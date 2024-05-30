Рыбакина обыграла Рус и вышла в третий круг «Ролан Гаррос»

Фото: Philippe Montigny / FFT

Спортсменки провели на корте 1 час 8 минут.

Елена Рыбакина подала 8 эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из четырех заработанных.

Аранта Рус выполнила один эйс, допустила три двойные ошибки и реализовала лишь один брей-пойнт из трех заработанных.