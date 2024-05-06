Текущую ситуацию на рынке ГСМ обсудили в правительстве

Энергетика, Правительство
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Как заверили министр энергетики и глава «КазМунайГаза», ситуация на рынке стабильная

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Вопросы обеспечения внутреннего рынка Казахстана горюче-смазочными материалами рассмотрели на совещании под председательством первого заместителя премьер-министра РК Романа Скляра с участием руководства Министерства энергетики, Агентства по финансовому мониторингу, Пограничной службы КНБ, Комитета государственных доходов и АО «НК «КазМунайГаз», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев и председатель правления «КазМунайГаза» Магзум Мирзагалиев проинформировали о стабильной ситуации на рынке и достаточных запасах по всем видам ГСМ. Особо отмечено, что отгрузка дизтоплива на весенне-посевные работы производителям сельхозпродукции осуществляется в приоритетном порядке.

Заместитель директора Пограничной службы КНБ Бауыржан Абсаматов сообщил, что проводится активная работа по недопущению перетоков и «серого» экспорта нефтепродуктов. Так, совместно с Комитетом государственных доходов с начала года в пунктах пропуска выявлено и пресечено порядка 900 фактов незаконного вывоза ГСМ в объеме около 130 тыс. литров.

Наряду с этим Агентством по финансовому мониторингу с начала года зарегистрировано 13 материалов о незаконной реализации ГСМ в объеме 6 тыс. тонн на сумму 1,6 млрд тенге.

В ходе совещания также было отмечено, что на уровне правительства имеются договоренности с российской стороной о поставках ГСМ в случае необходимости.

По итогам совещания первый заместитель премьер-министра дал конкретные поручения по недопущению дефицита ГСМ на внутреннем рынке и пресечению попыток его незаконного вывоза из республики.

#Правительство #рынок #ГСМ #ситуация

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