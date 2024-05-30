Иностранные компании открывают заводы в Северном Казахстане

Экономика
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Андрей Кратенко

Зарубежных инвесторов регион привлекает выгодным расположением и логистикой

фото предоставлено пресс-службой акимата СКО

Северо-Казахстанская область граничит с Омской, Тюменской и Курганской областями Российской Федерации. Станция Петропавловск – единственный филиал РЖД на территории Казахстана. Через область проходит Южно-Уральская железная дорога, которая является частью Транссибирской магистрали. Имеется доступ к Евразийскому экономическому союзу и к рынкам Центральной Азии.

В Петропавловске действует специальная экономическая зона «Qyzyljar», которая также мотивирует инвесторов. В нас­тоящее время здесь успешно работают немецкий концерн по сборке сельскохозяйственной техники Claas, Петропавловский электротехнический завод, машиностроительный завод «Казтехмаш», действует производство прицепной и навесной техники Reimann.

К осуществлению проектов с инвестиционным порт­фелем в 632 млн долларов приступили еще 15 участников СЭЗ. Предполагается создание свыше 3 тыс. новых рабочих мест.

– Все это говорит о высокой инвестиционной привлекательности Северного Казах­стана, – считает глава региона Гауез Нурмухамбетов.

Одним из первых в Петропавловск перебрался Ирбитский мотоциклетный завод. С августа 2022 года здесь соби­рают и отправляют на экспорт мотоциклы «Урал».

В скором времени в СЭЗ «Qyzyljar» начнут выпускать продукцию два филиала крупных российских заводов – «УралКран» и «Хлебпром». К примеру, ТОО «Бейкертон» (дочернее предприятие «Хлебпрома») планирует построить завод по выпуску глазированных пончиков – донатов. С участием турецкого инвестора заработает завод по производству ДСП. Проект оценивается в 8 млрд тенге. К его исполнению приступили еще в 2022 году. Будет создано 300 рабочих мест.

В регионе строится также завод по выпуску керамического кирпича проектной стоимостью 7,6 млрд тенге. В нынешнем году ожидается ввод завода по выпуску пеллетов (топливных гранул), который обойдется­ инвестору в 1,8 млрд тенге.

Также намечается открытие асфальтобетонного завода за 1 млрд тенге. До конца года в области рассчитывают завершить проекты по производству клееного бруса, погонажных изделий, домострое­нию. В области ожидается открытие грибной фермы, даже хотят запустить компостный завод.

Напомним, что для участников – инвесторов специаль­ной экономической зоны «Qyzyljar» действуют преференции в виде 0% на корпоративный подоходный налог, земельный налог, налог на добавленную стоимость, налог на имущество. Также 0% составляет плата за пользование земельным участком.

Инвесторы освобождаются от таможенных пошлин на сырье и оборудование при ввозе на территорию СЭЗ. Действует упрощенный порядок найма иностранной рабочей силы.

#инвестиции #СКО #Петропавловск #завод #СЭЗ

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