Заверять сделки у нотариуса вновь обязали при покупке авто

Нововведение направлено на защиту от мошенничества, передает Kazpravda.kz со ссылкой на новостной портал МВД

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Начальник управления адмполиции ДП СКО Серик Альжанов разъяснил новые нормы регистрации авто.

Законодательные изменения коснулись регистрации отдельных видов транспорта и подготовки водителей.

В связи с участившимися по республике авариями с участием транспортных средств категорий «А» и «В», теперь требуется пройти полный курс обучения в автошколах. По просьбам казахстанцев упрощено повторное присвоение госномера повышенного спроса.

Кроме того, такие номера теперь можно переоформить на близких родственников.