Талдыкорганской авиабазе присвоено имя Дважды Героя Советского Союза Сергея Луганского

В торжественной церемонии приняли участие министр обороны РК Руслан Жаксылыков, Герой Советского Союза, Халыққаһарманы генерал-майор авиации Токтар Аубакиров, Халық Қаһарманы генерал-майор авиации Айдын Аимбетов, руководство области, ветераны Вооруженных сил, труженики тыла, военнослужащие и жители края. Возложив цветы к новому монументу общей высотой в три метра, они почтили память героя войны минутой молчания.

На Третьем Национальном курултае, прошедшем в городе Атырау, президент страны Касым-Жомарт Токаев выступил с предложением должным образом отметить заслуги легендарного летчика Сергея Луганского, проявившего исключительное мужество на фронте, и увековечить его память в названии авиабазы, расположенной в Талдыкоргане.

«Личный состав Вооруженных сил с воодушевлением воспринял озвученное главой государства предложение об увековечении имени отважного летчика», - поздравляя собравшихся с Днем Победы и столь знаменательным событием, подчеркнул министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков.

В годы Великой Отечественной войны более пятисот казахстанцев были удостоены звания Героя Советского Союза, из них четверо летчиков дважды получили звезду Героя. Это Леонид Беда, Талгат Бегельдинов, Сергей Луганский и Иван Павлов.

Сергей Данилович Луганский родился в 1918 году в городе Алматы. В 1938 году окончил Оренбургскую военную авиационную школу, служил в истребительном авиационном полку Ленинградского, а позднее – Прибалтийского военного округа. Непосредственно на фронте сражался с октября 1941 года. Он воевал на Южном, Северо-Кавказском, Воронежском, Степном, 2-м и 3-м Украинских фронтах, приняв участие во многих крупных сражениях. Согласно официальным данным, Сергей Луганский совершил 390 боевых вылетов, лично сбив 36 вражеских самолетов и еще два – в составе группы. Обладатель двух наград Героя Советского Союза, ордена Ленина, медали «Золотая Звезда» и других знаков отличия, в послевоенное время он продолжил военную службу. Генерал-майор авиации ушел из жизни 16 января 1977 года и был похоронен в родном Алматы.

Военнослужащих в/ч 21751, имеющей долгую и славную историю, с таким важным днем поздравил аким области Жетысу Бейбит Исабаев. Он особо отметил, что сегодня часть считается одной из лучших в Военно-воздушных силах страны и отличается славными традициями и особым профессионализмом.

«Присвоение ведущей авиабазе республики имени Дважды Героя Советского Союза Сергея Луганского – это не только дань памяти летчику с большой буквы, но и стимул для новых поколений авиаторов», - выразил уверенность Герой Советского Союза, Халық қаһарманы Токтар Аубакиров.

«Поздравляю всех талдыкорганцев с великой датой – Днем победы, и этим замечательным событием, - говорит прославленный космонавт. – Теперь талдыкорганская авиабаза носит имя легендарнейшего человека. Еще мальчишкой, я воспитывался на примере Сергея Даниловича Луганского. Теперь же и те летчики, которые служат здесь, и те, которые когда-то придут сюда - будут профессиональнее и ответственны вдвойне, потому что такое имя нельзя посрамить».

«Талдыкорганская авиабаза всегда держит высокий уровень, - продолжает Халық Қаһарманы Айдын Аимбетов, который также служил здесь в 90-х годах на должностях летчика, старшего летчика, командира авиационного звена. – Отсюда вышло множество профессионалов, которые сегодня представляют руководящий состав. Это большая честь для авиабазы, и огромный вклад в духовно-патриотическое воспитание, причем, не только военнослужащих, но и всех жителей региона. Я уверен, новый монумент станет точкой притяжения, где молодые поколения будут вспоминать и почитать светлую память наших героев».

Собравшиеся еще раз выразили огромную благодарность всем тем, кто внес неоценимый вклад в общую Победу, и пожелали, чтобы наше небо всегда оставалось чистым. Завершилось торжественное мероприятие праздничным концертом и бравым маршем военнослужащих под звуки военного оркестра.