меры для улучшения положения детей в стране в 2015 году на 70-й сессии КООНПР (Конвенция ООН о правах ребенка) по итогам защиты странового доклада. Поэтому мы целенаправленно и методично двигались по пути защиты прав детей и совместно с партнерами выработали более 500 рекомендаций по изменениям и дополнениям в национальные законы, затрагивающие права и интересы детей и молодежи.

На эту площадку приезжали первые руководители Комитета ООН по правам ребенка из Швейцарии: Рената Винтер, Якоб Дук, представители центрального офиса Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Мариелена Вивиани, национальные экс­перты и детские омбудсмены из Нидерландов, Норвегии, Хорватии, Великобритании, Латвии, Литвы, Беларуси, Узбекистана и других стран.

– Аяш Мурсалимовна, какое отношение ваш фонд имеет к истории создания службы помощи детям «111»?

– Идея создания телефона доверия принадлежит Загипе Балиевой, а мы стояли у истоков появления этой уникальной службы. Я лично выбирала этот номер из перечня, предложенного АО «Казахтелеком». Такая комбинация была легко запоминающейся для детей, простой и быстрой для набора в экстренных случаях.

Подбирали мы и кадры для работы на линии. Первый состав службы размещался в нашем офисе. На тот момент было всего несколько специалистов, психологов и юристов. В целом линия «111» помогла огромному количеству детей. Были случаи, когда звонили совсем маленькие ребятишки от 3 до 5 лет: нужна была помощь их маме, им самим… Мы подключали органы МВД, МЧС, скорую помощь, все мчались к детям, чтобы защитить их. Очень много историй спасения от суицидальных попыток, наши психологи помогали подросткам, вели многочасовые разговоры с ними. Все эти истории хранятся в архивах фонда. Особая благодарность экс-руководителю службы Ыскаку Кашкынбаевичу Кулатаю, возглавлявшему линию в период 2017–2019 годов.

Сегодня номер «111» имеет республиканский статус и включен в перечень служб, соединение с которыми является бесплатным для абонентов всех операторов мобильной связи.

– Можно ли сказать, что именно таким Вы и представляли фонд, каким он является сейчас?

– Да, мы не изменили своей миссии, мы по-прежнему защищаем права детей, молодежи. У нас реализованы различные проекты, мы работаем благодаря грантовой поддержке, потому как спонсоров у нас нет. И зачастую все мероприятия проводим благодаря доброжелательным партнерским связям.

– Поделитесь планами фонда на будущее...

– Сейчас фонд трудится над проектом по заказу Министерства иностранных дел в партнерстве с НАО «Центр поддержки гражданских инициатив по направлению «Внедрение международных стандартов в сфере защиты прав человека в законодательство Респуб­лики Казахстан (по вопросам развития гражданского общества, прав детей, а также исполнения международных обязательств в сфере прав человека)».

За пять месяцев этого года мы осуществили хорошую экспертную работу, разработали около ста поправок в действующие законодательные акты. Совсем скоро будут представлены презентация и полный отчет об итогах проекта за 2024 год, планируем это сделать до конца ноября.

У нас есть очень интересный проект «Балаларга мейірімді Қазақстан!», который является социально-педагогической, информационно-технической новацией. Для его реализации мы ищем спонсорскую поддержку, обращались в различные структуры, но пока результата нет. Однако нам важно добиться его осуществления, потому как речь идет о правовом просвещении детей, подростков, молодежи и о защите их прав.