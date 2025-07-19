За 13 лет Международный центр приграничного сотрудничества (МЦПС) «Хоргос» прошел путь от оживленного рынка для розничных торговцев до стратегической зоны международных контактов и логистического хаба, о чем свидетельствует прошедшее недавно крупное выставочное мероприятие – ЭКСПО товаров и торговли стран Центральной Азии.
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