О солдате, который уничтожил четыре танка на Курской дуге

Общество, День Победы
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Ержан Исакулов, доктор политических наук

Семьдесят девять лет отделяют нас от той страшной войны, которая унесла в ХХ веке жизни более 50 млн человек. Из них более 20 млн были гражданами СССР. Эту войну у нас наз­вали Великой Отечественной. Из Казахстана на фронт ушли более 1 млн 200 тыс. человек. 98 казахстанцев стали Героями Советского Союза, сотни тысяч получили ордена и медали. Сегодня в нашей стране проживают 176 участников Великой Отечест­венной войны…

фото из личного архива

Из нашего маленького горного села под названием Карасора (ныне Кенес-арык) в Толебийском (бывшем Ленгерском) районе Туркестанской области на фронт ушли 111 человек, и 75 из них остались на поле боя. Сегодня я хочу рассказать об одном солдате той войны – Сулее Айнабекове.

В 2023 году, работая над созданием школьного музея в родном селе, на портале Министерства обороны РФ «Память народа» мы обнаружили копию приказа № 010⁄п115 от 8 августа 1943 года командира 371-го Сибирского артиллерийского полка 140-й стрелковой дивизии о награждении четырех солдат, в том числе Сулея Айнабекова, медалью «За боевые заслуги».

В приказе написано следующее: «От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР награждаю медалью «За боевые заслуги» Орудийного номера 7 батареи красноармейца Анибекова Сулей. В бою 7 и 8.7.43 за высоту 238,1 под сильным огнем и бомбежкой противника орудием, где работал замковым Анибеков, подбито 4 танка. 1921 года рождения, член ВЛКСМ, казах, призван в РККА Ленгерским РВК Южно-Казахстанской области...»

В приказе фамилия написана как «Анибеков». Однако все остальные данные совпадают с установочными данными Сулея Айнабекова и не вызывают никаких сомнений. Подобные ошибки были издержками военного времени.

140-я стрелковая дивизия была сформирована в октябре 1942 года в Новосибирске на основании пос­тановления Государственного комитета обороны от 14.10.1942 года о формировании Наркоматом внутренних дел СССР для РККА Отдельной армии войск НКВД СССР шестидивизионного состава и приказа НКВД СССР о начале формирования от 26.10.1942 года как Сибирская стрелковая дивизия войск НКВД. 5 февраля 1943 года переформирована в 140-ю стрелковую дивизию. В составе действующей армии с 15 февраля 1943-го по 11 мая 1945-го.

По архивным данным, в первые дни Курской битвы дивизия оставалась вне основных событий, но уже 7 июля 1943 года дивизия была сосредоточена в районе Самодуровки – Теплого, подчинялась 19-му танковому корпусу и имела задачу вместе с 3-й истребительно-танковой бригадой занять для обороны район Ольховатки, Самодуровки, Теплого.

С 8 июля дивизия ведет оборону на вверенном рубеже, где вражеские войска наступали при поддержке 50, а затем 80 танков. Частично была вынуждена отступить. Об ожесточенности боев свидетельствует тот факт, что 2-й батальон 96-го стрелкового полка дивизии, оборонявший район Самодуровки, потерял 60% личного состава и 80% противотанкового оружия и пулеметов.

10 июля вражеским войскам в Теплом удалось окружить части 96-го стрелкового полка, 7-я и 8-я рота полностью погибли в селе. В этот же день на безымянной высоте рядом с Теплым полностью погиб 3-й батальон 258-го стрелкового полка. В течение дня части дивизии вели напряженные бои, отражая десятки атак и переходя в контратаки. 10 июля дивизия, только по официальным данным, потеряла убитыми 513 человек, ранеными – 943. Затем остатки дивизии из боев были выведены.

Вышеприведенные архивные данные свидетельствуют, что Сулей Айнабеков 7 и 8 июля 1943 года принимал непосредственное участие в самом страшном танковом сражении в истории Великой Отечественной войны ‒ на Курской дуге, и его орудие подбило четыре вражеских танка.

Можно предположить, что в тяжелейших боевых условиях командир 371-го Сибирского артиллерийского полка 140-й стрелковой дивизии 8 августа 1943 года мог наградить отличившихся бойцов только своим правом от имени Президиума Верховного Совета СССР медалью «За боевые заслуги». Возможно, позднее командир полка погиб. Иначе он наверняка представил бы их к более высокой награде, написал бы письмо родным...

Сулей Айнабеков выжил в той страшной битве, с честью выдержал все испытания войны и вернулся в родное село. У него была большая семья, он работал в колхозе, вышел на пенсию. Наши семьи жили по соседству, я учился вместе с его детьми, часто бывал у них дома. Он мне запомнился как подтянутый, скромный, немногословный человек и заядлый охотник.

Фронтовик умер в 1993 году в своем селе. Сегодня о нем помнят его сыновья и дочери, многочисленные внуки и правнуки. К сожалению, ни они, ни аульчане не знали о ратном подвиге своего отца, деда и земляка – простого солдата Великой Отечественной. Пусть эта статья будет Вечной памятью о настоящем воине – Айнабекове Сулее. Уверен, его потомки и земляки никогда не забудут о нем и будут гордиться им.

…Великая Отечественная война коснулась практически каждой советской семьи. Те, кто не был на фронте, героически трудились в тылу, также приближая Победу.

Мой отец ‒ Исакулов Бекбау – сражался под Сталинградом, вернулся в родной аул в 1943 году, умер от осколочного ранения сердца в 1959-м. Его родной брат – Исакулов Байсейт – ушел в армию в 1939-м, участвовал в советско-финской войне, в 1943-м был зачислен в десантные войска в Моск­ве, участвовал в боях за Днепр и пропал без вести. Моя бабушка ждала его до самой смерти в 1958 году. И в каждой из 75 семей в нашем ауле тоже ждали своих дедов, отцов, сыновей и дочерей, которые так и не вернулись.

Мы живем в очень тревожное время: где-то идут войны, где-то назревают конфликты и гибнут люди. Сегодня каждый должен делать все, что от него зависит, чтобы вокруг был мир, чтобы у наших потомков было счастливое будущее.

#память #история #награды #ветераны #ВОВ #фронтовики #Сулей Айнабеков

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