Новобранцы Капшагайской десантно-штурмовой бригады приняли присягу
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Асет Калымов, Алматинская область
В этот день на плацу войсковой части Конаевского гарнизона выстроились свыше пятисот солдат срочной службы, призванных нынешней весной из Алматы, Астаны, южных, северных, западных и восточных регионов страны. В торжественной обстановке молодые воины поклялись быть преданными народу Казахстана, стойко переносить тяготы и лишения военной службы, беспрекословно исполнять воинский устав и приказы командиров.