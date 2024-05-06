Советника посла Казахстана в ОАЭ срочно отозвали

Его супруга заявила, что регулярно подвергается избиению и просит защиты для себя и своих детей

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

О том, что Карина Мамаш находится в опасности, стало известно общественникам. Они просят привлечь ее мужа Сакена Мамаш к уголовной ответственности за систематические истязания и лишить его всех полномочий, сообщает Kazpravda.kz.

«Меня зовут Карина Мамаш Госмановна. Мой супруг, советник посла РК в ОАЭ, вчера меня избил и мою сестру, которая приехала ко мне в гости третьего числа. Я требую помощи у нашего государства. Я устала молчать. Я устала терпеть. На протяжении 10 лет он меня насилует, избивает. Я нахожусь в опасности, мои дети рядом с ним находятся в опасности. Я требую помощи у нашего государства. Помогите мне», — говорится в обращении, опубликованном в соцсетях общественного фонда «НеМолчи».

В МИДе оперативно отреагировали на сложившуюся ситуацию.