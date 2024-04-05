Команда алматинских медиков спасла жизнь роженицы и ее малышки

Ей сделали экстренное кесарево сечение, поскольку вопрос стоял о жизни и смерти пациентки и ее ребенка, передает Kazpravda.kz со ссылкой на управление общественного здравоохранения города

Фото: Управление общественного здравоохранения Алматы

Четвертый ребенок Александры появился на свет в городской клинической больнице №4 Алматы, когда женщина лежала с двухсторонней субтотальной вирусно-бактериальной пневмонией тяжелой степени.

«Беременная женщина поступила в экстренном порядке в приемное отделение терапии с жалобами на головную боль, высокое давление, одышку, слабость - выявлена двухсторонняя субтотальная пневмония. Терапевты пригласили на консультацию гинекологов. Диагноз «преэклампсия тяжелой степени», срок беременности - 26 недель. Женщину сразу госпитализировали в отделение реанимации, дальнейшее лечение и обследование велось строго в отделении интенсивной терапии. Там были проведены клинико-лабораторные и инструментальные обследования, проводилось несколько общегородских консилиумов», – рассказала врач-гинеколог городской клинической больницы №4 Алматы Анжела Умаркулова.

Городской консилиум принял решение родоразрешить пациентку путем кесарево сечения в течение 48 часов, так вопрос стоял о жизни и смерти.

Для этого из Перинатального центра №2 пригласили акушерскую и неонатальную бригаду. Кесарево провели в одной из операционных ГКБ №4.

Родилась девочка с массой тела 1 кг 400 гр, малышку приняла неонатальная бригада, ребенка в специальном кувезе для новорожденных перевезли в перинатальный центр для дальнейшего выхаживания.

«Состояние роженицы оценивалось, как крайне тяжелое. Ее оставили для долечивания в стационаре ГКБ №4, здесь она находилась 12 суток. За время нахождения неоднократно повторялась критическая картина. Корректируя все осложнения, наши реаниматорам удалось вывести ее в стабильное состояние. Женщина выписана домой с улучшением», – подчеркнула врач.

Роды в условиях многопрофильного стационара считаются нестандартной ситуацией, отмечают врачи. Дети должны появляться на свет в специальных для того условиях при организациях родовспоможения. Учитывая критическое состояние Александры, тяжесть диагнозов и риск для жизни матери и ребенка, врачи провели кесарево прямо в стационаре. За жизнь женщины боролась команда гинекологов, реаниматологов, терапевтов, хирургов и кардиологов ГКБ №4.

«Отягощенный акушерский анамнез. Хроническая анемия. Внебольничная двухсторонняя субтотальная вирусно-бактериальная пневмония легких тяжелой степени. Дыхательная недостаточность. Пневмоторакс. Хроническая артериальная гипертензия. Сердечная недостаточность. Диффузно токсический зоб. Гипертиреоз. Декомпенсация. Гестационный сахарный диабет – это неполный набор «сюрпризов», державший в стрессе команду медиков», – отмтили в управлении.

Сейчас жизни и здоровью Александры и ее малышки ничто не угрожает. Врачи Городского перинатального центра №2 готовят ребенка к выписке. После полного выздоровления мать навещала свою дочь в роддоме.