Новобранцы Капшагайской десантно-штурмовой бригады приняли присягу

Общество
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Асет Калымов, Алматинская область

В этот день на плацу войсковой части Конаевского гарнизона выстроились свыше пятисот солдат срочной службы, призванных нынешней весной из Алматы, Астаны, южных, северных, западных и восточных регионов страны. В торжественной обстановке молодые воины поклялись быть преданными народу Казахстана, стойко переносить тяготы и лишения военной службы, беспрекословно исполнять воинский устав и приказы командиров.

фото пресс-службы Конаевского военного гарнизона

Со знаменательным событием новобранцев поздравили родители, а также командование Капшагайской десантно-штурмовой бригады. Участники церемонии пожелали сарбазам с достоинством нести высокое звание защитника Родины, дорожить боевой славой предков и образцово исполнять воинский долг. Офицеры выразили уверенность в том, что юноши, стоящие в праздничном парадном строю, ни при каких условиях и обстоятельствах не уронят высокой чести военнослужащего десантных войск.

– В армии нет ритуала более значимого, чем принятие военной присяги, – отметил командир бригады гвардии полковник Бейбут Аманкалиев. – Это не просто обязательная церемония, а важнейшее событие в жизни каждого гражданина, вступающего в ряды Вооруженных сил республики. Присягу принимают один раз и на всю жизнь. Поздравляю вас и желаю успехов в самоотверженном ратном труде, защите Отечества!

К слову, за первые пару месяцев службы призывники уже прошли курс молодого бойца, занятия по строевой подготовке, изучили устав. Как известно, десантно-штурмовые войска являются самым мобильным армейским подразделением, способным в кратчайшие сроки внедриться в глубокий тыл противника и нанести врагу ошеломляющий удар. Недаром говорят, что десант – это мужество высшей пробы, храбрость, готовность номер один.

Служба в десантных войсках во все времена считалась престижной, потому и требования к кандидатам на звание десантника самые жесткие. Отбор ведется тщательный. Юноши должны иметь отличную физическую подготовку, быть психологически устойчивыми, обладать ростом не ниже 170 см.

После торжественной церемонии голубые береты продемонстрировали приемы рукопашного боя, элементы строевой подготовки, филигранную технику владения оружием. Родители, приехавшие по случаю торжества из разных уголков страны, наставляли сыновей с честью и достоинством исполнять воинский долг. Совершив экскурсию в казармы, гости ознакомились с бытовыми условиями призывников, побеседовали с командиром части.

Как рассказали офицеры, отныне (после принятия присяги) за каждым новобранцем будет закреплено штатное оружие и боевая техника. Солдаты приступят к освоению азов воинского мастерства, как говорится, по полной программе. В завершение церемонии новоиспеченные десантники в сопровождении родных и близких отправились в свое первое краткросрочное увольнение.

#присяга #новобранцы #Капшагайская десантно-штурмовая бригада

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