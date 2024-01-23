Земельные участки стоимостью 144 млн тенге вернули государству в Атырауской области

Факты незаконного предоставления земли членам земельной комиссии выявили в региональной прокуратуре, передает корреспондент Kazpravda.kz
Сообщается, что проверка деятельности отдела земельных отношений, архитектуры и градостроительства Макатского района выявила существенные нарушения при оказании государственной услуги - игнорирование обязательных конкурсных процедур и принятие решений, не входящих в компетенцию должностных лиц акимата района.
По акту прокурора Макатского района возвращены 3 земельных участка площадью 61 га общей стоимостью 144 млн тенге, предоставленных без аукциона. Незаконными владельцами земельных участков являются члены земельной комиссии.
«Несмотря на конфликт интересов, последний лично участвовал в заседании комиссии, что делает ситуацию еще более неприемлемой», - отмечают в пресс-службе.
Кроме того, один из заместителей акима района безвозмездно предоставил земельный участок предпринимателю без соответствующей оплаты в бюджет.
«По результатам рассмотрения акта прокурорского надзора двое заместителей акима района привлечены к дисциплинарной ответственности. Руководитель отдела земельных отношений, архитектуры и градостроительства привлечен к административной ответственности по ч.1 ст.137 КоАП («Нарушение земельного законодательства РК при предоставлении права на земельный участок и при изменении целевого назначения земельного участка)», — подытожили в надзорном органе.