Иностранные компании открывают заводы в Северном Казахстане Экономика 30 мая 2024 г. 2:03 8 Андрей Кратенко Зарубежных инвесторов регион привлекает выгодным расположением и логистикой фото предоставлено пресс-службой акимата СКО Северо-Казахстанская область граничит с Омской, Тюменской и Курганской областями Российской Федерации. Станция Петропавловск – единственный филиал РЖД на территории Казахстана. Через область проходит Южно-Уральская железная дорога, которая является частью Транссибирской магистрали. Имеется доступ к Евразийскому экономическому союзу и к рынкам Центральной Азии. В Петропавловске действует специальная экономическая зона «Qyzyljar», которая также мотивирует инвесторов. В настоящее время здесь успешно работают немецкий концерн по сборке сельскохозяйственной техники Claas, Петропавловский электротехнический завод, машиностроительный завод «Казтехмаш», действует производство прицепной и навесной техники Reimann. К осуществлению проектов с инвестиционным портфелем в 632 млн долларов приступили еще 15 участников СЭЗ. Предполагается создание свыше 3 тыс. новых рабочих мест. – Все это говорит о высокой инвестиционной привлекательности Северного Казахстана, – считает глава региона Гауез Нурмухамбетов. Одним из первых в Петропавловск перебрался Ирбитский мотоциклетный завод. С августа 2022 года здесь собирают и отправляют на экспорт мотоциклы «Урал». В скором времени в СЭЗ «Qyzyljar» начнут выпускать продукцию два филиала крупных российских заводов – «УралКран» и «Хлебпром». К примеру, ТОО «Бейкертон» (дочернее предприятие «Хлебпрома») планирует построить завод по выпуску глазированных пончиков – донатов. С участием турецкого инвестора заработает завод по производству ДСП. Проект оценивается в 8 млрд тенге. К его исполнению приступили еще в 2022 году. Будет создано 300 рабочих мест. В регионе строится также завод по выпуску керамического кирпича проектной стоимостью 7,6 млрд тенге. В нынешнем году ожидается ввод завода по выпуску пеллетов (топливных гранул), который обойдется инвестору в 1,8 млрд тенге. Также намечается открытие асфальтобетонного завода за 1 млрд тенге. До конца года в области рассчитывают завершить проекты по производству клееного бруса, погонажных изделий, домостроению. В области ожидается открытие грибной фермы, даже хотят запустить компостный завод. Напомним, что для участников – инвесторов специальной экономической зоны «Qyzyljar» действуют преференции в виде 0% на корпоративный подоходный налог, земельный налог, налог на добавленную стоимость, налог на имущество. Также 0% составляет плата за пользование земельным участком. Инвесторы освобождаются от таможенных пошлин на сырье и оборудование при ввозе на территорию СЭЗ. Действует упрощенный порядок найма иностранной рабочей силы. #инвестиции #СКО #Петропавловск #завод #СЭЗ