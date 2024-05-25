Снегопад парализовал движение транспорта в двух регионах

В ближайшие три северный циклон принесет с собой осадки в виде дождя, переходящие в снег, грозы, град и шквалистые усиления ветра, передает Kazpravda.kz

Иллюстративное фото: Алексей Дуэль / АиФ

25 мая с утра в связи с ухудшением погодных условий (верховой снег, понижение температуры до -3) закрыто движения для всех видов транспортных средств на участке автодороги республиканского значения «Екатеринбург-Алматы» (ст. Колутон - с.Новочеркасское), сообщили в МЧС.

В Акмолинской области временно закрыто движения на автомобильных дорогах республиканского и областного значения.

Причиной стали плохие метеоусловия, а именно верховой снег и понижение температуры.

Закрыты автодороги в Астраханском и Егиндыкольском районах на участках:

«Екатеринбург-Алматы» (ст. Колутон - с.Новочеркасское),

«Егиндыколь-Жолан», «Новочеркасское-Егиндыколь-Жантеке», «Жалтыр-Макинск», «Новочеркасское-Егиндыколь-Жантеке», «Новочеркасское-Егиндыколь-Кайнарское».

Как сообщал Казгидромет, инициативу в формировании погоды по республике в ближайшие три дня окажет северный циклон, который принесет с собой осадки в виде дождя, переходящие в снег, грозы, град и шквалистые усиления ветра.

Сильные осадки (дождь, снег) прогнозируются 25-27 мая в северных, 25-26 мая - в центральных, юго-восточных, 26 мая - в восточных регионах, сильный дождь - в северо-западных регионах страны.

В свою очередь обширный антициклон из районов Скандинавии сохранит ясную погоду на западе республики.

Надвигающиеся холодные воздушные массы послужат причиной заморозков в ночные и утренние часы до 3 градусов – 25 мая на западе, северо-западе, севере, 26 мая - в центре, 27 мая - на востоке, юго-востоке, 26-27 мая - в горных районах южного Казахстана, сообщили синоптики.