Заверять сделки у нотариуса вновь обязали при покупке авто

Нововведение направлено на защиту от мошенничества, передает Kazpravda.kz со ссылкой на новостной портал МВД
Начальник управления адмполиции ДП СКО Серик Альжанов разъяснил новые нормы регистрации авто.
Законодательные изменения коснулись регистрации отдельных видов транспорта и подготовки водителей.
В связи с участившимися по республике авариями с участием транспортных средств категорий «А» и «В», теперь требуется пройти полный курс обучения в автошколах. По просьбам казахстанцев упрощено повторное присвоение госномера повышенного спроса.
Кроме того, такие номера теперь можно переоформить на близких родственников.
«В целом, процесс первичной регистрации упрощен за счет использования баз данных государственных органов. Самое главное: для защиты от мошенничества при купле-продаже автомобилей возвращено требование нотариального заверения сделок. Также вводится обязательный осмотр транспорта криминалистами при его первичной регистрации или в случае замены кузова, переоборудования и изменения цвета транспортного средства. Это должно защитить покупателей от риска приобрести имущество, находящееся в угоне или имеющее обременения», – пояснил Альжанов.