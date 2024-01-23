Земельные участки стоимостью 144 млн тенге вернули государству в Атырауской области

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Сообщается, что проверка деятельности отдела земельных отношений, архитектуры и градостроительства Макатского района выявила существенные нарушения при оказании государственной услуги - игнорирование обязательных конкурсных процедур и принятие решений, не входящих в компетенцию должностных лиц акимата района.

По акту прокурора Макатского района возвращены 3 земельных участка площадью 61 га общей стоимостью 144 млн тенге, предоставленных без аукциона. Незаконными владельцами земельных участков являются члены земельной комиссии.

«Несмотря на конфликт интересов, последний лично участвовал в заседании комиссии, что делает ситуацию еще более неприемлемой», - отмечают в пресс-службе.

Кроме того, один из заместителей акима района безвозмездно предоставил земельный участок предпринимателю без соответствующей оплаты в бюджет.