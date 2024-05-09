Меньше месяца не дожил до Дня Победы Владимир Колесниченко

В начале 1930-х годов семью Колесниченко с четырьмя детьми из родной украинской деревни Новолутковки Кировоградской области выслали на север Кировской области в село Аксентьевица. Потом они переехали на станцию Альмеж.

Когда началась война, школу пришлось бросить. Довелось и землю пахать, и лес заготавливать. В 1942-м на фронт ушел старший брат, старшая сестра работала на рытье окопов под Ленинградом. В конце 1943 года, как и многих других 17-летних юношей, Владимира отправили в учебный полк в Тюмень, где готовили артиллеристов.

На передовую попал в июне 1944 года. Воевал на 1-м Белорусском фронте в составе 1326-го Пинского стрелкового полка 415-й Краснознаменной Мозырской стрелковой дивизии. Когда подходили к границе Белоруссии, их батальон был переброшен в Прибалтику, где шли ожесточенные бои. После взятия Риги, через год после призыва, Владимир Колесниченко получил благодарность от Верховного Главнокомандующего.

В декабре 1944-го батальон было решено вернуть в Белоруссию. Выходили пешком по бездорожью, лошади не могли тащить пушки, их выталкивали солдаты. В городе Шауляй погрузились на поезд, приехали на Белостокское шоссе, получили несколько дней отдыха и устроили баню – впервые за полгода. Потом снова вперед. Форсировали хорошо укрепленную Вислу. Двигались днем и ночью, проходя до 70 км за сутки. А когда объявляли привал, буквально падали где стояли.

– Владимир Васильевич рассказывал, что нередко идти приходилось сутками. Времени на сон не было, и люди научились спать на ходу, вернее – двигаться в полудреме, – вспоминает одну из бесед с участником войны Денис Скуридин, бывший заместителем командира войсковой части 63563 по воспитательной и идеологической работе РгК «Юг».

В январе 1945 года приказом Верховного Главнокомандующего ефрейтору Колесниченко была вновь объявлена благодарность за отличные боевые действия при овладении городами Шенланке, Лукатц-Крейц, Вольденберг и Дризен – важными узлами коммуникаций и мощными пунктами обороны.

«Были окопы, бои, обстрелы с самолетов, переходы… Так мы дошли до Одера», – совсем недавно рассказывал фронтовик военнослужащим Таразского гарнизона. При форсировании реки в числе первых он с напарником переправились на другой берег, вели бой, чтобы дать возможность переправиться остальным. Именно тогда, в апреле 1945-го, Владимир Колесниченко был тяжело ранен и попал в госпиталь. Восстанавливаться его отправили в Куйбышев, где он и встретил День Победы.

Пройдя курс лечения, фронтовик демобилизовался и вернулся к родным. После войны работал инспектором райсобеса на станции Опарино, а затем председателем сельсовета в Альмеже и строителем.

В 1947 году судьба свела Владимира Колесниченко с молодым педагогом Галиной Чернявской, которая, как оказалось, тоже воевала на 1-м Белорусском фронте. Девушка служила связисткой в 14-м стрелковом корпусе 472-й отдельной кабельно-шестовой роты, пройдя путь от Ленинграда до Берлина.

Много раз ей приходилось рисковать жизнью, вытаскивая с поля боя раненых товарищей. Уже потом, когда повзрослевшие дети спрашивали, было ли ей страшно, отвечала: «Молодая была, не понимала всего. Может, поэтому и страха смерти не было. Думала только, что, если убьют, мама плакать станет, и жалко ее становилось…»

В сентябре 1945 года в звании старшины Галина Чернявская была демобилизована. Она награждена орденом Отечественной войны, медалями «За боевые заслуги», «За освобождение Белоруссии», «За победу над Германией». Вернувшись домой, работала в школе военруком, затем в детдоме и снова в школе – учителем начальных классов. Девушка согласилась стать супругой Владимира и, как настоящая боевая подруга, всегда оставалась рядом с ним.

В Казахстан семья переехала в 1963-м. Спус­тя два года в военкомате города Джамбула Владимиру Колесниченко за форсирование Одера вручили орден Славы III степени, который дополнил и без того немалую коллекцию его наград, полученных за время боевых действий. В ней – орден Отечественной войны II степени, медали «За победу над Германией», «За освобождение Белоруссии», «За отвагу». До самого выхода на пенсию ветеран успешно работал механиком комбината хлебопродуктов.

Галина Колесниченко покинула этот мир три года назад. Супруги прожили вместе 72 года, воспитали пятерых детей. У них 12 внуков и 17 правнуков.

– Владимир Колесниченко обладал невероятной памятью, он помнил все до мельчайших подробностей, – отмечает Денис Скуридин. – Молодые военнослужащие слушали его, затаив дыхание. Это было великое счастье – услышать рассказы о войне от непосредственного участника сражений. Жаль, что сегодня его с нами нет…

Владимир Васильевич всегда встречал гостей сам. Видимо, крестьянская закалка, здоровый образ жизни и забота о нем детей и внуков сохраняли его здоровье и бодрость духа. Он не только рассказывал о военном времени, но и внимательно слушал гостей, расспрашивал их о службе.

В семье Колесниченко бережно хранят награды и фотографии ветерана. Хранительницей домашнего архива является дочь Елена, которая показывает нам фотоснимки и фронтовые солдатские письма-треугольники. Написанные химическим карандашом, они даже через десятилетия передают атмосферу военного времени и служат напоминанием о подвиге не только одного солдата, а целого народа.