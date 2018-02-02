Колонка обозревателей

Жирный минус

​Асыл Сагимбеков
Безусловным ньюсмейкером минувшей недели стали аномальные морозы, сковавшие практически всю страну. Они обнажили коммунальные огрехи в городах и селах, а также дали пищу для размышлений.

В чатах и на информационных лентах пестрели душещипательные истории о том, как незнакомые люди отпаивали случайных прохожих горячим чаем, сердобольные владельцы магазинов и кафе запускали погреться, при этом тоже наливали, возможно, и покрепче чего, а потом отправляли домой.
А сколько людей высвобождено из снежного плена на трассах. Действительно, чрезвычайная неординарная ситуация может сплотить, сделать нас человечней, терпимей.

Кто хоть раз по-настоящему замерзал, тот знает цену теплому отношению, в прямом и перенос­ном смыслах. Как герой одного рассказа, попавший в холодные морские воды, согревался, глядя на огонь мерцавшего вдали маяка. Так и сегодня человеческое отношение, не растерянное и не утраченное с годами, дает надежду и веру в то, что в трудную минуту всегда найдутся те, кто не закроет перед носом дверь, кто скинет с плеча шубу, кто просто обнимет и скажет несколько согревающих слов. Пусть в этот момент бушует вьюга, и мороз трещит на всю округу, но жест доброй воли не замерзнет и не будет погребен под снегом.

Но эти же самые холода, как лакмусовая бумага, обнажили изъяны, где отчетливо просматривалась черствость, а точнее, холодность определенной категории граждан. Быть может, лед сковал их сердца после взмаха посоха Снежной королевы. И словно Кай, они складывают застывшие фигурки в некий пазл, где не будет хватать одного элемента в виде сердечка.

На этом фоне не забыть мне проводника поезда Омск – Караганда, которая в 40-градусный мороз высадила за малую провинность (отсутствие свидетельства о рождении на ребенка, которое имелось в электронном виде на смартфоне) бабушку с внучкой. Она, возможно, действовала по инструкции, возможно, не хотела неприятностей от проверяющих. Но выставить людей в лютый мороз женщине ума хватило. Благо проводник с соседнего вагона оказался не «заколдованным» и впустил пассажирку с ребенком. В этой грустной истории был естественный финал. После того как в соцсетях люди буквально «испепелили» бессердечную железнодорожницу, вышестоящее начальство оказалось куда прозаичней. Виновницу казуса и ее непосредственных бастыков уволили за дискредитацию почетного звания железнодорожника.

Наверное, многие воскликнули: «так ей и надо», «справедливость восторжествовала», «пусть теперь сама померзнет на улице» и т. п. Но бывшая проводница рано или поздно устроится на другую работу, однако изменит ли она свое отношение к людям? Будет ли это уроком для нее и ей подобных? А может, в один из очередных морозных дней она просто не откроет дверь замерзающему на улице, или потребует деньги за то, чтобы впустить погреться, или заломит цену за помощь завести заглохшую на трассе машину. Как это делали некоторые наши сограждане, что называется, грея руки на морозе.

Тут вспомнил попавшее на глаза фото, где собака запустила кошку погреться в свою конуру. Кадр умиляющий, свидетельствующий о том, что перед стихией, будь то сильные холода или жара, забываются распри и деления, и даже инстинктивная вражда животных ушла куда-то на третий план. У братьев меньших это самое чувство сострадания живо, и я не удивлюсь, если какой-нибудь сенбернар, спасая в горах заблудших, замерзших путников, станет героем дня, примером для подражания. Да, возможно, некоторым нашим согражданам не помешало бы поучиться отзывчивости у тех же собак, кошек и других млекопитающих.
А пока же за окном морозы, пусть и не такие, как были на днях. И хотелось бы без боязни выйти прогуляться или по каким-то еще делам с уверенностью, что тебе не дадут околеть в случае чего. Но зима не вечна, сойдет снег, столбик термометра поползет вверх, а осадок может остаться.
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