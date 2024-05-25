В Косшы вместо «маятниковой» занятости появились постоянные рабочие места

Общество
10
Рысбек Жантыкеев

Без малого три года назад бывший пригородный поселок получил статус города

фото автора

Важное для столичного пригорода событие произошло после подписания Президентом страны Касым-Жомартом Токае­вым 27 июля 2021 года указа о присвоении Косшы городского статуса. Какие перемены произошли здесь с той поры, каковы наиболее актуальные задачи, стоящие сегодня перед местной властью, что волнует жителей? Чтобы получить ответы на эти вопросы, отравились непосредственно в городок.

…Если добираться в Косшы на автомобиле с левого берега столицы, то путь займет примерно 25–30 минут. Граница городка начинается в той же точке, где заканчивается Астана, о чем водитель узнает благодаря дорожному указателю.

Правда, градостроительный облик двух близких соседей, а также характер стоящих перед их администрациями проблем, конечно, значительно разнятся... Ежедневно в Астану из Косшы отправляется до 30 тыс. легковых автомобилей, в которых люди едут на работу. Этот же поток вечером возвращается обратно. В дополнение к легковым машинам курсируют еще и автобусы. Поэтому «маят­никовая занятость» остается главной отличительной чертой уклада жизни значительной части косшынцев.

К слову, первое знакомство автора этих строк с Косшы пришлось на май 2022 года. По итогам той поездки в нашей газете был опубликован материал «Косшы: статус города и реалии пригорода» (26 мая 2022 года).

В нем мы рассказали о том, что здание исполнительной власти Косшы по своему архитектурному облику выбивается из общего ряда подобных ему объектов. В нем совсем нет подобающей ему официальной строгости, более того, внешне оно больше похоже на коммерческий объект.

Дело в том, что здание изначально таковым и задумывалось, однако впоследствии было переделано под акимат. Пока шли строи­тельные работы, городская власть вместе со своим нынешним мэром Гайдаром Касеновым арендовала часть соседнего торгового строения.

Необычность акимата Косшы еще и в том, что в нем нет привычных для таких учреждений длинных коридоров. Причем кабинеты акима, его заместителей находятся на первом этаже, и посетитель оказывается рядом с ними сразу же после прохож­дения входного турникета.

За минувшие годы такой порядок в городском акимате сохранился. Таким образом, власть в прямом смысле этого слова осталась близка к народу.

Самые «горячие» проблемы и решения

Как рассказал аким города Гайдар Касенов, он был назначен на занимаемую должность в августе 2021 года – спустя примерно месяц после указа Президента республики о придании поселку статуса города. Так что градоначальником работает без малого три года.

По словам Гайдара Касенова, одним из самых сложных и требующих быстрого решения вопросов в первые дни и месяцы работы на новом месте стало формирование всей управленческой структуры – аппарата акима и отраслевых отделов и управлений.

Эту работу удалось завершить в сжатые сроки, что, по мнению главы Косшы, следует считать вехой в развитии города, за которой последовал его окончательный переход на новые, уже «городские рельсы» развития.

Акима Гайдара Касенова и его команду ждал целый ряд острых для населения проблем. И преж­де всего – обеспечение водой. Ее не хватало, из-за чего краны в квартирах косшынцев то и дело становились сухими... Перебои с подачей воды происходили не только в жилых домах, но и в социальных учреждениях, объектах бизнеса. Дело в том, что накапливаемые ресурсы не перекрывали потребности.

– Однако мы смогли не затягивая переломить ситуацию, – говорит Гайдар Касенов. – Проблема была решена за счет ввода в эксплуатацию дополнительных скважин. Сейчас водных запасов достаточно, и основные заботы связаны с развитием системы водопроводных сетей. В настоящее время благодаря вводу дополнительных скважин прорабатывается проект запуска второй «нитки» водопровода. Нельзя сказать, что проблема воды в городе полностью исчерпана, но удалось сделать главное – решить проблему нехватки водных запасов, – говорит аким Косшы.

Как признался собеседник, второй по значимости и остроте была проблема перегруженности образовательных школ. В одной из них вместо 1 200, согласно проектной мощности, училось более 5 000 (!) детей. То есть нормы наполняемости классов были превышены более чем в четыре раза. В этой школе был даже класс «Ы»…

По словам акима, тогда перед его командой была поставлена задача – покончить с трехсменным обучением. Сделать это удалось в 2023 году благодаря тому, что за три года в строй ввели три крупные школы. В следующем году ожидается ввод в эксплуатацию четвертой.

Один из названных образовательных объектов был возведен за счет частных инвестиций фонда Булата Утемуратова и передан городу в качестве благотворительного дара. Новая школа рассчитана на одновременное обучение 1 500 учеников. Сейчас в ней учатся в две смены порядка 2 500 детей. Как считают многие, такой школы из числа государственных, то есть бесплатных, в Казахстане больше нет нигде. Забегая вперед, скажу, что в справедливости подобных оценок довелось убедиться лично.

Итак, школьная трехсменка в Косшы ушла в прошлое, и это событие в его жизни следует считать значимой победой. Как подчеркивает аким города, она стала возможной благодаря поддержке Президента страны, Правительства и руководства Акмолинской области

– Проблемы, схожие с теми, что были в образовании, имелись и в сфере медицинского обслуживания Косшы, – подчеркнул Гайдар Касенов. – Дело в том, что городу катастрофически не хватало поликлиник, в первую очередь государственных. Появившиеся частные не были способны в полной мере обеспечить наших людей. Да и платить за услуги частных клиник далеко не всем было по карману. Поэтому косшынцы ратовали за то, чтобы открылась государственная поликлиника. Ее строительство было внесено в план первоочередных социальных объектов.

В недолгие сроки столь востребованное медицинское учреждение было возведено напротив городского акимата. В настоя­щее время в Косшы в сфере медицинских услуг создана конкурентная среда: местные жители могут выбирать между бесплатным государственным и частным медицинским обслуживанием.

В построенных и заработавших новых учреждениях, не только медицинских, уже нашли себе работу сотни косшынцев. И это также можно считать еще одним позитивным результатом, ведь собственные рабочие места дают городу стабильность, уменьшают «маятниковую» занятость и развивают его как часть столичной агломерации. Кстати, не так давно здесь вступил в строй крупный завод по выпуску куриных полуфабрикатов.

Прописка как признание перспективы

Улучшение ситуации в образовании и здравоохранении оказало серьезное влияние на настроения местных жителей. Если ранее из-за переполненности школ, отсутствия государст­венной поликлиники они не желали прописываться в Косшы, всеми правдами и неправдами стремясь сделать это в Астане, то сейчас произошел коренной перелом. Это видно из статистики их официальной регистрации по месту проживания.

Если в 2021 году в Косшы было официально зарегистрировано около 25 тысяч жителей, то на начало 2024 года эта цифра достигла 58 тысяч!

Однако фактически в городе проживают более 100 тыс. человек. Приезжают сюда из всех регионов Казахстана, есть переехавшие из Китая, Узбекистана, Монголии... По индексу прироста населения Косшы в разрезе городов и районов Акмолинской области является безусловным лидером.

Большим событием для города стало открытие современного ФОКа, в котором имеются два бассейна и несколько спортивных залов. Здесь будут работать десять спортивных секций, включая плавание, борьбу, художественную гимнастику, пауэрлифтинг…

В наследство от поселкового прошлого Косшы достались не очень хорошие дороги общей протяженностью 225 километ­ров. Из них ежегодно асфальтируются 30. Чтобы привести их полностью в порядок, предстоит осилить большой объем дорожно-строительных работ.

Как считает аким города, остроту дорожной проблемы за минувшие годы удалось снять, но все же необходимо ежегодно наращивать объемы финансирования на содержание дорог и их ремонт. Ведь в городе активно ведется частная застройка, возникают новые микрорайоны.

– Еще один важнейший вопрос для дальнейшего развития Косшы – газификация, – считает Гайдар Касенов. – И отправным моментом этого процесса стало получение точки подключения от газовой системы столицы. Работы уже начались.

Общая стоимость проекта – 18 млрд тенге, его намечено завершить в 2025 году и подать в Косшы природный газ.

Еще одна крупная инициатива – строительство современного культурно-спортивного центра, в котором нашли бы занятие по душе и пенсионеры, и молодежь, и малые дети. Тогда вопросы культурного досуга в городе будут окончательно сняты.

Но и сегодня в сфере общест­венной жизни и работе с молодежью уже имеются отличные результаты. В частности, созданный при городском отделе внутренней политики молодежный ресурсный центр признан лучшим в Акмолинской области.

По словам акима, все реали­зуемые в Косшы проекты направлены на развитие Астанинской агломерации. В их числе – реконструкция очистных сооружений, котельной и другие, осуществление которых рассчитано на три – пять лет.

Однако необходимы и более долгосрочные проекты.

Южане, северяне…

Чтобы узнать настроения жителей Косшы, отправляемся в микрорайон «Лесная поляна», где проживает большая часть населения города. Стоит сказать, что, как и в частном секторе, здесь разместились граждане, приехавшие из самых разных регионов Казахстана, а также из-за рубежа.

…Вот идет по улице женщина с пакетами в руках. Здороваюсь, представляюсь.

– А удостоверение служебное есть?

– Есть, конечно, – показываю журналистскую «корочку».

Собеседница (предпочла не называть свое имя) коротко знакомится с документом, и мы продолжаем общение. Интересуюсь, как ей живется здесь, что волнует. Выяснилось, что женщина купила квартиру в Косшы и живет здесь третий год. Все бы ничего, да минувшей зимой подвела канализационная система. По версии жительницы, вначале залило водой канализационные колодцы, и это нарушило работу системы. Как следствие, залило стоками нижние цокольные этажи, а затем и первые…

– Устранять течь пришлось своими силами, нанимали за свои деньги специалистов, – говорит собеседница. – Так происходило четырежды. К тому же юридическое оформление дома оказалось незавершенным из-за проблем компании-застройщика. Поэтому, чтобы привести в соответствие все правоустанавливающие документы, пришлось обращаться в судебные инстанции. На это опять пришлось собирать деньги…

Задать вопрос о жизни в этом городе довелось в тот день и другим встреченным на улицах людям. К примеру, приехавший сюда с семьей примерно год назад из Тараза мужчина рассказал, что устроился работать в курьерской службе. Заказы по доставке приходятся большей частью на Астану. В целом все его устраивает, только трудись, а жгучих проблем как бы и нет. Примерно в том же духе высказался и другой собеседник, перебравшийся сюда из сельского района Акмолинской области.

…В действующем ныне Доме культуры Косшы разговорился с молодым человеком, приехавшим из Китая. Он рассказал, что имеет семью, с супругой воспитывают ребенка. Рад возвращению на историческую родину, возможности внести свой вклад в развитие национального искусства.

В общем, как и ожидалось, оценки людей относительно городской жизни, конечно же, разнятся, есть и критическое отношение, и позитивное.

#город #население #акимат #Образование #ЖКХ #Косшы

Популярное

Все
Каждый их танец – спектакль
Память о героях нужно сохранить
Международный день музеев отмечается в Казахстане
Олжасу Сулейменову – 88 лет!
Учащиеся лицея № 5 имени Панфилова стали членами Международного Панфиловского движения
Одно громкое «доколе»?
Министр просвещения встретился с претендентами на «Алтын белгі»
Токаев провел телефонный разговор с Путиным
19 подростков задержаны полицией за участие в наркоторговле с начала года
Уроженка Кении завоевала лицензию на Олимпиаду для Казахстана
Миграционное законодательство решает комплекс проблем
Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира по боксу
У Ватикана есть процедура для проверки сообщений о сверхъестественном
Отмена утильсбора подорвет долгосрочное развитие экономики Казахстана – Шарлапаев
Казахстан заинтересован в поставках во Вьетнам высококачественной сельхозпродукции
Вопросы энергодефицита откладывать нельзя
Представители комиссии «Игр будущего» посетили нашу страну
На 57 улицах Жезказгана проведут средний ремонт дорог до конца года
Драка местных граждан с иностранцами в Бишкеке переросла в беспорядки
Сегодня в Ашхабаде начнет свою работу Международная научная конференция «Кладезь мудрости Махтумкули Фраги», посвященная 300-летию выдающегося поэта, философа и мыслителя Востока
Кабмин планомерно осуществляет загрузку отечественных предприятий
Токаев поручил правительству усилить работу по ликвидации последствий паводков
Какой приговор могут вынести Бишимбаеву присяжные, рассказала адвокат
Дом дружбы в Актау принимал эвакуированных
Тест на прочность: держаться вместе!
Их свадьбу родня вспоминает до сих пор
Пик паводка в Атырауской области ожидают в ближайшие дни
В Косшы открыли первый государственный спортобъект
Против танка ходил он с карабином и саблей
Меньше месяца не дожил до Дня Победы Владимир Колесниченко
Военнослужащие устроили «парад Победы» для фронтовика
Подвигу казахстанцев посвящается...
О солдате, который уничтожил четыре танка на Курской дуге
Ветеранам – везде почет
Штурмовики идут в бой с пехотой
Почти 400 фильмов создали в Казахстане за прошлый год
Успех летчика куется на земле
Новобранцы Капшагайской десантно-штурмовой бригады приняли присягу
Текущую ситуацию на рынке ГСМ обсудили в правительстве
Ребенок получил пулевое ранение в Алматинской области
Думе предложили запретить в России организацию обращения криптовалют
Депутаты Казахстана и СУАР обсудили вопросы межрегиональной торговли

Читайте также

Память о героях нужно сохранить
Эксперты Нацкомиссии обсудили актуальные проблемы репродукт…
Самую большую городскую мечеть открыли в Шымкенте
Около 6 тысяч кандасов вернулись в Казахстан с начала года

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]