Международный день музеев отмечается в Казахстане

В республике насчитывается около 150 музеев, где трудится почти 10 тыс. человек, передает Kazpravda.kz

Фото: astana.citypass.kz

Международный день музеев объявлен в 1978 году решением ХII генеральной ассамблеи Международного совета музеев. Ежегодно отмечается более чем в 150 странах мира.

В этот день в музеях проходит День открытых дверей, когда все желающие могут посетить все выставки и экспозиции.

В Казахстане насчитывается порядка 150 музеев, где трудится около 10 тысяч человек.