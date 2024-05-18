Международный день музеев отмечается в Казахстане

В республике насчитывается около 150 музеев, где трудится почти 10 тыс. человек, передает Kazpravda.kz
Международный день музеев объявлен в 1978 году решением ХII генеральной ассамблеи Международного совета музеев. Ежегодно отмечается более чем в 150 странах мира.
В этот день в музеях проходит День открытых дверей, когда все желающие могут посетить все выставки и экспозиции.
В Казахстане насчитывается порядка 150 музеев, где трудится около 10 тысяч человек.
«Поздравляем хранителей культурного достояния и национальных традиций нашей страны с праздником! Ваша ежедневная кропотливая работа очень важна и имеет огромное значение для нашего общества! Вы сохраняете для будущих поколений ценнейшие богатства, в которых запечатлена яркая, своеобразная, уникальная история нашей страны», - говорится в сообщении Минкультинформа.