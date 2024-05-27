Nomadiq Innovation hub: инновационный IT-хаб открылся в Сингапуре

Международное сотрудничество, Цифровизация
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Дана Аменова
Корреспондент

В Сингапуре состоялось официальное открытие инновационного хаба Nomadiq Innovation hub by Investbanq, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минцифры

Фото: пресс-служба МЦРИАП РК

Как уточняется, Nomadiq Innovation hub - это частная инициатива, целью которой является продвижение Центральной Азии как единого региона в Сингапуре, а также сотрудничество в сфере IT-предпринимательства и построение сильного сообщества фаундеров.

Nomadiq Innovation hub объединяет опытных экспертов и международных консультантов, работающих вместе над созданием условий для успеха начинающих предпринимателей. Ожидается, что эта инициатива не только поспособствует росту отдельных стартапов, но и внесет значительный вклад в развитие венчурного рынка Казахстана, Центральной Азии и мира в целом.

На открытии выступил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев. Он отметил, что хаб станет точкой притяжения новых стартап проектов из Сингапура и объединит усилие тюркских стран по расширению зоны применения цифровых решений.

«Мы возлагаем большие надежды на Nomadiq Innovation Hub в достижении целей, представляющих интересы Казахстана, в частности, на увеличение экспорта казахстанских IT-продуктов и привлечение инвестиций в нашу страну. Я хотел бы подчеркнуть, что сегодня Казахстан уже имеет значительный опыт в развитии и поддержке стартапов и инновационных проектов. Например, 5 лет назад мы запустили Международный технопарк IT-стартапов Astana Hub, который стал одним из ведущих технопарков в Центральной Азии, охватывающим широкий спектр продуктов и услуг, направленных на поддержку стартапов и их основателей. В результате сегодня количество резидентов Astana Hub составляет 1 403 участника, включая 388 иностранных компаний. Также мы привлекли глобальных партнеров, таких как Google, Draper University, StartX, Microsoft и Всемирный банк, предоставляя доступ к лучшим передовым решениям для граждан»,  сказал Жаслан Мадиев.

Миссия Nomadiq Innovation hub заключается в том, чтобы помочь стартапам развивать устойчивые и инновационные бизнес-модели, способные конкурировать на глобальном уровне. На сегодня привлечен инвестиционный капитал в объеме 1 млн долларов США.

Основным целевым регионом инновационного хаба является Юго-Восточная Азия, в дополнение к этому проводится работа над расширением в Объединённых Арабских Эмиратах.

«Наши основные цели включают предоставление глубокой и персонализированной поддержки выбранным проектам, помощь в построении устойчивых бизнес-моделей и разработке индивидуальных стратегий роста. Мы также сосредоточены на преодолении барьеров при выходе на международные рынки и стремимся позиционировать наш регион как перспективную площадку для венчурных инвесторов»,  отметил председатель правления Nomadiq Innovation hub Олжас Жиенкул.

Также МЦРИАП и Nomadiq Innovation hub подписали меморандум о сотрудничестве и дальнейшем развитии казахстанских IT-стартапов на территории Сингапура.

В министерстве отметили, что Сингапурский Innovation Hub  стал третьим зарубежным проектом. Два других инновационных хаба расположены в США (Silkroad Innovation Hub) и в Саудовской Аравии, названный в честь великого философа Абу Насра Мухаммеда ибн Мухаммеда аль-Фараби.

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