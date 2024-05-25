В Косшы вместо «маятниковой» занятости появились постоянные рабочие места

Важное для столичного пригорода событие произошло после подписания Президентом страны Касым-Жомартом Токае­вым 27 июля 2021 года указа о присвоении Косшы городского статуса. Какие перемены произошли здесь с той поры, каковы наиболее актуальные задачи, стоящие сегодня перед местной властью, что волнует жителей? Чтобы получить ответы на эти вопросы, отравились непосредственно в городок.

…Если добираться в Косшы на автомобиле с левого берега столицы, то путь займет примерно 25–30 минут. Граница городка начинается в той же точке, где заканчивается Астана, о чем водитель узнает благодаря дорожному указателю.

Правда, градостроительный облик двух близких соседей, а также характер стоящих перед их администрациями проблем, конечно, значительно разнятся... Ежедневно в Астану из Косшы отправляется до 30 тыс. легковых автомобилей, в которых люди едут на работу. Этот же поток вечером возвращается обратно. В дополнение к легковым машинам курсируют еще и автобусы. Поэтому «маят­никовая занятость» остается главной отличительной чертой уклада жизни значительной части косшынцев.

К слову, первое знакомство автора этих строк с Косшы пришлось на май 2022 года. По итогам той поездки в нашей газете был опубликован материал «Косшы: статус города и реалии пригорода» (26 мая 2022 года).

В нем мы рассказали о том, что здание исполнительной власти Косшы по своему архитектурному облику выбивается из общего ряда подобных ему объектов. В нем совсем нет подобающей ему официальной строгости, более того, внешне оно больше похоже на коммерческий объект.

Дело в том, что здание изначально таковым и задумывалось, однако впоследствии было переделано под акимат. Пока шли строи­тельные работы, городская власть вместе со своим нынешним мэром Гайдаром Касеновым арендовала часть соседнего торгового строения.

Необычность акимата Косшы еще и в том, что в нем нет привычных для таких учреждений длинных коридоров. Причем кабинеты акима, его заместителей находятся на первом этаже, и посетитель оказывается рядом с ними сразу же после прохож­дения входного турникета.

За минувшие годы такой порядок в городском акимате сохранился. Таким образом, власть в прямом смысле этого слова осталась близка к народу.

Самые «горячие» проблемы и решения

Как рассказал аким города Гайдар Касенов, он был назначен на занимаемую должность в августе 2021 года – спустя примерно месяц после указа Президента республики о придании поселку статуса города. Так что градоначальником работает без малого три года.

По словам Гайдара Касенова, одним из самых сложных и требующих быстрого решения вопросов в первые дни и месяцы работы на новом месте стало формирование всей управленческой структуры – аппарата акима и отраслевых отделов и управлений.

Эту работу удалось завершить в сжатые сроки, что, по мнению главы Косшы, следует считать вехой в развитии города, за которой последовал его окончательный переход на новые, уже «городские рельсы» развития.

Акима Гайдара Касенова и его команду ждал целый ряд острых для населения проблем. И преж­де всего – обеспечение водой. Ее не хватало, из-за чего краны в квартирах косшынцев то и дело становились сухими... Перебои с подачей воды происходили не только в жилых домах, но и в социальных учреждениях, объектах бизнеса. Дело в том, что накапливаемые ресурсы не перекрывали потребности.

– Однако мы смогли не затягивая переломить ситуацию, – говорит Гайдар Касенов. – Проблема была решена за счет ввода в эксплуатацию дополнительных скважин. Сейчас водных запасов достаточно, и основные заботы связаны с развитием системы водопроводных сетей. В настоящее время благодаря вводу дополнительных скважин прорабатывается проект запуска второй «нитки» водопровода. Нельзя сказать, что проблема воды в городе полностью исчерпана, но удалось сделать главное – решить проблему нехватки водных запасов, – говорит аким Косшы.

Как признался собеседник, второй по значимости и остроте была проблема перегруженности образовательных школ. В одной из них вместо 1 200, согласно проектной мощности, училось более 5 000 (!) детей. То есть нормы наполняемости классов были превышены более чем в четыре раза. В этой школе был даже класс «Ы»…

По словам акима, тогда перед его командой была поставлена задача – покончить с трехсменным обучением. Сделать это удалось в 2023 году благодаря тому, что за три года в строй ввели три крупные школы. В следующем году ожидается ввод в эксплуатацию четвертой.

Один из названных образовательных объектов был возведен за счет частных инвестиций фонда Булата Утемуратова и передан городу в качестве благотворительного дара. Новая школа рассчитана на одновременное обучение 1 500 учеников. Сейчас в ней учатся в две смены порядка 2 500 детей. Как считают многие, такой школы из числа государственных, то есть бесплатных, в Казахстане больше нет нигде. Забегая вперед, скажу, что в справедливости подобных оценок довелось убедиться лично.

Итак, школьная трехсменка в Косшы ушла в прошлое, и это событие в его жизни следует считать значимой победой. Как подчеркивает аким города, она стала возможной благодаря поддержке Президента страны, Правительства и руководства Акмолинской области

– Проблемы, схожие с теми, что были в образовании, имелись и в сфере медицинского обслуживания Косшы, – подчеркнул Гайдар Касенов. – Дело в том, что городу катастрофически не хватало поликлиник, в первую очередь государственных. Появившиеся частные не были способны в полной мере обеспечить наших людей. Да и платить за услуги частных клиник далеко не всем было по карману. Поэтому косшынцы ратовали за то, чтобы открылась государственная поликлиника. Ее строительство было внесено в план первоочередных социальных объектов.

В недолгие сроки столь востребованное медицинское учреждение было возведено напротив городского акимата. В настоя­щее время в Косшы в сфере медицинских услуг создана конкурентная среда: местные жители могут выбирать между бесплатным государственным и частным медицинским обслуживанием.

В построенных и заработавших новых учреждениях, не только медицинских, уже нашли себе работу сотни косшынцев. И это также можно считать еще одним позитивным результатом, ведь собственные рабочие места дают городу стабильность, уменьшают «маятниковую» занятость и развивают его как часть столичной агломерации. Кстати, не так давно здесь вступил в строй крупный завод по выпуску куриных полуфабрикатов.

Прописка как признание перспективы

Улучшение ситуации в образовании и здравоохранении оказало серьезное влияние на настроения местных жителей. Если ранее из-за переполненности школ, отсутствия государст­венной поликлиники они не желали прописываться в Косшы, всеми правдами и неправдами стремясь сделать это в Астане, то сейчас произошел коренной перелом. Это видно из статистики их официальной регистрации по месту проживания.

Если в 2021 году в Косшы было официально зарегистрировано около 25 тысяч жителей, то на начало 2024 года эта цифра достигла 58 тысяч!

Однако фактически в городе проживают более 100 тыс. человек. Приезжают сюда из всех регионов Казахстана, есть переехавшие из Китая, Узбекистана, Монголии... По индексу прироста населения Косшы в разрезе городов и районов Акмолинской области является безусловным лидером.

Большим событием для города стало открытие современного ФОКа, в котором имеются два бассейна и несколько спортивных залов. Здесь будут работать десять спортивных секций, включая плавание, борьбу, художественную гимнастику, пауэрлифтинг…

В наследство от поселкового прошлого Косшы достались не очень хорошие дороги общей протяженностью 225 километ­ров. Из них ежегодно асфальтируются 30. Чтобы привести их полностью в порядок, предстоит осилить большой объем дорожно-строительных работ.

Как считает аким города, остроту дорожной проблемы за минувшие годы удалось снять, но все же необходимо ежегодно наращивать объемы финансирования на содержание дорог и их ремонт. Ведь в городе активно ведется частная застройка, возникают новые микрорайоны.

– Еще один важнейший вопрос для дальнейшего развития Косшы – газификация, – считает Гайдар Касенов. – И отправным моментом этого процесса стало получение точки подключения от газовой системы столицы. Работы уже начались.

Общая стоимость проекта – 18 млрд тенге, его намечено завершить в 2025 году и подать в Косшы природный газ.

Еще одна крупная инициатива – строительство современного культурно-спортивного центра, в котором нашли бы занятие по душе и пенсионеры, и молодежь, и малые дети. Тогда вопросы культурного досуга в городе будут окончательно сняты.

Но и сегодня в сфере общест­венной жизни и работе с молодежью уже имеются отличные результаты. В частности, созданный при городском отделе внутренней политики молодежный ресурсный центр признан лучшим в Акмолинской области.

По словам акима, все реали­зуемые в Косшы проекты направлены на развитие Астанинской агломерации. В их числе – реконструкция очистных сооружений, котельной и другие, осуществление которых рассчитано на три – пять лет.

Однако необходимы и более долгосрочные проекты.

Южане, северяне…

Чтобы узнать настроения жителей Косшы, отправляемся в микрорайон «Лесная поляна», где проживает большая часть населения города. Стоит сказать, что, как и в частном секторе, здесь разместились граждане, приехавшие из самых разных регионов Казахстана, а также из-за рубежа.

…Вот идет по улице женщина с пакетами в руках. Здороваюсь, представляюсь.

– А удостоверение служебное есть?

– Есть, конечно, – показываю журналистскую «корочку».

Собеседница (предпочла не называть свое имя) коротко знакомится с документом, и мы продолжаем общение. Интересуюсь, как ей живется здесь, что волнует. Выяснилось, что женщина купила квартиру в Косшы и живет здесь третий год. Все бы ничего, да минувшей зимой подвела канализационная система. По версии жительницы, вначале залило водой канализационные колодцы, и это нарушило работу системы. Как следствие, залило стоками нижние цокольные этажи, а затем и первые…

– Устранять течь пришлось своими силами, нанимали за свои деньги специалистов, – говорит собеседница. – Так происходило четырежды. К тому же юридическое оформление дома оказалось незавершенным из-за проблем компании-застройщика. Поэтому, чтобы привести в соответствие все правоустанавливающие документы, пришлось обращаться в судебные инстанции. На это опять пришлось собирать деньги…

Задать вопрос о жизни в этом городе довелось в тот день и другим встреченным на улицах людям. К примеру, приехавший сюда с семьей примерно год назад из Тараза мужчина рассказал, что устроился работать в курьерской службе. Заказы по доставке приходятся большей частью на Астану. В целом все его устраивает, только трудись, а жгучих проблем как бы и нет. Примерно в том же духе высказался и другой собеседник, перебравшийся сюда из сельского района Акмолинской области.

…В действующем ныне Доме культуры Косшы разговорился с молодым человеком, приехавшим из Китая. Он рассказал, что имеет семью, с супругой воспитывают ребенка. Рад возвращению на историческую родину, возможности внести свой вклад в развитие национального искусства.

В общем, как и ожидалось, оценки людей относительно городской жизни, конечно же, разнятся, есть и критическое отношение, и позитивное.