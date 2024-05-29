Большая поисковая, научно-аналитическая работа проведена Госкомиссией по реабилитации жертв политических репрессий

В современных условиях изу­чение военной истории Казахстана носит общегосударственный характер. В соответствии с Указом Президента от 24 ноября 2020 года создана Государственная комиссия по полной реабилитации жертв политических репрессий, имевших место в период 1920–1950-х годов. Под ее эгидой, несмотря на пандемию и «кантарские события», в течение трех лет проведена большая организационная, поисковая, научно-аналити­ческая работа как в центре, так и в регионах. Всего было объединено 425 ученых, исследователей и экспертов.

Для сопровождения дея­тельности Гос­комиссии был образован Проектный офис. Особо следует отметить, что в каждом письменном предписании, устных выступ­лениях на конференциях, семинарах, совещаниях руководитель данной структуры Сабыр Касымов требовал от ученых и экспертов Государственной и региональных комиссий не политизировать как тему в целом, так и отдельные факты, не искать врагов, не обвинять другие народы и государства. Важно руководствоваться только задачами, поставленными Главой государства, – восстановить историческую справедливость в отношении невинных жертв массовых политических репрессий, в том числе военнопленных, осужденных в отсутствие доказательств совершения ими преступлений.

За короткий промежуток времени (2021–2023 годы) проведена большая исследовательская работа в более чем 60 государственных и ведомственных архивах во всех регионах страны. За истекший период рассекречено свыше 2,6 млн документов и материалов.

В результате работы в рамках действующего законодательства реабилитировано порядка 311 тыс. жертв политических репрессий. Подготовлено к изданию 72 тома сборников материалов по политическим репрессиям, большая часть которых ранее была засекречена. По итогам работы подготовлена коллективная монография членов Госкомиссии по всем направлениям репрессивной политики в ­Казахстане в 1920–1950 годах ХХ века.

Вместе с тем изучение всех сторон многообразной отечест­венной военной истории советского периода еще далеко до своего завершения, многие вопросы по-прежнему остаются актуальными.

Военнопленные казахстанцы

Долгое время в казахстанской историографии особняком стоя­ла проблема военнопленных казахстанцев, оказавшихся в 1939–1945 годах в плену в фашистской Германии, Финляндии и других европейских странах. Она была отя­гощена советским идеологи­ческим клише «предателей Родины». Тему, как правило, обходили молчанием.

Рабочая группа Госкомиссии по изучению, подготовке заключения и рекомендаций по реабилитации военнопленных казахстанцев рассмотрела архивные документы и материалы, раскрывающие массовые репрессии в отношении них. Наиболее важными источниками являются архивные документы из фондов специализированных государственных архивов МВД, КНБ, МО РК.

Согласно последним исследованиям, из 5,7 млн захваченных военнослужащих к концу войны в живых осталось не более 2,4 млн человек. Остальные 3,3 млн (около 60%) умерли или погибли, причем примерно 2 млн – в первые полгода войны.

Рабочей группой региональной комиссии по городу Астане были изучены документы фонда № 10 «Фильтрационные и трофейные материалы бывших военнопленных», охватывающие период 1942–1956 годов. Проверочно-фильтрационные дела фактически являются одним из малоизученных документальных источников по военной истории Казахстана.

Советские военнопленные представляют собой вторую по величине (после евреев) группу жертв преступлений против челове­чества, совершенных фашистской Германией. Изучение архивных материалов дает представление об обстоятельствах пленения, условиях содержания и использования труда военнопленных в немецких лагерях. Кроме того, можно проследить пути их переброски, сроки нахождения в лагерях, использование труда на промышленных объектах немецких властей, предпринимаемые попытки вырваться из плена, побеги, присоединение к партизанским отрядам и места прохождения государственной проверки в фильтрационных лагерях.

По архивным данным, с момента высадки англо-американских войск в Нормандии (июнь 1944 года), осво­бождавшиеся ими из немецкого плена советские граждане, оказавшиеся на территории Германии, Франции, Италии и других государств, направлялись на территорию Британии. Значительная часть военнопленных была вывезена туда и до репатриации на Родину содержалась в пересыльно-распределительных и фильтрационных лагерях, лагерях общего типа, специальных и транзитных лагерях в период с 1944 по 1946 год.

Отметим, что с первых же дней войны возникали партизанские группы, отряды, а позднее – бригады и соединения. Общая чис­ленность советских партизан в годы войны достигла почти 1 млн человек. Немало казахстанцев находились среди партизан на временно оккупированных территориях РСФСР, Белоруссии, Украины. Сотни казахстанских военнопленных бежали из неволи и принимали активное участие в освободительной борьбе народов Франции, Италии, Бельгии, Юго­славии, Греции и других стран Европы. Тема их судеб требует дальнейшего глубокого изучения.

В 2014 году, согласно запросу, из КНБ в МВД РК была осуществлена передача «Архивных уголовных дел на лиц, не подлежащих реабилитации», «Архивных уголовных дел на реабилитированных лиц», «Фильтрационных трофейных материалов на бывших военнопленных». В то же время хранятся материалы советского периода: контрразведывательные дела и дела конфиденциальных помощников, переписка органов безопасности, нормативные правовые акты и распорядительные документы, в которых проводятся поиски материалов, связанных с политическими репрессиями казахстанцев.

Они представляют собой одну из важных групп архивных до­кументов, содержащих основные сведения о судьбе военнопленного: автобиографии и объяснительные записки об обстоятельствах пленения и нахождения в плену; протоколы допросов бывших военнопленных; заключения проверочно-фильтрационных комиссий, выносившиеся по результатам госпроверки (об освобождении из лагеря, демобилизации); агентурные донесения о поведении и «образе мыслей» бывшего военнопленного после прохождения им фильтрации.

Несмотря на огромный интерес к истории Второй мировой войны со стороны профессиональных историков, публицистов и общест­ва в целом, большое количество научных и социально значимых вопросов этого периода остаются неизученными.

В поисках

без вести пропавших

Особую категорию лиц, под­верг­нутых массовым полити­ческим репрессиям, составляют люди, привлекавшиеся к принудительному труду с ограничением свободы, в виде мобилизации в трудовые колонны. По архив­ным данным, в годы войны более 700 тыс. человек в Казахстане были мобилизованы в «трудовые армии» и «рабочие колонны».

Непосредственно мобилизацией, формированием, отправкой трудовых колонн занимался Военный комиссариат Казахской ССР. Комплектование в трудовую армию проводилось в основном за счет гражданских лиц и военно­обязанных запаса из числа ограниченно годных к воинской службе, спецпереселенцев, представителей депортированных народов, а также заключенных, отбывающих наказание в исправительно-трудовых лагерях НКВД.

В апреле 1942 года численность гражданского населения, попадавшего под категорию «мобилизованных», была значительно расширена. Привлекали мужчин в возрасте до 55 и женщин – до 45 лет, инвалидов III группы, подростков. Они работали на самых тяжелых участках – в строительстве, на лесозаготовках, добыче угля. Каждый – с трагической судьбой. Их положение мало чем отличалось от положения заключенных, они жили за колючей проволокой, на работу ходили под конвоем войск НКВД. Десятки тысяч из них погибли в первые месяцы от голода и болезней. До сегодняшнего дня неизвестно точное количество умерших.

К сожалению, до сих пор не сис­тематизированы и слабо освое­ны архивные документы трудмобилизованных ­Казахстана в годы войны. Совмест­но с Проектным офисом рабочая группа Госкомиссии подготовила пофамильный список трудоармейцев на 120 тыс. человек.

После войны большинство казахстанских семей получили извещения (похоронки), во многих из которых не было указано точное место захоронения их погибшего родственника. По данным Минис­терства обороны СССР, без вести пропали 271 503 казахстанца.

Необходимо осуществлять взаи­модействие с зарубежными поис­ковыми группами и организация­ми для выявления неучтенных захоронений и непогребенных останков воинов, погибших во Второй мировой войне казахстанцев на территориях государств – участников СНГ.

Исследование проблематики, связанной со Второй мировой войной, в течение длительного времени определялось господствующей марксистко-ленинской методологией, закрытос­тью целого ряда вопросов, политизированнос­тью темы, а также слабой источниковой базой, недоступнос­тью архивных документов с целью сокрытия фактов. Проблема осложняется тем, что и в изучении всего спектра вопросов, связанных с этим героическим и одновременно трагическим этапом истории ­Казахстана до сих пор отсутствует единство подходов и понимания.

Функционирование военно-исторической науки Казахстана в основном ограничено рамками образовательной системы военных вузов. Для углубления исследований и оживления военно-исторической работы в рес­публике предлагается создать Институт военной истории.

Принимая во внимание актуальность изучения истории войны, надеемся, что в ближайшее время будет широким фронтом развернута научная работа с целью правдивого ее освещения. На наш взгляд, следовало бы подготовить и опубликовать коллективный труд «Казахстан в годы Второй мировой войны», посвященный 80-летию Победы.

Государственный учет погибших в ходе войн должен вестись Минис­терством обороны РК через местные органы военного управления, а воинских захоронений, находящихся на территориях иностранных государств, – дип­ломатическими представительствами и консульскими учреждениями РК.

В Минобо­роны ­России созданы обоб­щенные ком­пьютерные банки данных, содержащие информацию о защитниках Отечест­ва, погибших и пропавших без вести в годы Второй мировой войны. В Казах­стане такой базы нет. Поэтому целесооб­разно на основе архив­ных фондов департаментов по делам обороны областей и городов рес­публики планировать научно-исследовательский проект «Проект «Воен­комат»: формирование базы данных воинов-казахстанцев во Второй мировой войне (1939–1945 гг.): на основе рассекреченных архивных материалов».

Помимо этого, рекомендуется инициировать разработку законопроекта «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества», поскольку на сегодняшний день поисковая деятельность в Респуб­лике Казахстан не регламентируется ни одним нормативным правовым документом. Соответсвенно, отсутствует право­вая основа для финансирования поисковой работы.

Пока же у нас имеется только Указ Президента «Об утверждении Соглашения об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств – участников Содружества Независимых Государств в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» от 1 июня 2012 года. Но для большинства казахстанских семей остается недоступной информация о точном расположении военных могил их предков.

За послевоенные годы им так и не удалось реализовать свое законное право знать все о судьбе погибших (умерших) на чужбине родственников, которое относится к основополагающим нормам международного гуманитарного права.