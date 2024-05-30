Рыбакина обыграла Рус и вышла в третий круг «Ролан Гаррос»
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Казахстанская теннисная прима со счетом 6:3, 6:4 одолела представительницу Нидерландов Аранту Рус, сообщает Kazpravda.kz
Спортсменки провели на корте 1 час 8 минут.
Елена Рыбакина подала 8 эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из четырех заработанных.
Аранта Рус выполнила один эйс, допустила три двойные ошибки и реализовала лишь один брей-пойнт из трех заработанных.
В следующем круге четвертая ракетка мира встретится с победительницей матча между бельгийкой Элизе Мертенс и представительницей Хорватии Петрой Мартич.