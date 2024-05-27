Президент: Туркменистан близок нам и по духу, и по истории

Международное сотрудничество, Президент
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Глава государства принял министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Президент Казахстана принял заместителя председателя Кабинета министров – министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова, прибывшего в Астану с официальным визитом.

Приветствуя туркменского дипломата, глава государства выразил удовлетворение текущим состоянием казахско-туркменских отношений, которые планомерно укрепляются в духе дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.

«Мы рассматриваем Туркменистан в качестве надежного стратегического партнера, как государство, которое близкое к нам и по духу, и по истории. Действительно, в последние годы сотрудничество между нашими странами развивалось по восходящей линии и приобретало новую динамику, в том числе в стратегических отраслях экономики», – отметил президент.

Пользуясь случаем, Касым-Жомарт Токаев передал наилучшие пожелания президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову и национальному лидеру туркменского народа, председателю Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедову.

Рашид Мередов выразил благодарность за традиционно теплый прием и подтвердил приверженность Ашхабада дальнейшему наращиванию двустороннего сотрудничества с Астаной по всему спектру межгосударственных связей

Во время беседы был рассмотрен ход реализации крупных проектов в торгово-экономической, энергетической и транспортно-логистической сферах. Отмечена важность их доведения до логического завершения, что вновь подтвердит особый характер отношений двух братских государств.

Отдельное внимание было уделено углублению культурно-гуманитарного измерения, которое с каждым годом наполняется новым содержанием.

Собеседники обсудили актуальные вопросы региональной и международной повестки, а также рассмотрели график предстоящих контактов на высшем уровне.

#Токаев #президент #Туркменистан #глава МИД

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