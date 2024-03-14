Жительница США полгода бесплатно заправлялась из-за технической ошибки на АЗС

За это время она успела заправиться на 28 тысяч долларов, сообщает Голос Америки

Фото: cdn.profile.ru

В ноябре 2022 года 45-летняя женщина из штата Небраска заметила, что если при заправке два раза вставить в терминал бонусную карту, колонка начнет заливать бензин бесплатно. Выяснив это, женщина стала регулярно заправляться без оплаты.

Однажды она даже позволила другой женщине воспользоваться своей картой, взяв у нее деньги за оплату со скидкой. В общей сложности посетительница заправки воспользовалась этим способом более 500 раз, получив бесплатно 7 400 галлонов бензина.

Лазейка в работе программы появилась в ноябре 2022 после обновления обеспечения. Двойное касание бонусной картой переводило заправочный насос в демонстрационный режим и позволяло закачивать топливо бесплатно.

Это продолжалось до начала июня 2023, когда разработчики обновили программное обеспечение и убрали эту опцию. Позднее представители компании Pump & Pantry заявили о мошеннице в полицию. По их оценкам, ущерб составил 28 тысяч долларов.