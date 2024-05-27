Дело Бишимбаева: Бахытжан Байжанов подал апелляцию

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Напомним, 13 мая суд признал Бахытжана Байжанова виновным по статье 432 «Укрывательство преступления» УК РК и приговорил его к четырем годам лишения свободы.

Он был осужден за то, что после убийства Салтанат Нукеновой 9 ноября 2023 года помогал в сокрытии следов преступления своему родственнику, экс-министру нацэкономики Куандыку Бишимбаеву.

Ранее мужчина работал директором «Гастроцентра», где произошло убийство женщины.

Информация о подаче аппеляции появилась 27 мая на сайте Судебного кабинета.

Напомним, в Астане вынесли приговор Куандыку Бишимбаеву, истязавшему и убившему свою гражданскую жену Салтанат Нукенову.