Беспрецедентные возможности

Открывая выставку, начальник управления пресс-центра правительства города Хоргоса Чжоу Хун в своей приветственной речи отметила, что с углуб­лением инициативы «Один пояс – один путь» данная площадка получила беспрецедент­ные возможности. А сам Хоргос стал важным международным центром торговли и логистики на экономическом поясе Шелкового пути.

– Мы уверены, – подчеркнула Чжоу Хун, – что данная выс­тавка не только познакомит потребителей Центральной Азии с качественными китайскими товарами, но и предоставит уникальный шанс нашим предприятиям для выхода на рынки региона.

По словам заместителя департамента коммерческой деятельности Внешнеторговой палаты РК Алишера Даркембаева, мероприятие заслуженно стало флагманом трансграничного делового взаимодействия. Хоргос как важнейший транспортный и торговый хаб связывает не только Китай и Казахстан, но и весь Евразийский экономический союз.

– Сегодняшняя выставка – не просто демонстрация товаров. Это живая экосистема международной торговли, где формируются новые цепочки поставок, укрепляются межрегиональные связи, – считает представитель Внешнеторговой палаты РК.

Наша республика приглашает китайских инвесторов к кооперации в области легкой промышленности, упаковки, пищевой отрасли, выпуска компонентов для сельхозтехники и бытовой электроники. Кроме того, перспективным направлением выступает трансграничная электронная коммерция.

В фокусе внимания остается поддержка малого и среднего бизнеса. Участие в ЭКСПО в Хоргосе позволяет МСБ не только заявить о себе, но и получить реальный выход на рынки. Так, с китайской стороны в мероприя­тии участвовало более 400 компаний из 27 провинций. Они представили не только большой ассортимент сельскохозяйственной продукции, изделия легкой промышленности, но и высокотехнологичное оборудование, автомобили.

Забегая вперед, следует отметить, что выставка подтвердила стратегическую значимость регионального экономического диалога, продемонстрировала реальные шаги по сближению рынков, бизнес-среды, открыв путь к новым форматам кооперации в агроиндустрии, логис­тике, торговле.

Площадка для прямого диалога

Казахстанский павильон был самым крупным среди стран Центральной Азии. Среди многочисленных продовольственных товаров, представленных в экспозиции, выделялась продукция компании «Камертон» (Алматинская область), производящей сыры.

Как отметила ее руководитель Вера Алексеева, компанией освоен выпуск нескольких сортов сыра, в том числе моцареллы, которую здесь выпускают до 300 тонн в год, что с лихвой покрывает потребности рынка Казахстана.

Сегодня отечественные сыроделы экспортируют свою продукцию в Таджикистан, Кыргызстан, готовятся к освоению узбекского рынка. На выставке представители «Камертона» договорились о приезде на завод китайских представителей для знакомства с производством и налаживания сотрудничества.

Высокотехнологичный продукт – гидрогель, применяемый в медицине и косметологии, представил в Хоргосе Институт ядерной физики. На основе этого вещества изготавливаются гидрогелевые повязки, маски и патчи.

По словам лаборанта по качест­ву научно-производственного центра радиационных технологий Улбосын Даулбаевой, уникальность отечественных гид­рогелевых масок состоит в том, что они одноразовые и стерильные, так как сшиты радиационным способом.

– Это не первая международная выставка, в которой мы участ­вуем. Уже налажен экспорт наших гидрогелей в Россию. Продукт создан по собственной технологии без добавления химических компонентов. Гидрогель также хорошо зарекомендовал себя в косметологии, – сообщила специалист.

Еще один стенд представил продукцию компании ТОО «Айс Мастер-Айс Крим» – одного из ведущих производителей мороженого в Казахстане. Как сообщил коммерческий директор компании Сергей Сысолин, в прошлом году были осуществлены первые поставки их продукции в Сиань, Ланд­жоу, и с каждым разом объемы увеличиваются. Структура уже включена в Таможенный реестр КНР.

По словам заместителя директора Ассоциации бизнеса и торговли Максата Отынжанулы, на рынке Поднебесной Казахстан с первых лет позиционировал себя как производитель экопродукции, кондитерских изделий, масличных культур, но это ведь лишь небольшая часть казахстанского рынка. Почему же многие другие наши компании не выходят на рынок Китая? По мнению эксперта, отечественные предприниматели не вполне осознали возможности и перспективы долгосрочного сотрудничества.

– Китай сегодня по праву считается одной из сильнейших экономик мира. Будучи нашим соседом, он предоставляет нам историческую возможность для тесного сотрудничества. Если мы ее упустим, это будет непростительной ошибкой, – подчеркнул собеседник.