Ливневки нужно строить вместе с городом

Новости о том, что весенние талые воды или сильные летние дожди затопили в стране те или иные городские территории, уже мало кого удивляют. Подобное происходит регулярно, из года в год. Вот и недавно, в конце мая, СМИ сообщили о подтоплении кварталов в Шымкенте и Астане. Павлодар тоже не стал исключением.

Комментируя подобные сообщения, аким Павлодарской области Асаин Байханов на площадке Службы центральных коммуникаций отметил, что ливневки дешевле всего получаются, когда сооружаются при строительстве городских кварталов.

– Когда в 70-х годах прошлого столетия строились эти павлодарские улицы, тогда и нужно было прокладывать ливневую канализацию, – сказал глава региона. – Полагаю, сейчас даже первый этап потребует 30–40 миллиардов тенге, которых, конечно же, в местном бюджете нет.

То есть в Казахстане отстроили крупные и средние города, оснастили их жилые и общест­венные зоны различными сис­темами коммуникаций, не заботясь о ливневке, а теперь спохватились и пытаются втис­нуть ее среди прочих труб и каналов. Но для этого необходимо вскрывать асфальт на обширных участках, переносить действующие коммуникации или исхитряться и втискивать по соседству с ними еще и ливневую канализацию, а затем восстанавливать разрушенное дорожное покрытие.

Все это действительно требует огромных затрат. Но оставлять все так, как есть, тоже не резон. Скопления талых и дождевых вод разрушают дорожное покрытие, фундаменты строений, подземные коммуникации, наносят урон автотранспорту и благополучию людей. Плюс лужи – это еще и грязь.

Так что хотим мы того или нет, но системы ливневой канализации и водопонижения – это обязательные элементы градостроительства, и они, замечу, в генеральных планах застройки городов указаны. Но где-то на каком-то этапе технично игнорируются, отодвигаются на задний план. И выясняется, что в том же Павлодаре они выполнены частично.

Сегодня протяженность ливневки в областном центре сос­тавляет всего 27 километров, причем проложена она отрезками. Частично – на территориях вдоль Иртыша, по ряду центральных улиц. Но так как каналы водослива эксплуатируются давно, то по большей части они забиты песком и не в состоянии оперативно отводить воду с улиц.

То есть нынешняя ситуация не самая благоприятная для появления в Павлодаре комплексов ливневой канализации и водопонижения.

Тем не менее исполнительная власть области и города не без напора горожан все же вплотную занялась воплощением соответствующего проекта. В конце марта нынешнего года аким Павлодара Хасар Хабылбеков сообщил, что «по поручению главы области ведется разработка технико-экономического обоснования для строительства ливневой канализации. Планируется где-то до конца мая получить государственную экспертизу по ТЭО, до конца года разработать проектно-сметную документацию».

Также руководители нынешней исполнительной власти области и города называют сроки трех этапов прокладки ливневой канализации. Первый – сооружение ливневой канализации в северо-восточной части города, включая Второй Павлодар, и дренажной системы вдоль берега Иртыша.

Работы по второй очереди нач­нутся в 2026 году и продлятся до 2028-го. Они будут включать в себя прокладку ливневок в северо-западной части города и дренажной системы в микрорайоне «Зеленстрой», что неподалеку от АО «Алюминий Казахстана», где близко находятся грунтовые воды.

Третий этап включает строительство ливневой канализации в южной части Павлодара, в том числе в микрорайонах «Дачный», «Зеленстрой», а также дренажной канализации вдоль улицы Камзина. Предполагается­ провести эти строительные работы с 2028 по 2030 год.

А еще есть новый микрорайон «Достык», проектируе­мый «Жастар», другие жилые массивы, в том числе и в цент­ральной части Павлодара. Так что, похоже, в 40 млрд уложиться вряд ли удастся. Но строить ливневку, как уже было сказано выше, крайне необходимо.

И вот здесь такой момент. И в Павлодарской области, и в других регионах Казахстана, где есть проблемы с ливнево-дренажными сооружениями, размещены крупные градо­образующие производства отечественных и иностранных инвесторов. Многие из них, надо отдать им должное, помогают финансово местным бюджетам в решении социальных проблем.

Так может быть, на уровне Правительства РК попросить эти фирмы и компании скинуться и сообща помочь строительству городских ливневок?

Ведь в регионах, к слову, живут люди, которые работают на ведущих предприятиях этих инвесторов. Да и самим градообразующим предприятиям вряд ли нужны поверхностные воды на их промышленной территории.