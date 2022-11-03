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Происшествия

Жестоко избил жену в лифте: приговор мужу-тирану вынес суд в Астане

Житель Астаны осужден к 4,8 годам лишения свободы за избиения своей супруги, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу суда города.

3 ноября районный суд №2 Есильского района Астаны вынес обвинительный приговор Б. за неоднократное причинение средней тяжести вреда здоровью с особой жестокостью беременной супруге Ж. (пункты 3 и 7 части 2 уголовной статьи «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью») и систематические избиения жены, находящейся в материальной и иной зависимости от мужа (пункты 1, 3 части 2 уголовной статьи «Истязание»).

Выяснилось, что физические и психические страдания жене астанчанин причинял в течение 2018-2020 годов.

В начале марта этого года Б. нанес супруге телесные повреждения средней тяжести. А 28 марта пьяный дебошир избил Ж. руками и ногами в лифте. Инцидент зафиксировала видеокамера.

Вина подсудимого была доказана показаниями потерпевшей и свидетелей, заключениями судебных экспертиз, видеозаписью, перепиской между подсудимым и потерпевшей.

Суд приговорил домашнего тирана к 4 годам 8 месяцам лишения свободы.

В пользу потерпевшей взыскана компенсация морального ущерба в 2 млн тенге и материальный ущерб более чем в 4 млн тенге.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, в конце марта пользователей Казнета потрясла видеозапись, как в лифте одной из многоэтажек в Астане мужчина жестоко избил молодую женщину. На кадрах видно, как молодой человек хватает девушку за воротник и валит на пол. Далее он наносит удары ногой то в живот, то в область груди. После этого девушка поднимается, а парень бьет ее кулаками.

 

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