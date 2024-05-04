Ребенок получил пулевое ранение в Алматинской области

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В полиции выясняют подробности уголовного дела, связанного с ранением ребенка в Илийском районе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ДП Алматинской области.

«Для установления обстоятельств, при которых несовершеннолетний получил пулевое ранение, в Едином реестре досудебных расследований Управлением полиции Илийского района зарегистрировано уголовное дело. Установлено, что пуля предназначена для стрельбы из пневматического оружия», – детализировали в правоохранительных органах.

Ребенка оперативно доставили в областную детскую клиническую больницу.

«При осмотре пациента имелась рана в области грудной клетки справа. Из анамнеза: играл на берегу озера недалеко от дома, когда раздался выстрел. Пациент был доставлен в клинику, осмотрен врачами. После его экстренно перевели в операционное отделение. Проведена операция - торакоскопия, ревизия, санация грудной клетки, удаление инородного тела (пуля), дренирование. Пуля насквозь прошла через грудную клетку справа, повредив ткани лёгкого, застряв в межреберье в проекции нижнего полюса лопатки», – прокомментировали в управлении здравоохранении региона.

Благодаря врачам, действовавшим четко и оперативно, удалось спасти жизнь мальчика, добавили в управздраве.