Большая поисковая, научно-аналитическая работа проведена Госкомиссией по реабилитации жертв политических репрессий
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Нуртаза Асилов, полковник, PhD, методист докторантуры Национального университета обороны РК
Военная история – наука, которая изучает не только войны, но и развитие военного искусства, Вооруженных сил, обучения, военной техники, а также опыт боевой деятельности государств, армий и военачальников. Она является основой возрождения исторической памяти народа, одним из важнейших факторов формирования национального единства и идентичности, воспитания патриотизма и чувства гордости за героическое прошлое Родины.