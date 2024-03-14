Жительница США полгода бесплатно заправлялась из-за технической ошибки на АЗС

Lifestyle
64

За это время она успела заправиться на 28 тысяч долларов, сообщает Голос Америки

Фото: cdn.profile.ru

В ноябре 2022 года 45-летняя женщина из штата Небраска заметила, что если при заправке два раза вставить в терминал бонусную карту, колонка начнет заливать бензин бесплатно. Выяснив это, женщина стала регулярно заправляться без оплаты.

Однажды она даже позволила другой женщине воспользоваться своей картой, взяв у нее деньги за оплату со скидкой. В общей сложности посетительница заправки воспользовалась этим способом более 500 раз, получив бесплатно 7 400 галлонов бензина.

Лазейка в работе программы появилась в ноябре 2022 после обновления обеспечения. Двойное касание бонусной картой переводило заправочный насос в демонстрационный режим и позволяло закачивать топливо бесплатно.

Это продолжалось до начала июня 2023, когда разработчики обновили программное обеспечение и убрали эту опцию. Позднее представители компании Pump & Pantry заявили о мошеннице в полицию. По их оценкам, ущерб составил 28 тысяч долларов.

#США #топливо #АЗС #карта #ошибка

Популярное

Все
Творил несмотря на запреты
Родственникам чиновников начисляли зарплату за работу, которую они не выполняли
Что может быть общего у войны и женщины, имеющей детей?
Цифровая эпоха: как защитить персональные данные
Больше половины ДТП в Шымкенте происходит с участием пешеходов
Сегодня 99% всех киберпреступлений составляют случаи интернет-мошенничества
Гордость степей, а не обуза
Археология и взятки
Крестьянским хозяйствам Карагандинской области не хватает собственных семян
«Грязеболотный» период
В Мангистау любовь к родной земле прививают через цифровые технологии
Предвестник весеннего обновления
Плюрализм, открытость и результативность
Консолидация общества и развитие экономики – неразрывно связанные и взаимозависимые понятия
Пыль, грязь, ржавая вода: пассажиру возместили ущерб за антисанитарию в поезде
Формат прямого диалога
Что стало причиной гигантской автомобильной пробки на трассе Алматы – Бишкек?
Ученый, политик, аграрий
Добро пожаловать!
Мосты и тоннели вместо переездов
Судьба сильной женщины
Любовь, дефиле и весна
Жительница Актау рассказала, как приумножить и не растерять знания казахского языка
Ему ребята верят
Идите в театр, и будет вам счастье
Главная роль в жизни
Пардон муа. Голос, покоривший соцсети
iKомек спешит на помощь
Фортуна вам улыбнется: актриса рассказала о выборе женских ролей
Интернет от Илона Маска
Глава государства поздравил женщин с 8 Марта
Кардиохирурги Семея провели восемь успешных операций на сердце
Отстаивая «Национальный интерес»
Погоны красоты
Ракеты стартуют в Астане
Нашу страну захлестнула пандемия осознанных женщин
Беседу с 17-летней Екатериной Подгорновой мы вели на казахском языке – так ей изъясняться намного проще
Многое по плечу: как женщины осваивают мужские профессии в горном деле
8 марта исполнится 135 лет со дня рождения выдающегося писателя Жусипбека Аймауытова
Нацбанк предупредил казахстанцев об обмане мошенников
Ответственность перед предками и потомками
Академия наук: миссия выполнима
День всех влюбленных: какие вопросы следует обсудить паре до брака, рассказали психолог и юрист
Казахстан глазами американца в начале XX века
Выдающийся казахский режиссер Шакен Айманов сегодня отметил бы свое 110-летие
Беспощадное избиение мальчика в детсаду попало на видео в Алматы
Детский сад горел в Семее
Казахстанский артист Ренат Басит заснял момент землетрясения - видео
В ущелье Аюсай вспыхнули сотни огоньков, словно кто-то вспугнул армию огромных светлячков
Танцы выбрали меня: бразильский артист балета рассказал о жизни в Казахстане
«Барыс» прервал рекордную серию поражений, обыграв на выезде «Адмирал»
Алексей Навальный скончался в колонии
Какого цвета «честный» мед?
Доверие основывается на справедливости
Откуда берет корни название города Костанай
Думан Орынбеков, ректор Shakarim University: Трансформация регионального вуза: молодые ученые как ключевой фактор развития
Казахстанские НПЗ готовы к производству авиатоплива Jet A-1
Почему налоги одинаковы для производственников и букмекерских контор?
Торгующий на форуме самоубийц продавец яда найден в Украине
Беременная девушка спрыгнула с 18-го этажа в Алматы

Читайте также

Французский президент поздравил молодую пару из Казахстана …
«Оскар-2024»: стали известны победители главной кинопремии…
Представительница Чехии выиграла конкурс «Мисс мира»
Джефф Безос вновь возглавил рейтинг самых богатых людей мира

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]