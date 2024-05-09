О солдате, который уничтожил четыре танка на Курской дуге
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Ержан Исакулов, доктор политических наук
Семьдесят девять лет отделяют нас от той страшной войны, которая унесла в ХХ веке жизни более 50 млн человек. Из них более 20 млн были гражданами СССР. Эту войну у нас назвали Великой Отечественной. Из Казахстана на фронт ушли более 1 млн 200 тыс. человек. 98 казахстанцев стали Героями Советского Союза, сотни тысяч получили ордена и медали. Сегодня в нашей стране проживают 176 участников Великой Отечественной войны…