Центр международных программ «Болашак» оказался в центре скандала

История двух сотрудниц телеканала «Хабар», которые выступили гарантами своей бывшей коллеги по программе «Болашак», сегодня стала достоянием общественности.

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Центр международных программ «Болашак» обвиняют в укрывательстве коррупционных преступлений. Пресс-служба ЦМП прокомментировала инцидент, передает корреспондент Kazpravda.kz

В 2019 году бывшая коллега Макпал и Натальи - Валерия Гавриленко - вывела две свои квартиры из-под залога ЦМП и уехала жить в Великобританию.

По словам одной из пострадавших, центр выдал Валерии документ за подписью первого руководителя «Болашак», разрешающий снять с залога недвижимое имущество. Спустя два года «Болашак» признал свой документ неправомерным и лишил выпускницу стипендии, потребовав возместить стоимость обучения.

«Но поскольку Гавриленко давно нет в стране и долг с нее взыскать центр не смог, в 2024 году, то есть спустя еще три года, «Болашак» выставляет ее долг, почти в 30 млн тенге, уже нам, гарантам. Центр даже не пытается вернуть упущенные залоговые квартиры. Мы всегда понимали, что в качестве гарантов несем обязательства в определенном объеме, но, именно в таких случаях, когда стипендиат не выполняет условия договора и обязан возместить затраченные на его обучение бюджетные деньги, «Болашак» как раз и берет в залог имущество, чтобы за счет его реализации закрыть долги своих недобросовестных студентов», – сообщила Воробьева.

Женщины потребовали вернуть две квартиры, которые были незаконно сняты с залога; привлечь к уголовной ответственности должностные лица, которые злоупотребили своим положением и совершили коррупционные действия; вернуть в страну Валерию Гавриленко. В своих соцсетях они обратились к главе государства для защиты своих прав.



Напомним, с сентября 2016 года по август 2019 года ЦМП «Болашак» руководил Жанболат Мелдешов. На этом посту его сменила Айнур Карбозова.

Эту ситуацию прокомментировали в «Болашак».

«Центр на постоянной основе представляет полную информацию о проводимой работе «гарантам», был проведен ряд встреч для разъяснения ответственности по сложившейся ситуации. Также отмечаем, что Центром 4 раза были инициированы обращения в правоохранительные органы об имеющихся фактах преждевременного снятия обременения с заложенного недвижимого имущества стипендиата и необходимости выявления виновных лиц, в лице бывших сотрудников Центра. Центр выступает за справедливое рассмотрение данного дела в правовом поле», - сообщили в пресс-службе.

В «Болашаке» сообщили, что в 2015 году Гавриленко была присуждена международная стипендия «Болашак» для обучения в Великобритании по специальности Strategic Communication. В 2016-2017 году она прошла там академическое обучение.

В залог она предоставила две квартиры, и так как они не покрывали стоимость, дополнительно предоставила гарантии своих коллег. В ЦМП обратили внимание, что согласно договору гарантии, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения стипендиатом обязательств, центр вправе заявить указанное требование в неисполненной части гаранту.

Также сообщается, что по результатам служебного расследования выявлено, что 13 мая 2019 года бывшим президентом Центра Мелдешовым Ж., вице-президентом Алпысбай М., начальником юридического департамента Шарамбаевым А. - было выдано уведомление о снятии залога с недвижимого имущества в связи с полным исполнением обязательств стипендиата. То есть через год осуществления трудовой деятельности на территории РК.

«После выявления данных фактов, Центром неоднократно были направлены заявления в соответствующие органы в отношении бывших должностных лиц по фактам служебного подлога для принятия соответствующих мер и привлечения виновных лиц к предусмотренной законом ответственности», - говорится в пресс-релизе центра.

В апреле 2024 года были направлены письма в КНБ, МВД в целях установления местонахождения Гавриленко.

В данный момент, Центр ведет системную работу по возвращению стипендиатов программы «Болашак», пребывающих в других странах, не исполняющих договорные обязательства.