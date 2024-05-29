Юбочка счастья

Колонка обозревателей
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Москау Зарина

В большом тазу лежит расправленная белая юбка – крахмалится. Ее я завтра надену под платье. Месяц назад мы отнесли к тете Люде тончайшую ткань цвета морской волны – один из самых модных оттенков 1990-х.

Примерки, вытачки, оборки... И вот вчера мы принесли это воздушное чудо домой. Уже готовы и украшения – серьги, браслет из речного жемчуга (так сказал продавец, а из какого на самом деле, кто ж его знает?). В углу комнаты красуются туфельки, а я ложусь спать в сделанных мною же бигудях. Завтра – последний день в школе, а впереди – вся жизнь...

В то время кафешек в моем родном городе было ничтожно мало, и все выпускные, как правило, проходили в школьных столовых. Не стала исключением и наша школа. Два класса в одной параллели праздновали все вместе.

С тех пор минуло тридцать лет. Разбросанные по городам и селам, мы уже было растеряли друг друга. Пока в прошлом году одна из девчат не нашла одноклассников в социальных сетях. Она создала группу в мессенджере и завязалась перепис­ка. Поначалу все задавали друг другу вполне однотипный набор вопросов: где живешь, чем занимаешься, сколько детей? А потом... вспоминали ушедших.

Один сгорел совсем молодым, что-то с печенью было. Другой завершил свой путь в клинике для душевнобольных, были проблемы с дурной зависимостью. У третьего остановилось сердце, не выдержало передозировки. Мой родной Тараз, тогда еще Джамбул, в 90-е лихорадило сильно. Помимо перебоев с электричеством, газом, отсутствия рабочих мест образовалось невообразимое количество наркозависимых. Печально известная долина рядом. Может, поэтому?

И вот с начала этого года чат «Одноклассники» ожил. «Надо собраться!» – писала Рита, все радостно соглашались в ответ. Ближе к весне кто-то озвучил план – собраться в родном городе, пойти в школу, заехать к классному руководителю. Но чем ближе подступает лето, тем тише звучат голоса и все меньше тех, кто еще пару месяцев назад заявлял, что приедет обязательно, больше всех агитируя остальных.

Рутина. Быт. Дети и семья, работа и обязательства. Нас затянуло в жизнь глубоко, не вырваться. У каждого свои дела, многие уже проводили родителей в последний путь, немало тех, кто нянчит внуков. К слову, дети двоих одноклассников поженились, породнив их навеки.

Читая на днях очередные извинения, что еще один одноклассник не сможет приехать, впрочем, как и я тоже, поймала себя на мысли о том, что собираться уже никто не будет. Всем недосуг и даже лень.

И вспомнился день, когда мы красивые, все с похожими прическами из самодельных кудряшек и почти в одинаковых туфлях-лодочках на каб­луке «рюмочкой» плясали до утра под сводами школьной столовой. Как белая юбочка из-под другой, что цвета морской волны, выглядывала, дразня белизной. Но тогда ведь это было красиво.

Как толпой пошли в школьный двор, где один из нас отмывал нос видного деятеля на постаменте, который накануне сам же и разрисовал. А отмыть решили, чтобы доброе дело сделать напоследок.

Как клятвенно обещали друг другу звонить, приезжать, видеться, помнить. И как за 30 лет встретились лишь два раза.

Жизнь для каждого приготовила свой путь. Многое поменялось. И только памятник тот все еще стоит. Его давно перекрасили в золотой цвет, и нос ему нынче выпускники не красят. Хотя и в школьных столовых уже давно никто ничего не празднует.

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#школа #воспоминания #последний звонок #жизнь #одноклассники

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