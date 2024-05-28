Адвокату Бишимбаева угрожали неизвестные в Астане

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Управление полиции района Сарыарка по факту угрозы со стороны неизвестных лиц начато досудебное расследование по части 2 уголовной статьи «Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или досудебного расследования».

«В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на обеспечение полного и всестороннего исследования всех обстоятельств дела, по результатам которых будет принято процессуальное решение», – рассказали в МВД.

По заявлению судьи УП района Сарыарка ДП Астана начато досудебное расследование по части 1 уголовной статьи 407 ч. «Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству досудебного расследования».

Досудебное расследование продолжается. Иная информация, согласно ст. 201 УПК РК, не может быть предоставлена.

Напомним, Газымжанов был одним из защитников в суде по громкому делу экс-министра Куандыка Бишимбаева, которого приговорили к 24 годам лишения свободы за истязание и убийство с особой жестокостью гражданской супруги Салтанат Нукеновой.