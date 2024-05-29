Делиться музыкой с окружающими можно с помощью жестов и мимики

Масштабный конкурс объе­динил около 40 участников в возрасте 18–35 лет из 18 регионов Казахстана. Примечательно, что Семей принимает конкурс в этом году в статусе областного центра впервые. Как отмечают организаторы, такой конкурс ранее уже не раз проводился в ВКО, но в области Абай – впервые.

Участники представили яркие музыкальные номера, в очередной раз демонстрируя, что музыку можно слышать сердцем и делиться ею с окружающими при помощи жестов и мимики. Как отмечают представители Казахского общества глухих, участие в подобных конкурсах очень важно для социализации их подопечных и дает им множество возможностей проявить свои скрытые таланты, поделиться видением той или иной композиции, дав волю чувствам и эмоциям.

Причем конкурсанты выступают здесь вовсе не ради ценных призов, а прежде всего ради удовольствия, которое они совершенно точно получают от творческого процесса. Потому и выступления получаются яркие и искренние, за которыми завороженно наблюдают гости мероприятия. Так, например, председатель Омского отделения Всероссийского общества глухих Елена Рожковская давно хотела побывать на конкурсе жестовой песни именно в Казах­стане.

– Я прибыла в Семей по приглашению председателя регио­нального филиала Казахского общества глухих Ардак Омар. Конечно же, просто не могла не приехать, тем более что я сама очень давно хотела посмотреть, как этот фестиваль проходит именно в Казахстане, поскольку в разных странах свой опыт выступлений. Мне очень понравилось наблюдать за участниками конкурса здесь, потому что у каждого очень душевные и эмоциональные песни и такие интересные жесты, – рассказала Елена Рожковская.

Поделиться опытом и познакомиться ближе с казахстан­скими талантами жестового пения в Семей также прибыл режиссер Московского театра-­студии мимики и жеста Роберт Фомин. За конкурсом он наблюдает не только как зритель, но и как профессионал. По его словам, у нас очень много интересных ребят, которые могли бы представлять страну уже на международном уровне.

Победителей выбирали в двух номинациях – «Соло» и «Ансамбль».

Гран-при за сольное исполнение песни «Туған ел» завоевала Айнур Саинова из Петропавловска, І место – Айсана Кажикенова из Павлодара, ІІ место – Залина Идрисова из Семея, ІІІ место – Наталья Петриченко из Усть-Каменогорска.

В номинации «Ансамбль» Гран-при достался участникам из Алматы, первыми стали представители Костаная, серебряными призерами – коллектив из Атырау, на третьем месте – представители Караганды.